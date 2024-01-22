https://ria.ru/20240122/iformataki-1922804856.html

В Совфеде рассказали об информатаках на выборы президента

В Совфеде рассказали об информатаках на выборы президента - РИА Новости, 22.01.2024

В Совфеде рассказали об информатаках на выборы президента

Рабочая группа комиссии Совфеда по защите госсуверенитета выявила наращивание информатак, направленных на выборы президента РФ, сообщила комиссия в своём... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:57

2024-01-22T16:57

2024-01-22T16:57

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

"голос"

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Рабочая группа комиссии Совфеда по защите госсуверенитета выявила наращивание информатак, направленных на выборы президента РФ, сообщила комиссия в своём Telegram-канале. "Рабочей группой комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации в ходе мониторинга было выявлено наращивание Западом информационных атак на выборы президента России. В попытке дискредитировать ход избирательной кампании спонсируемые странами Запада пропагандистские ресурсы скоординировано отрабатывают типовые вбросы", - отметили члены комиссии. Как отметили сенаторы, 15 января признанное иноагентом движение "Голос" "с целью попытаться подорвать доверие к российской электоральной системе" опубликовало доклад "Ключевые изменения законодательства о выборах президента России 2024 года в сравнении с выборами 2018 года". "В этом так называемом "докладе" безосновательно утверждается, что текущее избирательное законодательство является "наступлением на коллективный суверенитет граждан России, их право принимать участие в управлении делами государства", а также "происходит установленная на законодательном уровне дискриминация российских граждан, признанных "иностранными агентами", - объяснили члены комиссии, отметив, что эти обвинения под видом "экспертной оценки" подхватываются и тиражируются другими иноагентами. Сенаторы подчеркнули, что участники информатак "сами осознают отсутствие убедительных аргументов" и поэтому вынуждены использовать максимально расплывчатые формулировки. "Рабочая группы комиссии также отмечает, что страны Запада продолжают поддерживать различные деструктивные структуры в попытке дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России в период избирательной кампании. Фактически, Запад открыто связывает свою поддержку экстремистов с выборами президента России", - добавили парламентарии. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240115/vybory-1921488874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, "голос"