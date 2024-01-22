https://ria.ru/20240122/kharitonov-1922759540.html

КПРФ открыла предвыборный штаб

КПРФ открыла предвыборный штаб - РИА Новости, 22.01.2024

КПРФ открыла предвыборный штаб

Кандидат от КПРФ на президентских выборах Николай Харитонов сказал журналистам, что предвыборный штаб партии уже открыт, готовится большая команда наблюдателей. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T13:47

2024-01-22T13:47

2024-01-22T13:52

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кандидат от КПРФ на президентских выборах Николай Харитонов сказал журналистам, что предвыборный штаб партии уже открыт, готовится большая команда наблюдателей. "Он уже открыт (штаб – ред.)", - сказал он на вопрос журналиста о том, будут ли в субъектах РФ и в Москве открыты централизовано предвыборные штабы. Депутат Госдумы Юрий Афонин отметил, что у КПРФ более 3 тысяч местных партийных организаций, около 14 тысяч первичных партийных организаций. "Готовим большую команду наблюдателей, которые пойдут на выборы", - добавил он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240122/kharitonov-1922757380.html

https://ria.ru/20231227/debaty-1918559753.html

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Дарья Буймова

политика, россия, москва, николай харитонов, юрий афонин, леонид слуцкий (политик), госдума рф, совет федерации рф, кпрф