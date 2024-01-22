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Число российских компаний в Казахстане превысило 23 тысячи - РИА Новости, 22.01.2024
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17:00 22.01.2024 (обновлено: 17:01 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/kazakhstan-1922805335.html
Число российских компаний в Казахстане превысило 23 тысячи
Число российских компаний в Казахстане превысило 23 тысячи - РИА Новости, 22.01.2024
Число российских компаний в Казахстане превысило 23 тысячи
Количество зарегистрированных в Казахстане российских компаний по итогам прошлого года превысило 23 тысячи, удвоившись с 2021 года, говорится в исследовании... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:00
2024-01-22T17:01
экономика
россия
казахстан
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АЛМА-АТА, 22 янв - РИА Новости. Количество зарегистрированных в Казахстане российских компаний по итогам прошлого года превысило 23 тысячи, удвоившись с 2021 года, говорится в исследовании инвестиционного банка Halyk Finance - дочерней организации казахстанского Halyk Bank. &quot;Давление санкций Запада продолжает стимулировать российский бизнес релоцироваться в Казахстан. Несмотря на замедление их притока, рост их числа в прошлом году (+21,7%) опередил общий прирост в 16,1%. На фоне такой динамики общее количество зарегистрированных компаний из РФ превысило 23 тысячи, удвоившись с 2021 года&quot;, - говорится в исследовании.Авторы исследования считают, что "позитивной стороной релокации бизнеса из РФ можно отметить их умеренный приток в сырьевые сектора – сельское хозяйство и добывающий сектор, но опережающий в обрабатывающую промышленность с ростом на 60% за два года". "Мощный приток бизнеса РФ был отмечен в профессиональную научную и техническую сферу (консалтинг) – увеличение в 3,4 раза с 2021 года, в 3,6 раза выросло число фирм в сфере образования. Однако самый высокий рост компаний – в семь раз - был зафиксирован в сфере телекоммуникаций (IT), а их доля вообще стала доминирующей, составив 75%", - говорится в публикации. Отмечается, что востребованность IT-индустрии быстро растет, страны прилагают большие усилия для развития этого направления. Указывается также, из 1 400 резидентов международного технопарка IT-стартапов Astana Hub 400 - иностранные участники.
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экономика, россия, казахстан
Экономика, Россия, Казахстан
Число российских компаний в Казахстане превысило 23 тысячи

Число зарегистрированных в Казахстане российских компаний превысило 23 тысячи

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди гуляют по улице в Астане
Люди гуляют по улице в Астане - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Люди гуляют по улице в Астане. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 22 янв - РИА Новости. Количество зарегистрированных в Казахстане российских компаний по итогам прошлого года превысило 23 тысячи, удвоившись с 2021 года, говорится в исследовании инвестиционного банка Halyk Finance - дочерней организации казахстанского Halyk Bank.
«

"Давление санкций Запада продолжает стимулировать российский бизнес релоцироваться в Казахстан. Несмотря на замедление их притока, рост их числа в прошлом году (+21,7%) опередил общий прирост в 16,1%. На фоне такой динамики общее количество зарегистрированных компаний из РФ превысило 23 тысячи, удвоившись с 2021 года", - говорится в исследовании.

Авторы исследования считают, что "позитивной стороной релокации бизнеса из РФ можно отметить их умеренный приток в сырьевые сектора – сельское хозяйство и добывающий сектор, но опережающий в обрабатывающую промышленность с ростом на 60% за два года".
"Мощный приток бизнеса РФ был отмечен в профессиональную научную и техническую сферу (консалтинг) – увеличение в 3,4 раза с 2021 года, в 3,6 раза выросло число фирм в сфере образования. Однако самый высокий рост компаний – в семь раз - был зафиксирован в сфере телекоммуникаций (IT), а их доля вообще стала доминирующей, составив 75%", - говорится в публикации.
Отмечается, что востребованность IT-индустрии быстро растет, страны прилагают большие усилия для развития этого направления. Указывается также, из 1 400 резидентов международного технопарка IT-стартапов Astana Hub 400 - иностранные участники.
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