https://ria.ru/20240122/migranty-1922633285.html

Мигрантский криминал: кто виноват и что делать

Мигрантский криминал: кто виноват и что делать - РИА Новости, 22.01.2024

Мигрантский криминал: кто виноват и что делать

В обсуждении проблемы с мигрантами — а они есть, и проблемы, и мигранты — наблюдается одно большое слепое пятно. Участники дискуссии нещадно спорят, нужны ли... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T08:00

2024-01-22T08:00

2024-01-22T10:42

россия

видное

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

гибдд мвд рф

аналитика

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В обсуждении проблемы с мигрантами — а они есть, и проблемы, и мигранты — наблюдается одно большое слепое пятно. Участники дискуссии нещадно спорят, нужны ли нам работники из-за рубежа в таком количестве, плохие они или хорошие, чего от них больше — пользы или вреда. При этом само их появление в нашей стране воспринимается как некий природный феномен. Как они вообще у нас появились? Да так как-то, стихийно.Но ведь тут-то и кроется проблема, о которой все стыдливо молчат. Дело в том, что легализация мигрантов в России — это огромная коррупционная дыра. Масштабы ее трудно представить. Но вот, навскидку.В сентябре ФСБ задержала экс-руководителей миграционной службы в Видном (Московская область). В декабре был задержан экс-глава миграционной службы Петербурга и Ленобласти. Всех подозревают в торговле паспортами. Судя по высоким постам задержанных, нетрудно представить объем этой торговли.Во всех институтах, проводящих экзамены по языку для мигрантов, Рособрнадзор обнаружил нарушения. Ну то есть результаты экзаменов фактически покупались.Возьмите медкнижки — это вопрос национальной безопасности, на самом деле. Если человек хочет работать в общепите, он должен быть здоров. Но медкнижки массово и без проблем покупаются в интернете.Я уж молчу про "резиновые" квартиры, где мигрантов прописывают сотнями и тысячами. Каждые несколько лет эта проблема всплывает в инфополе. Все вздыхают, разводят руками, одного-двух человек показательно штрафуют, и ничего не меняется.Ну и как человек из другого государства будет относиться к нашему, если прямо на входе ему дают понять — давай заноси?Совершенно неудивительно, что в последние годы через границы к нам активно полез всякий криминал и религиозные радикалы: у себя в стране они никому не нужны, а тут такая возможность открылась. Коррупция — это рассадник преступности.Почему русские и представители других коренных народов России годами не могут пробиться через бюрократические процедуры, чтобы получить наш паспорт? Да потому, что они терпеть не могут давать взятки. Впрочем, опытный коррупционер от них деньги и не возьмет, опасаясь, что это подстава.Поэтому взяточникам как воздух нужны самые обездоленные, самые необразованные граждане сопредельных стран. Криминал тоже сойдет. Именно таких людей легче всего развести на деньги, причем на коррупционера они пожаловаться не рискнут. Вот так и возникает негативный отбор у нас на границе.Образованный гражданин того же Узбекистана посмотрит, что у нас творится, махнет рукой и поедет работать в Дубай — да, там за одно подозрение на взятку упекут в тюрьму на много лет, зато все прозрачно, понятно, закон суров, но справедлив. А к нам пробьются граждане из самых неблагополучных слоев населения.Сейчас многие мечтают, что в Россию поедут иностранцы из Европы и США, совсем как при матушке-Екатерине. Казалось бы, у нас действительно рай для семейных, традиционно ориентированных людей. Минимальные налоги, прорва свободной земли, огромные возможности для бизнеса, никакой пропаганды ЛГБТ*. Приезжай и живи — не хочу: развивай свое дело, расти детей.Однако армии коррупционеров, кормящихся с миграции, такие люди в России не нужны. Они сделают все, чтобы их не пустить. Точно так же они сегодня делают все, чтобы русские из других стран никогда не получили бы российские паспорта.Сейчас обсуждаются все новые законопроекты в области миграции. Дело хорошее, конечно, но как бы сделать так, чтобы заработали хотя бы те законы, которые уже есть? Вряд ли показательные рейды полицейских можно назвать системной работой в этом направлении.Некоторую надежду дает цифровизация этой области. На самом деле в этом плане опыт успешной борьбы с коррупцией в России есть. Лет двадцать назад, стоило выехать на дорогу на хорошей иномарке, до тебя моментально начинали докапываться гаишники: "А где аптечка? А огнетушитель?" Вымогали взятку, короче говоря.Сегодня такое и представить трудно. Везде камеры, если что нарушил — придет счет по интернету. Проезжаешь мимо поста ГИБДД, сбавляешь скорость машинально, а они на тебя и не смотрят. Человеческий фактор сведен к минимуму, а с ним и коррупция куда-то подевалась. Хочется надеяться, что создание цифровых профилей мигрантов позволит навести какой-то порядок в этой области.Важно понимать, что это проблемы решаемые. Дело не в том, что на нас тут нашествие двунадесяти языков случилось. Проблема в том, что мы плохо умеем контролировать и фильтровать миграционные потоки, делая так, чтобы к нам ехали самые лучшие представители своих стран. Что ж, надо этому учиться — без истерик, последовательно и жестко.А огульные обвинения мигрантов здесь вообще, мне кажется, ни при чем. Когда у нас на кухне прорывает кран, мы не бегаем вокруг растекшейся лужи и не причитаем: ах, вода несовместима с паркетом, ах, у нее другой менталитет, ах, она нам тут все испортит! Мы просто берем гаечный ключ и чиним кран. Пора понять — у нас проблемы не столько с мигрантами, сколько с фильтрами на входе.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240120/rossiya-1922507164.html

https://ria.ru/20240121/lenin-1922535099.html

https://ria.ru/20240112/sportsmeny-perebezhchiki-1920812340.html

https://ria.ru/20240101/pobeda-1919281977.html

россия

видное

московская область (подмосковье)

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россия, видное, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), гибдд мвд рф, аналитика