https://ria.ru/20240122/medtsentr-1922745729.html

Флагманский медицинский центр в Москве спас более 50 тысяч человек за год

Флагманский медицинский центр в Москве спас более 50 тысяч человек за год - РИА Новости, 22.01.2024

Флагманский медицинский центр в Москве спас более 50 тысяч человек за год

Сотрудники флагманского центра городской клинической больницы (ГКБ) имени В. В. Вересаева оказали экстренную помощь более чем 50 тысячам человек, сообщила... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:45

2024-01-22T12:45

2024-01-22T18:19

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анастасия ракова

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сотрудники флагманского центра городской клинической больницы (ГКБ) имени В. В. Вересаева оказали экстренную помощь более чем 50 тысячам человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся на портале мэра и правительства столицы."За год работы флагманского центра городской клинической больницы (ГКБ) имени В. В. Вересаева его сотрудники оказали экстренную помощь более чем 50 тысячам человек", — рассказала она.Заммэра уточнила, что центр открыли год назад. Всего планируется создать шесть таких учреждений. Их концепция заключается в том, чтобы максимально приблизить высокотехнологичную медпомощь к срочно нуждающимся в ней пациентам. Реализовать такой подход помог новый стандарт экстренной помощи.В сообщении также отмечается, что почти половина пациентов получила медицинскую помощь без госпитализации в течение двух часов, треть — в срок до шести часов. Основную долю поступивших за год во флагманский центр — 38 процентов — составили пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У 12 процентов диагностировали острую хирургическую патологию, почти у девяти процентов — травмы. За время работы в центре провели 36 сложнейших операций в гибридном формате, когда необходимые манипуляции одновременно или с минимальным разрывом по времени выполняют специалисты разных направлений.

https://ria.ru/20240117/vrachi-1921804363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, здоровье - общество, анастасия ракова