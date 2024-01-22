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Флагманский медицинский центр в Москве спас более 50 тысяч человек за год - РИА Новости, 22.01.2024
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12:45 22.01.2024 (обновлено: 18:19 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/medtsentr-1922745729.html
Флагманский медицинский центр в Москве спас более 50 тысяч человек за год
Флагманский медицинский центр в Москве спас более 50 тысяч человек за год - РИА Новости, 22.01.2024
Флагманский медицинский центр в Москве спас более 50 тысяч человек за год
Сотрудники флагманского центра городской клинической больницы (ГКБ) имени В. В. Вересаева оказали экстренную помощь более чем 50 тысячам человек, сообщила... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:45
2024-01-22T18:19
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сотрудники флагманского центра городской клинической больницы (ГКБ) имени В. В. Вересаева оказали экстренную помощь более чем 50 тысячам человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся на портале мэра и правительства столицы.&quot;За год работы флагманского центра городской клинической больницы (ГКБ) имени В. В. Вересаева его сотрудники оказали экстренную помощь более чем 50 тысячам человек&quot;, — рассказала она.Заммэра уточнила, что центр открыли год назад. Всего планируется создать шесть таких учреждений. Их концепция заключается в том, чтобы максимально приблизить высокотехнологичную медпомощь к срочно нуждающимся в ней пациентам. Реализовать такой подход помог новый стандарт экстренной помощи.В сообщении также отмечается, что почти половина пациентов получила медицинскую помощь без госпитализации в течение двух часов, треть — в срок до шести часов. Основную долю поступивших за год во флагманский центр — 38 процентов — составили пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У 12 процентов диагностировали острую хирургическую патологию, почти у девяти процентов — травмы. За время работы в центре провели 36 сложнейших операций в гибридном формате, когда необходимые манипуляции одновременно или с минимальным разрывом по времени выполняют специалисты разных направлений.
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москва, здоровье - общество, анастасия ракова
Хорошие новости, Москва, Здоровье - Общество, Анастасия Ракова
Флагманский медицинский центр в Москве спас более 50 тысяч человек за год

Флагманский центр ГКБ им. Вересаева в Москве спас более 50 тысяч человек за год

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи у скоропомощного стационарного комплекса ГКБ им. В. В. Вересаева на Лобненской улице в Москве
Машина скорой помощи у скоропомощного стационарного комплекса ГКБ им. В. В. Вересаева на Лобненской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Машина скорой помощи у скоропомощного стационарного комплекса ГКБ им. В. В. Вересаева на Лобненской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сотрудники флагманского центра городской клинической больницы (ГКБ) имени В. В. Вересаева оказали экстренную помощь более чем 50 тысячам человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся на портале мэра и правительства столицы.
«

"За год работы флагманского центра городской клинической больницы (ГКБ) имени В. В. Вересаева его сотрудники оказали экстренную помощь более чем 50 тысячам человек", — рассказала она.

Заммэра уточнила, что центр открыли год назад. Всего планируется создать шесть таких учреждений. Их концепция заключается в том, чтобы максимально приблизить высокотехнологичную медпомощь к срочно нуждающимся в ней пациентам. Реализовать такой подход помог новый стандарт экстренной помощи.
В сообщении также отмечается, что почти половина пациентов получила медицинскую помощь без госпитализации в течение двух часов, треть — в срок до шести часов. Основную долю поступивших за год во флагманский центр — 38 процентов — составили пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У 12 процентов диагностировали острую хирургическую патологию, почти у девяти процентов — травмы. За время работы в центре провели 36 сложнейших операций в гибридном формате, когда необходимые манипуляции одновременно или с минимальным разрывом по времени выполняют специалисты разных направлений.
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