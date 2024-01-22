https://ria.ru/20240122/kazakhstan-1922805335.html

Число российских компаний в Казахстане превысило 23 тысячи

Число российских компаний в Казахстане превысило 23 тысячи - РИА Новости, 22.01.2024

Число российских компаний в Казахстане превысило 23 тысячи

Количество зарегистрированных в Казахстане российских компаний по итогам прошлого года превысило 23 тысячи, удвоившись с 2021 года, говорится в исследовании... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:00

2024-01-22T17:00

2024-01-22T17:01

экономика

россия

казахстан

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АЛМА-АТА, 22 янв - РИА Новости. Количество зарегистрированных в Казахстане российских компаний по итогам прошлого года превысило 23 тысячи, удвоившись с 2021 года, говорится в исследовании инвестиционного банка Halyk Finance - дочерней организации казахстанского Halyk Bank. "Давление санкций Запада продолжает стимулировать российский бизнес релоцироваться в Казахстан. Несмотря на замедление их притока, рост их числа в прошлом году (+21,7%) опередил общий прирост в 16,1%. На фоне такой динамики общее количество зарегистрированных компаний из РФ превысило 23 тысячи, удвоившись с 2021 года", - говорится в исследовании.Авторы исследования считают, что "позитивной стороной релокации бизнеса из РФ можно отметить их умеренный приток в сырьевые сектора – сельское хозяйство и добывающий сектор, но опережающий в обрабатывающую промышленность с ростом на 60% за два года". "Мощный приток бизнеса РФ был отмечен в профессиональную научную и техническую сферу (консалтинг) – увеличение в 3,4 раза с 2021 года, в 3,6 раза выросло число фирм в сфере образования. Однако самый высокий рост компаний – в семь раз - был зафиксирован в сфере телекоммуникаций (IT), а их доля вообще стала доминирующей, составив 75%", - говорится в публикации. Отмечается, что востребованность IT-индустрии быстро растет, страны прилагают большие усилия для развития этого направления. Указывается также, из 1 400 резидентов международного технопарка IT-стартапов Astana Hub 400 - иностранные участники.

https://ria.ru/20240109/kazakhstan-1920358229.html

россия

казахстан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, казахстан