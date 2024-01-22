https://ria.ru/20240122/blokada-1922720656.html

На выставке "Россия" пройдет неделя, посвященная снятию блокады Ленинграда

На выставке "Россия" пройдет неделя, посвященная снятию блокады Ленинграда - РИА Новости, 22.01.2024

На выставке "Россия" пройдет неделя, посвященная снятию блокады Ленинграда

Неделя, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пройдет на стенде Санкт-Петербурга на ВДНХ, сообщил вице-губернатор города... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T10:59

2024-01-22T10:59

2024-01-22T10:59

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

борис пиотровский

санкт-петербург

блокада ленинграда (1941-1944)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Неделя, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пройдет на стенде Санкт-Петербурга на ВДНХ, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. Санкт-Петербург 27 января 2024 года отметит 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. "На стенде Петербурга на ВДНХ с 24 по 28 января пройдет Героическая неделя. Она посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - написал он в своем Telegram-канале. По слова Пиотровского, посетители смогут увидеть символы блокады: метроном, керосинку, фосфоресцирующие значки "светлячки" для передвижения в темноте, хлеб и хлебные карточки. Также из Петербурга на ВДНХ приедет кот Елисей – символ ленинградских котов, сражавшихся с крысами. На стенде Петербурга будет представлен макет обновленного Музея обороны и блокады Ленинграда. "Концепцию развития Музея разработали в прошлом году по поручению президента. Покажем, как будет выглядеть исторический комплекс с фондохранилищем и реставрационным блоком, библиотекой, Институтом истории обороны и блокады Ленинграда, молодежным медиа-центром и театральной площадкой", - сообщил вице-губернатор. Он также отметил, что на стенде состоится презентация межрегионального электронного проекта "Сплоченные войной: эвакуация из Ленинграда и возвращение домой", посвященного судьбам эвакуированных ленинградцев. Региональные архивы по поручению президента РФ Владимира Путина собрали информацию о более чем 560 тысячах эвакуированных ленинградцев. На презентации они передадут документы из 44 регионов Петербургу. В финале выступит Хор Турецкого с программой "Военные песни". "Кроме того, гости смогут разработать маршрут блокадного трамвая, посетить занятие по медальерике, позвонить по историческому телефону, отправить письмо в прошлое, в будущее или открытку героям СВО. "Петербург-концерт" готовит программу с русскими народными песнями, танцами, фронтовыми вальсами", - написал Пиотровский. 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на ВДНХ в павильоне "Россия – моя история" представят выставку "И музы устояли", посвященную творческой интеллигенции осажденного города. Вечером на площади перед Музейным центром "Слово" пройдет памятная акция "900 свечей". Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20240121/alentova-1922629840.html

https://ria.ru/20240119/forum-1922230722.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

выставка-форум "россия", борис пиотровский, санкт-петербург, блокада ленинграда (1941-1944)