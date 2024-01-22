https://ria.ru/20240122/dymok-1922831221.html

Вирусный трек "Дымок" потребовали запретить из-за пропаганды наркотиков

Вирусный трек "Дымок" потребовали запретить из-за пропаганды наркотиков - РИА Новости, 22.01.2024

Вирусный трек "Дымок" потребовали запретить из-за пропаганды наркотиков

Активисты движения "Ветераны России" потребовали запретить хит певца Ицыка Цыпера (настоящее имя — Игорь Цыба) "Дымок" из-за пропаганды запрещенных веществ,... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T22:34

2024-01-22T22:34

2024-01-22T22:34

шоубиз

youtube

россия

казахстан

технологии

знаменитости

новости шоу-бизнеса

шоу-бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922833665_94:0:2366:1278_1920x0_80_0_0_bdd7de557542cedb159c6a0fa6c7c487.png

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Активисты движения "Ветераны России" потребовали запретить хит певца Ицыка Цыпера (настоящее имя — Игорь Цыба) "Дымок" из-за пропаганды запрещенных веществ, информация об этом размещена в Телеграм-канале общественников.Активисты обратили внимание на такие слова в тексте, как "афганка, да повеселей, а так сидим, глядим в окно, прибило так, что все равно". По мнению "Ветеранов России", в этих строках присутствует пропаганда наркотиков, после чего обратились в Генпрокуратуру. Ответа от ведомства пока не поступило. Автор композиции Игорь Цыба тоже не прокомментировал ситуацию.Песня "Дымок" и клип на нее были представлены в прошлом году.После релиза композиция почти сразу стала хитом и завирусилась в Сети. Пользователи стали записывать на трек ролики, называя песню "лучшим антидепрессантом", и даже придумали для нее жанры: "хаус-шансон" и "электроника в шансоне".О самом исполнителе известно немного. По данным СМИ, Цыбе — 61 год, по образованию он строитель и проживает в Казахстане. Увлекаться музыкой артист начал с 2019 года. Свою личную жизнь артист не афиширует.

https://ria.ru/20231206/aigel-1914123001.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

youtube, россия, казахстан, технологии, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес