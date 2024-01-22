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На выставке "Россия" пройдет неделя, посвященная снятию блокады Ленинграда - РИА Новости, 22.01.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
10:59 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/blokada-1922720656.html
На выставке "Россия" пройдет неделя, посвященная снятию блокады Ленинграда
На выставке "Россия" пройдет неделя, посвященная снятию блокады Ленинграда - РИА Новости, 22.01.2024
На выставке "Россия" пройдет неделя, посвященная снятию блокады Ленинграда
Неделя, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пройдет на стенде Санкт-Петербурга на ВДНХ, сообщил вице-губернатор города... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:59
2024-01-22T10:59
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
борис пиотровский
санкт-петербург
блокада ленинграда (1941-1944)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Неделя, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пройдет на стенде Санкт-Петербурга на ВДНХ, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. Санкт-Петербург 27 января 2024 года отметит 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. "На стенде Петербурга на ВДНХ с 24 по 28 января пройдет Героическая неделя. Она посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - написал он в своем Telegram-канале. По слова Пиотровского, посетители смогут увидеть символы блокады: метроном, керосинку, фосфоресцирующие значки "светлячки" для передвижения в темноте, хлеб и хлебные карточки. Также из Петербурга на ВДНХ приедет кот Елисей – символ ленинградских котов, сражавшихся с крысами. На стенде Петербурга будет представлен макет обновленного Музея обороны и блокады Ленинграда. "Концепцию развития Музея разработали в прошлом году по поручению президента. Покажем, как будет выглядеть исторический комплекс с фондохранилищем и реставрационным блоком, библиотекой, Институтом истории обороны и блокады Ленинграда, молодежным медиа-центром и театральной площадкой", - сообщил вице-губернатор. Он также отметил, что на стенде состоится презентация межрегионального электронного проекта "Сплоченные войной: эвакуация из Ленинграда и возвращение домой", посвященного судьбам эвакуированных ленинградцев. Региональные архивы по поручению президента РФ Владимира Путина собрали информацию о более чем 560 тысячах эвакуированных ленинградцев. На презентации они передадут документы из 44 регионов Петербургу. В финале выступит Хор Турецкого с программой "Военные песни". "Кроме того, гости смогут разработать маршрут блокадного трамвая, посетить занятие по медальерике, позвонить по историческому телефону, отправить письмо в прошлое, в будущее или открытку героям СВО. "Петербург-концерт" готовит программу с русскими народными песнями, танцами, фронтовыми вальсами", - написал Пиотровский. 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на ВДНХ в павильоне "Россия – моя история" представят выставку "И музы устояли", посвященную творческой интеллигенции осажденного города. Вечером на площади перед Музейным центром "Слово" пройдет памятная акция "900 свечей". Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20240121/alentova-1922629840.html
https://ria.ru/20240119/forum-1922230722.html
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выставка-форум "россия", борис пиотровский, санкт-петербург, блокада ленинграда (1941-1944)
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Борис Пиотровский, Санкт-Петербург, Блокада Ленинграда (1941-1944)
На выставке "Россия" пройдет неделя, посвященная снятию блокады Ленинграда

На стенде Петербурга на ВДНХ пройдут мероприятия к снятию блокады Ленинграда

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд Санкт-Петербурга на выставке-форуме "Россия"
Стенд Санкт-Петербурга на выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Стенд Санкт-Петербурга на выставке-форуме "Россия". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Неделя, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пройдет на стенде Санкт-Петербурга на ВДНХ, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
Санкт-Петербург 27 января 2024 года отметит 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
"На стенде Петербурга на ВДНХ с 24 по 28 января пройдет Героическая неделя. Она посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - написал он в своем Telegram-канале.
По слова Пиотровского, посетители смогут увидеть символы блокады: метроном, керосинку, фосфоресцирующие значки "светлячки" для передвижения в темноте, хлеб и хлебные карточки. Также из Петербурга на ВДНХ приедет кот Елисей – символ ленинградских котов, сражавшихся с крысами.
Презентация книги Все не случайно - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
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Вчера, 16:58
На стенде Петербурга будет представлен макет обновленного Музея обороны и блокады Ленинграда. "Концепцию развития Музея разработали в прошлом году по поручению президента. Покажем, как будет выглядеть исторический комплекс с фондохранилищем и реставрационным блоком, библиотекой, Институтом истории обороны и блокады Ленинграда, молодежным медиа-центром и театральной площадкой", - сообщил вице-губернатор.
Он также отметил, что на стенде состоится презентация межрегионального электронного проекта "Сплоченные войной: эвакуация из Ленинграда и возвращение домой", посвященного судьбам эвакуированных ленинградцев. Региональные архивы по поручению президента РФ Владимира Путина собрали информацию о более чем 560 тысячах эвакуированных ленинградцев. На презентации они передадут документы из 44 регионов Петербургу. В финале выступит Хор Турецкого с программой "Военные песни".
"Кроме того, гости смогут разработать маршрут блокадного трамвая, посетить занятие по медальерике, позвонить по историческому телефону, отправить письмо в прошлое, в будущее или открытку героям СВО. "Петербург-концерт" готовит программу с русскими народными песнями, танцами, фронтовыми вальсами", - написал Пиотровский.
Анимационная программа и фестиваль театров: работа выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.

Зимний фестиваль уличных театров

Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

Награждение 5-миллионного посетителя выставки

Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.

Пленарная сессия Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики

На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.

Международная выставка-форум Россия

В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.

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4 из 15
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Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.

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5 из 15
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Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.

Открытие обновленного стенда Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв)

Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
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Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.

Торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар

Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.

День Цифровизации: культурная программа

В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.

Ольга Бузова на концерт В ритме цифры

На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.

Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак в формате мастер-класса

Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
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Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".

Выставка детских рисунков Маленькие творцы большой родины

Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На концерте "В ритме цифры" выступил Хабиб.

Певец Хабиб на концерт В ритме цифры

На концерте "В ритме цифры" выступил Хабиб.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
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Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

Министр финансов РФ Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной

Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел зимний фестиваль уличных театров.

Зимний фестиваль уличных театров

Прошел зимний фестиваль уличных театров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
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Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.

Анимационная программа с талисманами хоккейных команд от Челябинской и Свердловской областей

Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15

В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15

Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15

На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

На концерте "В ритме цифры" выступил Хабиб.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Прошел зимний фестиваль уличных театров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на ВДНХ в павильоне "Россия – моя история" представят выставку "И музы устояли", посвященную творческой интеллигенции осажденного города. Вечером на площади перед Музейным центром "Слово" пройдет памятная акция "900 свечей".
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
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19 января, 00:23
 
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