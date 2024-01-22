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КПРФ открыла предвыборный штаб - РИА Новости, 22.01.2024
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13:47 22.01.2024 (обновлено: 13:52 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/kharitonov-1922759540.html
КПРФ открыла предвыборный штаб
КПРФ открыла предвыборный штаб - РИА Новости, 22.01.2024
КПРФ открыла предвыборный штаб
Кандидат от КПРФ на президентских выборах Николай Харитонов сказал журналистам, что предвыборный штаб партии уже открыт, готовится большая команда наблюдателей. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:47
2024-01-22T13:52
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кандидат от КПРФ на президентских выборах Николай Харитонов сказал журналистам, что предвыборный штаб партии уже открыт, готовится большая команда наблюдателей. "Он уже открыт (штаб – ред.)", - сказал он на вопрос журналиста о том, будут ли в субъектах РФ и в Москве открыты централизовано предвыборные штабы. Депутат Госдумы Юрий Афонин отметил, что у КПРФ более 3 тысяч местных партийных организаций, около 14 тысяч первичных партийных организаций. "Готовим большую команду наблюдателей, которые пойдут на выборы", - добавил он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240122/kharitonov-1922757380.html
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политика, россия, москва, николай харитонов, юрий афонин, леонид слуцкий (политик), госдума рф, совет федерации рф, кпрф
Политика, Россия, Москва, Николай Харитонов, Юрий Афонин, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Совет Федерации РФ, КПРФ
КПРФ открыла предвыборный штаб

Харитонов заявил об открытии предвыборного штаба КПРФ и подготовке наблюдателей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, кандидат от КПРФ на должность президента РФ Николай Харитонов и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов после заседания ЦИК РФ
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, кандидат от КПРФ на должность президента РФ Николай Харитонов и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов после заседания ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, кандидат от КПРФ на должность президента РФ Николай Харитонов и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов после заседания ЦИК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кандидат от КПРФ на президентских выборах Николай Харитонов сказал журналистам, что предвыборный штаб партии уже открыт, готовится большая команда наблюдателей.
"Он уже открыт (штаб – ред.)", - сказал он на вопрос журналиста о том, будут ли в субъектах РФ и в Москве открыты централизовано предвыборные штабы.
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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Депутат Госдумы Юрий Афонин отметил, что у КПРФ более 3 тысяч местных партийных организаций, около 14 тысяч первичных партийных организаций.
"Готовим большую команду наблюдателей, которые пойдут на выборы", - добавил он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Предвыборные баннеры - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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27 декабря 2023, 19:18
 
ПолитикаРоссияМоскваНиколай ХаритоновЮрий АфонинЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФСовет Федерации РФКПРФ
 
 
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