Несовершеннолетнего рэпера Baby Melo задержали после концерта за пьянство
Рэпера Baby Melo в Петербурге задержали за пьянство вместе с 22 фанатами
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Рэпера Baby Melo (настоящее имя — Гога Меладзе) задержали в Санкт-Петербурге после концерта и доставили в отделение за пьянство вместе с 22 фанатами, сообщает Телеграм-канал регионального главка МВД "Петербургская полиция".
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"Вечером 20.01.2024 поступило сообщение от граждан о том, что у дома 44 по Кондратьевскому проспекту молодые люди нарушают общественный порядок, громко и нецензурно выражаются, по внешнему виду находятся в состоянии опьянения" — сказано в сообщении.
Полицейские выехали на вызов, задержали и доставили для разбирательства в территориальный отдел 23 молодых человека в возрасте от 15 до 18 лет.
На нарушителей составили административные протоколы по статьям за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, за появление в общественных местах в состоянии опьянения и за мелкое хулиганство.
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"После составления протоколов все молодые люди были переданы их официальным представителям. За одним из несовершеннолетних официальные представители не прибыли, он был направлен в Центр временного содержания", — уточнили в сообщении.
На странице Baby Melo в Вконтакте было анонсировано на 20 января выступление в концертном зале "Гигант Холл" на Кондрацком проспекте в доме 44.
В Телеграм-канале 15-летний Baby Melo рассказал, что после концерта провел сутки в отделении, в "холодном помещении на кровати — по удобству как пол".
Музыканта из отделения забрала мать, которая прилетела ради сына из Грузии.
В сентябре прошлого года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на поведение рэпера Baby Melo. Она возмутилась опасным вождением автомобиля несовершеннолетним рэпером без прав.