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Несовершеннолетнего рэпера Baby Melo задержали после концерта за пьянство - РИА Новости, 22.01.2024
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Шоубиз
 
15:27 22.01.2024 (обновлено: 15:48 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/baby_melo-1922774166.html
Несовершеннолетнего рэпера Baby Melo задержали после концерта за пьянство
Несовершеннолетнего рэпера Baby Melo задержали после концерта за пьянство - РИА Новости, 22.01.2024
Несовершеннолетнего рэпера Baby Melo задержали после концерта за пьянство
Рэпера Baby Melo (настоящее имя — Гога Меладзе) задержали в Санкт-Петербурге после концерта и доставили в отделение за пьянство вместе с 22 фанатами, сообщает... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:27
2024-01-22T15:48
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Рэпера Baby Melo (настоящее имя — Гога Меладзе) задержали в Санкт-Петербурге после концерта и доставили в отделение за пьянство вместе с 22 фанатами, сообщает Телеграм-канал регионального главка МВД "Петербургская полиция". "Вечером 20.01.2024 поступило сообщение от граждан о том, что у дома 44 по Кондратьевскому проспекту молодые люди нарушают общественный порядок, громко и нецензурно выражаются, по внешнему виду находятся в состоянии опьянения" — сказано в сообщении.Полицейские выехали на вызов, задержали и доставили для разбирательства в территориальный отдел 23 молодых человека в возрасте от 15 до 18 лет.На нарушителей составили административные протоколы по статьям за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, за появление в общественных местах в состоянии опьянения и за мелкое хулиганство.&quot;После составления протоколов все молодые люди были переданы их официальным представителям. За одним из несовершеннолетних официальные представители не прибыли, он был направлен в Центр временного содержания&quot;, — уточнили в сообщении.На странице Baby Melo в Вконтакте было анонсировано на 20 января выступление в концертном зале "Гигант Холл" на Кондрацком проспекте в доме 44.В Телеграм-канале 15-летний Baby Melo рассказал, что после концерта провел сутки в отделении, в "холодном помещении на кровати — по удобству как пол". Музыканта из отделения забрала мать, которая прилетела ради сына из Грузии. В сентябре прошлого года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на поведение рэпера Baby Melo. Она возмутилась опасным вождением автомобиля несовершеннолетним рэпером без прав.
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Шоубиз, Санкт-Петербург, Знаменитости, Происшествия, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Несовершеннолетнего рэпера Baby Melo задержали после концерта за пьянство

Рэпера Baby Melo в Петербурге задержали за пьянство вместе с 22 фанатами

© Фото : baby melo/TelegramРэпер Baby Melo
Рэпер Baby Melo - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : baby melo/Telegram
Рэпер Baby Melo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Рэпера Baby Melo (настоящее имя — Гога Меладзе) задержали в Санкт-Петербурге после концерта и доставили в отделение за пьянство вместе с 22 фанатами, сообщает Телеграм-канал регионального главка МВД "Петербургская полиция".
«
"Вечером 20.01.2024 поступило сообщение от граждан о том, что у дома 44 по Кондратьевскому проспекту молодые люди нарушают общественный порядок, громко и нецензурно выражаются, по внешнему виду находятся в состоянии опьянения" — сказано в сообщении.
Полицейские выехали на вызов, задержали и доставили для разбирательства в территориальный отдел 23 молодых человека в возрасте от 15 до 18 лет.
На нарушителей составили административные протоколы по статьям за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, за появление в общественных местах в состоянии опьянения и за мелкое хулиганство.
«

"После составления протоколов все молодые люди были переданы их официальным представителям. За одним из несовершеннолетних официальные представители не прибыли, он был направлен в Центр временного содержания", — уточнили в сообщении.

На странице Baby Melo в Вконтакте было анонсировано на 20 января выступление в концертном зале "Гигант Холл" на Кондрацком проспекте в доме 44.
В Телеграм-канале 15-летний Baby Melo рассказал, что после концерта провел сутки в отделении, в "холодном помещении на кровати — по удобству как пол".
Музыканта из отделения забрала мать, которая прилетела ради сына из Грузии.
В сентябре прошлого года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на поведение рэпера Baby Melo. Она возмутилась опасным вождением автомобиля несовершеннолетним рэпером без прав.
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