https://ria.ru/20240122/burya-1922684770.html

Россиян предупредили о новой магнитной буре

Россиян предупредили о новой магнитной буре - РИА Новости, 22.01.2024

Россиян предупредили о новой магнитной буре

Магнитная буря накроет Землю во вторник, 23 января, говорится в прогнозе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T06:33

2024-01-22T06:33

2024-01-22T06:35

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Магнитная буря накроет Землю во вторник, 23 января, говорится в прогнозе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.Пики магнитной бури прогнозируются на 06-00 и 12-00 мск, при этом она будет уровня G1, который оценивается как слабый (максимальный — G5).Ранее сотрудники лаборатории сообщили, что сильнейшая в действующем солнечном цикле вспышка произошла в ночь на 1 января 2024 года. Ей был присвоен балл Х5.0, что почти в два раза больше, чем занимавшая до этого первое место вспышка мощностью Х2.8 (произошла 14 декабря 2023 года).Последний раз более крупное событие, чем сегодняшнее, а именно вспышка уровня X8.2, происходило 10 сентября 2017 года.

https://ria.ru/20240121/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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земля, российская академия наук, институт космических исследований, космос - риа наука