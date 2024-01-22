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Кировский глава поблагодарил волонтеров, искавших пропавшего кота Твикса - РИА Новости, 22.01.2024
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10:25 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/kot-1922712172.html
Кировский глава поблагодарил волонтеров, искавших пропавшего кота Твикса
Кировский глава поблагодарил волонтеров, искавших пропавшего кота Твикса - РИА Новости, 22.01.2024
Кировский глава поблагодарил волонтеров, искавших пропавшего кота Твикса
Губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил за отзывчивость волонтеров, искавших выброшенного проводницей из поезда кота Твикса. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:25
2024-01-22T10:25
киров
кировская область
челябинская область
александр соколов
гибель кота твикса
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил за отзывчивость волонтеров, искавших выброшенного проводницей из поезда кота Твикса. "На минувшей неделе произошла очень эмоциональная и, к сожалению, закончившаяся печально история с котом Твиксом, которого проводница поезда "Екатеринбург — Санкт-Петербург" высадила в Кирове. Его позже нашли мертвым. Но я сегодня хочу сказать спасибо десяткам кировчан-волонтеров, которые откликнулись на беду и вышли на поиски кота. Каждый из волонтеров помог сохранить веру в добро и человечность. Надеюсь, это умение сострадать является составной частью нашего характера. Мы всегда готовы прийти на помощь", - приводятся в Telegram-канале правительства региона слова губернатора, сказанные им во время еженедельного совещания в понедельник. В субботу хозяин выброшенного из поезда кота сообщил о гибели животного и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве (из-за отсутствия состава преступления). Семья, с которой проживал Твикс, переехала из Челябинской области в город Тихвин Ленинградской области. Питомца в новый дом в январе вез в переноске и по билету родственник. В какой-то момент кот выбрался из переноски, отправился гулять по вагону и был высажен проводницей на стоянке в Кирове. Женщина ошибочно приняла животное за бродячее, поскольку опрос пассажиров не принес результатов.
https://ria.ru/20240121/petitsiya-1922618742.html
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кировская область
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киров, кировская область, челябинская область, александр соколов, гибель кота твикса, происшествия
Киров, Кировская область, Челябинская область, Александр Соколов, Гибель кота Твикса, Происшествия
Кировский глава поблагодарил волонтеров, искавших пропавшего кота Твикса

Губернатор Соколов поблагодарил волонтеров, искавших пропавшего кота Твикса

© Фото : соцсетиКот Твикс
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : соцсети
Кот Твикс. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил за отзывчивость волонтеров, искавших выброшенного проводницей из поезда кота Твикса.
"На минувшей неделе произошла очень эмоциональная и, к сожалению, закончившаяся печально история с котом Твиксом, которого проводница поезда "Екатеринбург — Санкт-Петербург" высадила в Кирове. Его позже нашли мертвым. Но я сегодня хочу сказать спасибо десяткам кировчан-волонтеров, которые откликнулись на беду и вышли на поиски кота. Каждый из волонтеров помог сохранить веру в добро и человечность. Надеюсь, это умение сострадать является составной частью нашего характера. Мы всегда готовы прийти на помощь", - приводятся в Telegram-канале правительства региона слова губернатора, сказанные им во время еженедельного совещания в понедельник.
В субботу хозяин выброшенного из поезда кота сообщил о гибели животного и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве (из-за отсутствия состава преступления).
Семья, с которой проживал Твикс, переехала из Челябинской области в город Тихвин Ленинградской области. Питомца в новый дом в январе вез в переноске и по билету родственник. В какой-то момент кот выбрался из переноски, отправился гулять по вагону и был высажен проводницей на стоянке в Кирове. Женщина ошибочно приняла животное за бродячее, поскольку опрос пассажиров не принес результатов.
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали 300 тысяч человек
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КировКировская областьЧелябинская областьАлександр СоколовГибель кота ТвиксаПроисшествия
 
 
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