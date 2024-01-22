https://ria.ru/20240122/msp-1922817092.html
Число субъектов МСП в Свердловской области превысило 208 тысяч
Число субъектов МСП в Свердловской области превысило 208 тысяч - РИА Новости, 22.01.2024
Число субъектов МСП в Свердловской области превысило 208 тысяч
За 2023 год в Свердловской области прирост плательщиков налога на профессиональный доход составил более 44%, а число субъектов малого и среднего бизнеса выросло РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:56
2024-01-22T17:56
2024-01-22T17:56
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свердловская область
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. За 2023 год в Свердловской области прирост плательщиков налога на профессиональный доход составил более 44%, а число субъектов малого и среднего бизнеса выросло за год с 201 до 208,4 тысячи, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам заместителя губернатора области Дмитрия Ионина, рост числа занятых в малом бизнесе – важный маркер благоприятной экономической ситуации. Работа с бизнесом строится в соответствии со стратегией губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. "У нас реализуются инструменты финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса, эффективно работает инфраструктура, и это дает свои плоды. В 2023 году через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства для финансовой помощи бизнесу была направлена беспрецедентная сумма – 18,4 миллиарда рублей в виде займов и поручительств. Годом ранее этот показатель составлял 7,4 миллиарда рублей", – сказал Ионин, его слова цитирует пресс-служба. Отмечается, что в 2024 году будут сохранены все имеющиеся программы господдержки. Также ставку сделают на мероприятия в муниципалитетах Свердловской области. Об этом сообщил министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков. "В прошлом году я много общался с бизнесом в муниципалитетах, чтобы увидеть, как чувствуют себя предприниматели за пределами Екатеринбурга, обсудить актуальные для них вопросы. В этом году, исходя из запросов, было принято решение проводить больше мероприятий для бизнеса в городах Свердловской области. Это будет особенность текущего года", – пояснил Третьяков. Он добавил, что будут организованы форумы для самозанятых, для желающих начать свое дело, а также ярмарки продукции локальных производителей. Поставлена задача привлекать к событиям сильных экспертов регионального и федерального уровня. По информации пресс-службы, особенностью 2023 года стал высокий запрос от предпринимательского сообщества на новые знания и повышение компетенций, а также интенсивное развитие креативного кластера "Домна". В материале добавляется, что в этом году самозанятые смогут пройти практикумы и курсы на различные темы в сфере продвижения и креативных индустрий. В планах – довести до подготовки собственного бизнес-проекта по программе "Стартуй уверенно" не менее тысячи начинающих предпринимателей.
https://ria.ru/20240122/elektronnaya_podpis-1922776833.html
https://ria.ru/20240122/yakutiya-1922766943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, свердловская область, дмитрий ионин, евгений куйвашев, налоги
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Свердловская область, Дмитрий Ионин, Евгений Куйвашев, Налоги
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. За 2023 год в Свердловской области прирост плательщиков налога на профессиональный доход составил более 44%, а число субъектов малого и среднего бизнеса выросло за год с 201 до 208,4 тысячи, сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам заместителя губернатора области Дмитрия Ионина
, рост числа занятых в малом бизнесе – важный маркер благоприятной экономической ситуации. Работа с бизнесом строится в соответствии со стратегией губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева
и в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.
Электронная подпись: зачем нужна и как получить
"У нас реализуются инструменты финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса, эффективно работает инфраструктура, и это дает свои плоды. В 2023 году через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства для финансовой помощи бизнесу была направлена беспрецедентная сумма – 18,4 миллиарда рублей в виде займов и поручительств. Годом ранее этот показатель составлял 7,4 миллиарда рублей", – сказал Ионин, его слова цитирует пресс-служба.
Отмечается, что в 2024 году будут сохранены все имеющиеся программы господдержки. Также ставку сделают на мероприятия в муниципалитетах Свердловской области. Об этом сообщил министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков.
"В прошлом году я много общался с бизнесом в муниципалитетах, чтобы увидеть, как чувствуют себя предприниматели за пределами Екатеринбурга
, обсудить актуальные для них вопросы. В этом году, исходя из запросов, было принято решение проводить больше мероприятий для бизнеса в городах Свердловской области. Это будет особенность текущего года", – пояснил Третьяков.
В Якутии число самозанятых превысило 43 тысячи
Он добавил, что будут организованы форумы для самозанятых, для желающих начать свое дело, а также ярмарки продукции локальных производителей. Поставлена задача привлекать к событиям сильных экспертов регионального и федерального уровня.
По информации пресс-службы, особенностью 2023 года стал высокий запрос от предпринимательского сообщества на новые знания и повышение компетенций, а также интенсивное развитие креативного кластера "Домна".
В материале добавляется, что в этом году самозанятые смогут пройти практикумы и курсы на различные темы в сфере продвижения и креативных индустрий. В планах – довести до подготовки собственного бизнес-проекта по программе "Стартуй уверенно" не менее тысячи начинающих предпринимателей.