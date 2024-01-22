Хуситы заявили, что атаковали американский корабль в Аденском заливе
"Аль-Масира": хуситы атаковали американский военный корабль в Аденском заливе
© AP PhotoХуситы, выражающие поддержку палестинцам, находящимся в секторе Газа
© AP Photo
Хуситы, выражающие поддержку палестинцам, находящимся в секторе Газа. Архивное фото
ДОХА, 22 янв — РИА Новости. Бойцы йеменского шиитского движения "Ансар Алла" атаковали американский корабль в Аденском заливе, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".
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"Военно-морские силы Йемена совершили нападение на американский военный грузовой корабль Ocean Jazz в Аденском заливе", — сказал он.
Военный представитель хуситов добавил, что йеменские бойцы продолжают отвечать на любую агрессию США и Великобритании против их страны. Он подчеркнул, что они наносят удары по всем источникам угрозы в Красном и Аравийском морях.
Эта атака стала четвертой по счету с начала американо-британских ударов по Йемену 12 января.
Удары по Йемену
В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.
США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
США и Великобритания 12 января нанесли авиаудары по объектам хуситов в четырех провинциях Йемена. Американский президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.