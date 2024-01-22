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Вирусный трек "Дымок" потребовали запретить из-за пропаганды наркотиков - РИА Новости, 22.01.2024
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Шоубиз
 
22:34 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/dymok-1922831221.html
Вирусный трек "Дымок" потребовали запретить из-за пропаганды наркотиков
Вирусный трек "Дымок" потребовали запретить из-за пропаганды наркотиков - РИА Новости, 22.01.2024
Вирусный трек "Дымок" потребовали запретить из-за пропаганды наркотиков
Активисты движения "Ветераны России" потребовали запретить хит певца Ицыка Цыпера (настоящее имя — Игорь Цыба) "Дымок" из-за пропаганды запрещенных веществ,... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T22:34
2024-01-22T22:34
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Активисты движения "Ветераны России" потребовали запретить хит певца Ицыка Цыпера (настоящее имя — Игорь Цыба) "Дымок" из-за пропаганды запрещенных веществ, информация об этом размещена в Телеграм-канале общественников.Активисты обратили внимание на такие слова в тексте, как "афганка, да повеселей, а так сидим, глядим в окно, прибило так, что все равно". По мнению "Ветеранов России", в этих строках присутствует пропаганда наркотиков, после чего обратились в Генпрокуратуру. Ответа от ведомства пока не поступило. Автор композиции Игорь Цыба тоже не прокомментировал ситуацию.Песня "Дымок" и клип на нее были представлены в прошлом году.После релиза композиция почти сразу стала хитом и завирусилась в Сети. Пользователи стали записывать на трек ролики, называя песню "лучшим антидепрессантом", и даже придумали для нее жанры: "хаус-шансон" и "электроника в шансоне".О самом исполнителе известно немного. По данным СМИ, Цыбе — 61 год, по образованию он строитель и проживает в Казахстане. Увлекаться музыкой артист начал с 2019 года. Свою личную жизнь артист не афиширует.
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Вирусный трек "Дымок" потребовали запретить из-за пропаганды наркотиков

Хит певца Ицыка Цыпера "Дымок" хотят запретить из-за пропаганды наркотиков

© Ицык Цыпер/Bredboysband/YoutubeИцык Цыпер
Ицык Цыпер
© Ицык Цыпер/Bredboysband/Youtube
Ицык Цыпер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Активисты движения "Ветераны России" потребовали запретить хит певца Ицыка Цыпера (настоящее имя — Игорь Цыба) "Дымок" из-за пропаганды запрещенных веществ, информация об этом размещена в Телеграм-канале общественников.
Активисты обратили внимание на такие слова в тексте, как "афганка, да повеселей, а так сидим, глядим в окно, прибило так, что все равно". По мнению "Ветеранов России", в этих строках присутствует пропаганда наркотиков, после чего обратились в Генпрокуратуру.
© Ицык Цыпер/Bredboysband/YoutubeСтоп-кадр из клипа Ицыка Цыпера "Дымок"
Стоп-кадр из клипа Ицыка Цыпера Дымок
© Ицык Цыпер/Bredboysband/Youtube
Стоп-кадр из клипа Ицыка Цыпера "Дымок"
Ответа от ведомства пока не поступило. Автор композиции Игорь Цыба тоже не прокомментировал ситуацию.
Песня "Дымок" и клип на нее были представлены в прошлом году.
После релиза композиция почти сразу стала хитом и завирусилась в Сети.
Пользователи стали записывать на трек ролики, называя песню "лучшим антидепрессантом", и даже придумали для нее жанры: "хаус-шансон" и "электроника в шансоне".
О самом исполнителе известно немного. По данным СМИ, Цыбе — 61 год, по образованию он строитель и проживает в Казахстане. Увлекаться музыкой артист начал с 2019 года. Свою личную жизнь артист не афиширует.
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