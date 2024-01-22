Кировский глава поблагодарил волонтеров, искавших пропавшего кота Твикса
Губернатор Соколов поблагодарил волонтеров, искавших пропавшего кота Твикса
© Фото : соцсетиКот Твикс
© Фото : соцсети
Кот Твикс. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил за отзывчивость волонтеров, искавших выброшенного проводницей из поезда кота Твикса.
"На минувшей неделе произошла очень эмоциональная и, к сожалению, закончившаяся печально история с котом Твиксом, которого проводница поезда "Екатеринбург — Санкт-Петербург" высадила в Кирове. Его позже нашли мертвым. Но я сегодня хочу сказать спасибо десяткам кировчан-волонтеров, которые откликнулись на беду и вышли на поиски кота. Каждый из волонтеров помог сохранить веру в добро и человечность. Надеюсь, это умение сострадать является составной частью нашего характера. Мы всегда готовы прийти на помощь", - приводятся в Telegram-канале правительства региона слова губернатора, сказанные им во время еженедельного совещания в понедельник.
В субботу хозяин выброшенного из поезда кота сообщил о гибели животного и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве (из-за отсутствия состава преступления).
Семья, с которой проживал Твикс, переехала из Челябинской области в город Тихвин Ленинградской области. Питомца в новый дом в январе вез в переноске и по билету родственник. В какой-то момент кот выбрался из переноски, отправился гулять по вагону и был высажен проводницей на стоянке в Кирове. Женщина ошибочно приняла животное за бродячее, поскольку опрос пассажиров не принес результатов.