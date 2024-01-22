https://ria.ru/20240122/izrail-1922674136.html

Израиль счел неуместным тему холокоста в современном политическом контексте

Израиль счел неуместным тему холокоста в современном политическом контексте - РИА Новости, 22.01.2024

Израиль счел неуместным тему холокоста в современном политическом контексте

Представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат счел неуместным использование темы холокоста со стороны России в "современном политическом... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T01:26

2024-01-22T01:26

2024-01-22T01:26

израиль

юар

германия

мария захарова

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олаф шольц

оон

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат счел неуместным использование темы холокоста со стороны России в "современном политическом контексте". Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение властей Германии противодействовать ЮАР в ООН, подавшей иск в Международный суд ООН с обвинениями Израиля в геноциде в Газе, не удивило Россию. По ее мнению, немецкие элиты оказали Израилю медвежью услугу: в заявлении властей Берлин ссылается на "учет истории Германии и преступление против человечности в виде Холокоста", тем самым заявляя себя в качестве "эксперта" в вопросах массового уничтожения людей. Она также отметила, что Москва считает поведение немецких властей недопустимым, безнравственным, незаконным и аморальным, но наиболее тревожащим остается возрождение германского милитаризма на фоне одобрения неонацистских практик. "Использование дискурса холокоста в современном политическом контексте представителем МИД России представляет собой неуважение к теме холокоста и причиняет вред жертвам и выжившим", - говорится в заявлении Хайата, опубликованном в соцсети X. Представитель МИД Израиля также поблагодарил Германию за поддержку и позицию страны против "необоснованных претензий" ЮАР. Ранее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за решение ФРГ поддержать Израиль по иску ЮАР против еврейского государства по конвенции о геноциде в Международном суде ООН через участие в качестве третьей стороны. Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона просит суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство. Израиль, в свою очередь, пытался привести доказательства, почему суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа.

https://ria.ru/20240118/lavrov-1922100709.html

https://ria.ru/20231026/izrail-1905276290.html

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израиль, юар, германия, мария захарова, биньямин нетаньяху, олаф шольц, оон, в мире