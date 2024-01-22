Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о новой магнитной буре - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
06:33 22.01.2024 (обновлено: 06:35 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/burya-1922684770.html
Россиян предупредили о новой магнитной буре
Россиян предупредили о новой магнитной буре - РИА Новости, 22.01.2024
Россиян предупредили о новой магнитной буре
Магнитная буря накроет Землю во вторник, 23 января, говорится в прогнозе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T06:33
2024-01-22T06:35
наука
земля
российская академия наук
институт космических исследований
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875712370_0:0:780:439_1920x0_80_0_0_9dc19c9abed89dae4b90b3cc41458de8.jpg
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Магнитная буря накроет Землю во вторник, 23 января, говорится в прогнозе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.Пики магнитной бури прогнозируются на 06-00 и 12-00 мск, при этом она будет уровня G1, который оценивается как слабый (максимальный — G5).Ранее сотрудники лаборатории сообщили, что сильнейшая в действующем солнечном цикле вспышка произошла в ночь на 1 января 2024 года. Ей был присвоен балл Х5.0, что почти в два раза больше, чем занимавшая до этого первое место вспышка мощностью Х2.8 (произошла 14 декабря 2023 года).Последний раз более крупное событие, чем сегодняшнее, а именно вспышка уровня X8.2, происходило 10 сентября 2017 года.
https://ria.ru/20240121/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875712370_0:0:780:585_1920x0_80_0_0_faa496cf94882d05884c5564705fd5bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, институт космических исследований, космос - риа наука
Наука, Земля, Российская академия наук, Институт космических исследований, Космос - РИА Наука
Россиян предупредили о новой магнитной буре

РАН: магнитная буря накроет Землю 23 января

CC BY-SA 4.0 / / Солнечная активность
Солнечная активность - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
CC BY-SA 4.0 / /
Солнечная активность. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Магнитная буря накроет Землю во вторник, 23 января, говорится в прогнозе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Пики магнитной бури прогнозируются на 06-00 и 12-00 мск, при этом она будет уровня G1, который оценивается как слабый (максимальный — G5).
Ранее сотрудники лаборатории сообщили, что сильнейшая в действующем солнечном цикле вспышка произошла в ночь на 1 января 2024 года. Ей был присвоен балл Х5.0, что почти в два раза больше, чем занимавшая до этого первое место вспышка мощностью Х2.8 (произошла 14 декабря 2023 года).
Последний раз более крупное событие, чем сегодняшнее, а именно вспышка уровня X8.2, происходило 10 сентября 2017 года.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Сбои техники и головные боли. Стоит ли бояться магнитных бурь
Вчера, 15:19
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукИнститут космических исследованийКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала