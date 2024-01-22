В Совфеде рассказали об информатаках на выборы президента
Комиссия Совфеда: Запад наращивает число информатак на выборы президента России
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБилборд с информацией о датах выборов президента России
Билборд с информацией о датах выборов президента России. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Рабочая группа комиссии Совфеда по защите госсуверенитета выявила наращивание информатак, направленных на выборы президента РФ, сообщила комиссия в своём Telegram-канале.
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"Рабочей группой комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации в ходе мониторинга было выявлено наращивание Западом информационных атак на выборы президента России. В попытке дискредитировать ход избирательной кампании спонсируемые странами Запада пропагандистские ресурсы скоординировано отрабатывают типовые вбросы", - отметили члены комиссии.
Как отметили сенаторы, 15 января признанное иноагентом движение "Голос" "с целью попытаться подорвать доверие к российской электоральной системе" опубликовало доклад "Ключевые изменения законодательства о выборах президента России 2024 года в сравнении с выборами 2018 года".
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"В этом так называемом "докладе" безосновательно утверждается, что текущее избирательное законодательство является "наступлением на коллективный суверенитет граждан России, их право принимать участие в управлении делами государства", а также "происходит установленная на законодательном уровне дискриминация российских граждан, признанных "иностранными агентами", - объяснили члены комиссии, отметив, что эти обвинения под видом "экспертной оценки" подхватываются и тиражируются другими иноагентами.
Сенаторы подчеркнули, что участники информатак "сами осознают отсутствие убедительных аргументов" и поэтому вынуждены использовать максимально расплывчатые формулировки.
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"Рабочая группы комиссии также отмечает, что страны Запада продолжают поддерживать различные деструктивные структуры в попытке дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России в период избирательной кампании. Фактически, Запад открыто связывает свою поддержку экстремистов с выборами президента России", - добавили парламентарии.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.