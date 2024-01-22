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Хуситы заявили, что атаковали американский корабль в Аденском заливе - РИА Новости, 22.01.2024
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20:34 22.01.2024 (обновлено: 21:15 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/khusity-1922843878.html
Хуситы заявили, что атаковали американский корабль в Аденском заливе
Хуситы заявили, что атаковали американский корабль в Аденском заливе - РИА Новости, 22.01.2024
Хуситы заявили, что атаковали американский корабль в Аденском заливе
Бойцы йеменского шиитского движения "Ансар Алла" атаковали американский корабль в Аденском заливе, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T20:34
2024-01-22T21:15
в мире
аденский залив
йемен
ансар алла
израиль
военная операция сша и британии в йемене
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ДОХА, 22 янв — РИА Новости. Бойцы йеменского шиитского движения "Ансар Алла" атаковали американский корабль в Аденском заливе, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".&quot;Военно-морские силы Йемена совершили нападение на американский военный грузовой корабль Ocean Jazz в Аденском заливе&quot;, — сказал он.Военный представитель хуситов добавил, что йеменские бойцы продолжают отвечать на любую агрессию США и Великобритании против их страны. Он подчеркнул, что они наносят удары по всем источникам угрозы в Красном и Аравийском морях.Эта атака стала четвертой по счету с начала американо-британских ударов по Йемену 12 января.Удары по ЙеменуВ середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.США и Великобритания 12 января нанесли авиаудары по объектам хуситов в четырех провинциях Йемена. Американский президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
https://ria.ru/20240113/oon-1921091313.html
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аденский залив
йемен
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в мире, аденский залив, йемен, ансар алла, израиль, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Аденский залив, Йемен, Ансар Алла, Израиль, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы заявили, что атаковали американский корабль в Аденском заливе

"Аль-Масира": хуситы атаковали американский военный корабль в Аденском заливе

© AP PhotoХуситы, выражающие поддержку палестинцам, находящимся в секторе Газа
Хуситы, выражающие поддержку палестинцам, находящимся в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo
Хуситы, выражающие поддержку палестинцам, находящимся в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 22 янв — РИА Новости. Бойцы йеменского шиитского движения "Ансар Алла" атаковали американский корабль в Аденском заливе, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".
«

"Военно-морские силы Йемена совершили нападение на американский военный грузовой корабль Ocean Jazz в Аденском заливе", — сказал он.

Военный представитель хуситов добавил, что йеменские бойцы продолжают отвечать на любую агрессию США и Великобритании против их страны. Он подчеркнул, что они наносят удары по всем источникам угрозы в Красном и Аравийском морях.
Эта атака стала четвертой по счету с начала американо-британских ударов по Йемену 12 января.
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Удары по Йемену

В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.
США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
США и Великобритания 12 января нанесли авиаудары по объектам хуситов в четырех провинциях Йемена. Американский президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
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В миреАденский заливЙеменАнсар АллаИзраильВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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