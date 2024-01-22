КПРФ открыла предвыборный штаб
Харитонов заявил об открытии предвыборного штаба КПРФ и подготовке наблюдателей
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, кандидат от КПРФ на должность президента РФ Николай Харитонов и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов после заседания ЦИК РФ
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, кандидат от КПРФ на должность президента РФ Николай Харитонов и председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов после заседания ЦИК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кандидат от КПРФ на президентских выборах Николай Харитонов сказал журналистам, что предвыборный штаб партии уже открыт, готовится большая команда наблюдателей.
Депутат Госдумы Юрий Афонин отметил, что у КПРФ более 3 тысяч местных партийных организаций, около 14 тысяч первичных партийных организаций.
"Готовим большую команду наблюдателей, которые пойдут на выборы", - добавил он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.