https://ria.ru/20240122/khusity-1922843878.html

Хуситы заявили, что атаковали американский корабль в Аденском заливе

Хуситы заявили, что атаковали американский корабль в Аденском заливе - РИА Новости, 22.01.2024

Хуситы заявили, что атаковали американский корабль в Аденском заливе

Бойцы йеменского шиитского движения "Ансар Алла" атаковали американский корабль в Аденском заливе, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T20:34

2024-01-22T20:34

2024-01-22T21:15

в мире

аденский залив

йемен

ансар алла

израиль

военная операция сша и британии в йемене

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ДОХА, 22 янв — РИА Новости. Бойцы йеменского шиитского движения "Ансар Алла" атаковали американский корабль в Аденском заливе, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира"."Военно-морские силы Йемена совершили нападение на американский военный грузовой корабль Ocean Jazz в Аденском заливе", — сказал он.Военный представитель хуситов добавил, что йеменские бойцы продолжают отвечать на любую агрессию США и Великобритании против их страны. Он подчеркнул, что они наносят удары по всем источникам угрозы в Красном и Аравийском морях.Эта атака стала четвертой по счету с начала американо-британских ударов по Йемену 12 января.Удары по ЙеменуВ середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.США и Великобритания 12 января нанесли авиаудары по объектам хуситов в четырех провинциях Йемена. Американский президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.

https://ria.ru/20240113/oon-1921091313.html

https://ria.ru/20240119/tanker-1922235801.html

аденский залив

йемен

израиль

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, аденский залив, йемен, ансар алла, израиль, военная операция сша и британии в йемене