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Израиль счел неуместным тему холокоста в современном политическом контексте - РИА Новости, 22.01.2024
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01:26 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/izrail-1922674136.html
Израиль счел неуместным тему холокоста в современном политическом контексте
Израиль счел неуместным тему холокоста в современном политическом контексте - РИА Новости, 22.01.2024
Израиль счел неуместным тему холокоста в современном политическом контексте
Представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат счел неуместным использование темы холокоста со стороны России в "современном политическом... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T01:26
2024-01-22T01:26
израиль
юар
германия
мария захарова
биньямин нетаньяху
олаф шольц
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат счел неуместным использование темы холокоста со стороны России в "современном политическом контексте". Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение властей Германии противодействовать ЮАР в ООН, подавшей иск в Международный суд ООН с обвинениями Израиля в геноциде в Газе, не удивило Россию. По ее мнению, немецкие элиты оказали Израилю медвежью услугу: в заявлении властей Берлин ссылается на "учет истории Германии и преступление против человечности в виде Холокоста", тем самым заявляя себя в качестве "эксперта" в вопросах массового уничтожения людей. Она также отметила, что Москва считает поведение немецких властей недопустимым, безнравственным, незаконным и аморальным, но наиболее тревожащим остается возрождение германского милитаризма на фоне одобрения неонацистских практик. "Использование дискурса холокоста в современном политическом контексте представителем МИД России представляет собой неуважение к теме холокоста и причиняет вред жертвам и выжившим", - говорится в заявлении Хайата, опубликованном в соцсети X. Представитель МИД Израиля также поблагодарил Германию за поддержку и позицию страны против "необоснованных претензий" ЮАР. Ранее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за решение ФРГ поддержать Израиль по иску ЮАР против еврейского государства по конвенции о геноциде в Международном суде ООН через участие в качестве третьей стороны. Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона просит суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство. Израиль, в свою очередь, пытался привести доказательства, почему суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа.
https://ria.ru/20240118/lavrov-1922100709.html
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израиль, юар, германия, мария захарова, биньямин нетаньяху, олаф шольц, оон, в мире
Израиль, ЮАР, Германия, Мария Захарова, Биньямин Нетаньяху, Олаф Шольц, ООН, В мире
Израиль счел неуместным тему холокоста в современном политическом контексте

МИД Израиля счел неуместным тему холокоста в современном политическом контексте

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат счел неуместным использование темы холокоста со стороны России в "современном политическом контексте".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение властей Германии противодействовать ЮАР в ООН, подавшей иск в Международный суд ООН с обвинениями Израиля в геноциде в Газе, не удивило Россию. По ее мнению, немецкие элиты оказали Израилю медвежью услугу: в заявлении властей Берлин ссылается на "учет истории Германии и преступление против человечности в виде Холокоста", тем самым заявляя себя в качестве "эксперта" в вопросах массового уничтожения людей. Она также отметила, что Москва считает поведение немецких властей недопустимым, безнравственным, незаконным и аморальным, но наиболее тревожащим остается возрождение германского милитаризма на фоне одобрения неонацистских практик.
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"Использование дискурса холокоста в современном политическом контексте представителем МИД России представляет собой неуважение к теме холокоста и причиняет вред жертвам и выжившим", - говорится в заявлении Хайата, опубликованном в соцсети X.
Представитель МИД Израиля также поблагодарил Германию за поддержку и позицию страны против "необоснованных претензий" ЮАР. Ранее и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за решение ФРГ поддержать Израиль по иску ЮАР против еврейского государства по конвенции о геноциде в Международном суде ООН через участие в качестве третьей стороны.
Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона просит суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство. Израиль, в свою очередь, пытался привести доказательства, почему суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа.
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ИзраильЮАРГерманияМария ЗахароваБиньямин НетаньяхуОлаф ШольцООНВ мире
 
 
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