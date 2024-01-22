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Бурятия восстановит около 30 объектов в Старобешевском районе ДНР - РИА Новости, 22.01.2024
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04:09 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/buryatiya-1922679650.html
Бурятия восстановит около 30 объектов в Старобешевском районе ДНР
Бурятия восстановит около 30 объектов в Старобешевском районе ДНР - РИА Новости, 22.01.2024
Бурятия восстановит около 30 объектов в Старобешевском районе ДНР
Бурятия в 2024 году восстановит 29 объектов в Старобешевском районе Донецкой Народной Республики, сообщается в Telegram-канале полномочного представителя... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T04:09
2024-01-22T04:09
донецкая народная республика
республика бурятия
владимир путин
вооруженные силы украины
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УЛАН-УДЭ, 22 янв – РИА Новости. Бурятия в 2024 году восстановит 29 объектов в Старобешевском районе Донецкой Народной Республики, сообщается в Telegram-канале полномочного представителя президента РФ в ДФО. "В 2024 году Республикой Бурятия будут выполнены строительно-монтажные работы на 29 объектах Старобешевского района. Работы ведутся по поручению президента России Владимира Путина и находятся под личным контролем полпреда ДФО Юрия Трутнева", - говорится в сообщении. Отмечается, что планируется закончить восстановление кровель пострадавших от стихии домов, провести капремонт детско-юношеской спортивной школы в Старобешево с прилегающей территорией, благоустроить общественные пространства в ряде населенных пунктов Старобешевского района, продолжить работы по замене водовода в Старобешево, а также ремонту дорог, освещению улиц и ремонту школы в селе Кумачево, попавшей под обстрел со стороны ВСУ. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, республика активно взаимодействует со Старобешевским районом, идет не только экономическое, но и человеческое общение. "За прошлый год объём нашей поддержки району составил более 400 миллионов рублей. Это восстановление детских садов, школ, дорог. Построен водовод – это была одна из основных проблем. Ребята со Старобешевского района приезжают к нам в Республику Бурятия на отдых, мы привозили их в Москву на ВДНХ", - приводятся в сообщении слова Цыденова. Восемь дальневосточных регионов - Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатка - помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Дальневосточники установили связи с городами Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез, Светлодарск, поселком городского типа Мироновский, а также Старобешевским и Амвросиевским районами.
https://ria.ru/20231204/vosstanovlenie_dnr-1913527951.html
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донецкая народная республика, республика бурятия, владимир путин, вооруженные силы украины, россия
Донецкая Народная Республика, Республика Бурятия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия
Бурятия восстановит около 30 объектов в Старобешевском районе ДНР

Бурятия в 2024 году восстановит около 30 объектов в Старобешевском районе ДНР

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВид с водонапорной башни через разбитое стекло на разрушенное здание в Мариуполе
Вид с водонапорной башни через разбитое стекло на разрушенное здание в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Вид с водонапорной башни через разбитое стекло на разрушенное здание в Мариуполе. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 22 янв – РИА Новости. Бурятия в 2024 году восстановит 29 объектов в Старобешевском районе Донецкой Народной Республики, сообщается в Telegram-канале полномочного представителя президента РФ в ДФО.
«
"В 2024 году Республикой Бурятия будут выполнены строительно-монтажные работы на 29 объектах Старобешевского района. Работы ведутся по поручению президента России Владимира Путина и находятся под личным контролем полпреда ДФО Юрия Трутнева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что планируется закончить восстановление кровель пострадавших от стихии домов, провести капремонт детско-юношеской спортивной школы в Старобешево с прилегающей территорией, благоустроить общественные пространства в ряде населенных пунктов Старобешевского района, продолжить работы по замене водовода в Старобешево, а также ремонту дорог, освещению улиц и ремонту школы в селе Кумачево, попавшей под обстрел со стороны ВСУ.
По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, республика активно взаимодействует со Старобешевским районом, идет не только экономическое, но и человеческое общение. "За прошлый год объём нашей поддержки району составил более 400 миллионов рублей. Это восстановление детских садов, школ, дорог. Построен водовод – это была одна из основных проблем. Ребята со Старобешевского района приезжают к нам в Республику Бурятия на отдых, мы привозили их в Москву на ВДНХ", - приводятся в сообщении слова Цыденова.
Восемь дальневосточных регионов - Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатка - помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Дальневосточники установили связи с городами Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез, Светлодарск, поселком городского типа Мироновский, а также Старобешевским и Амвросиевским районами.
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Донецкая Народная РеспубликаРеспублика БурятияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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