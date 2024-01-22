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На Бали заявили, что всегда рады туристам из России - РИА Новости, 22.01.2024
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Туризм
 
16:35 22.01.2024 (обновлено: 17:41 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/bali-1922800663.html
На Бали заявили, что всегда рады туристам из России
На Бали заявили, что всегда рады туристам из России - РИА Новости, 22.01.2024
На Бали заявили, что всегда рады туристам из России
На Бали, несмотря на противоречивые высказывания бывшей администрации курорта, очень рады россиянам, заявила РИА Новости представитель туристической ассоциации... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:35
2024-01-22T17:41
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. На Бали, несмотря на противоречивые высказывания бывшей администрации курорта, очень рады россиянам, заявила РИА Новости представитель туристической ассоциации индонезийского острова Фитри Бедави. "На Бали нет мест, где не рады российским туристам. Местное население славится своим гостеприимством и не будет опускаться до того, чтобы судить о целой стране по поведению нескольких людей", – отметила Бедави. По ее словам, такое отношение сохраняется несмотря на заявления экс-губернатора Бали Вайана Костера, негативно высказывавшегося о туристах из России. В апреле прошлого года Костер предлагал отменить визы по прибытии для граждан России и Украины, так как, по его мнению, приезжающие именно из этих стран наиболее часто совершают правонарушения на Бали. Он также заявлял, что хочет ограничить въезд иностранных туристов на остров, как это делает королевство Бутан, и не пускать больше 400 тысяч человек в год. В январе индонезийский портал VOI сообщил, что бывший губернатор Бали был допрошен полицией индонезийской провинции, его подозревают в коррупции.
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Туризм, Новости - Туризм, Бали, Туризм
На Бали заявили, что всегда рады туристам из России

На Бали заявили, что ждут россиян, несмотря на заявления экс-губернатора острова

© AP Photo / Firdia LisnawatiТуристы покупают сувениры на Бали
Туристы покупают сувениры на Бали - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Firdia Lisnawati
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. На Бали, несмотря на противоречивые высказывания бывшей администрации курорта, очень рады россиянам, заявила РИА Новости представитель туристической ассоциации индонезийского острова Фитри Бедави.
"На Бали нет мест, где не рады российским туристам. Местное население славится своим гостеприимством и не будет опускаться до того, чтобы судить о целой стране по поведению нескольких людей", – отметила Бедави. По ее словам, такое отношение сохраняется несмотря на заявления экс-губернатора Бали Вайана Костера, негативно высказывавшегося о туристах из России.
В апреле прошлого года Костер предлагал отменить визы по прибытии для граждан России и Украины, так как, по его мнению, приезжающие именно из этих стран наиболее часто совершают правонарушения на Бали. Он также заявлял, что хочет ограничить въезд иностранных туристов на остров, как это делает королевство Бутан, и не пускать больше 400 тысяч человек в год. В январе индонезийский портал VOI сообщил, что бывший губернатор Бали был допрошен полицией индонезийской провинции, его подозревают в коррупции.
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