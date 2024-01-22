https://ria.ru/20240122/kitay-1922745348.html

На юго-западе Китая в результате схода оползня погибли четыре человека

На юго-западе Китая в результате схода оползня погибли четыре человека - РИА Новости, 22.01.2024

На юго-западе Китая в результате схода оползня погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате схода оползня в юго-западной китайской провинции Юньнань, поиски пропавших без вести продолжаются, передает Центральное... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:44

2024-01-22T12:44

2024-01-22T12:44

в мире

китай

си цзиньпин

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ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Четыре человека погибли в результате схода оползня в юго-западной китайской провинции Юньнань, поиски пропавших без вести продолжаются, передает Центральное телевидение Китая. Оползень сошел в понедельник в 5.51 (0.51 мск) на несколько деревень в уезде Чжэньсюн городского округа Чжаотун провинции Юньнань. Под землей оказались 47 человек, связь с ними потеряна. По состоянию на 15.08 по местному времени (10.08 мск) спасателям удалось достать из-под завалов четырех человек, все они были без признаков жизни. Из зоны бедствия эвакуированы более 200 человек. На месте природного бедствия продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы свыше 200 спасателей. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей, оказавшихся под землей в результате оползня на юго-западе Китая.

https://ria.ru/20240118/filippiny-1922105139.html

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в мире, китай, си цзиньпин