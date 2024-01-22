https://ria.ru/20240122/baby_melo-1922774166.html

Несовершеннолетнего рэпера Baby Melo задержали после концерта за пьянство

Несовершеннолетнего рэпера Baby Melo задержали после концерта за пьянство - РИА Новости, 22.01.2024

Несовершеннолетнего рэпера Baby Melo задержали после концерта за пьянство

Рэпера Baby Melo (настоящее имя — Гога Меладзе) задержали в Санкт-Петербурге после концерта и доставили в отделение за пьянство вместе с 22 фанатами, сообщает... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:27

2024-01-22T15:27

2024-01-22T15:48

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Рэпера Baby Melo (настоящее имя — Гога Меладзе) задержали в Санкт-Петербурге после концерта и доставили в отделение за пьянство вместе с 22 фанатами, сообщает Телеграм-канал регионального главка МВД "Петербургская полиция". "Вечером 20.01.2024 поступило сообщение от граждан о том, что у дома 44 по Кондратьевскому проспекту молодые люди нарушают общественный порядок, громко и нецензурно выражаются, по внешнему виду находятся в состоянии опьянения" — сказано в сообщении.Полицейские выехали на вызов, задержали и доставили для разбирательства в территориальный отдел 23 молодых человека в возрасте от 15 до 18 лет.На нарушителей составили административные протоколы по статьям за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах, за появление в общественных местах в состоянии опьянения и за мелкое хулиганство."После составления протоколов все молодые люди были переданы их официальным представителям. За одним из несовершеннолетних официальные представители не прибыли, он был направлен в Центр временного содержания", — уточнили в сообщении.На странице Baby Melo в Вконтакте было анонсировано на 20 января выступление в концертном зале "Гигант Холл" на Кондрацком проспекте в доме 44.В Телеграм-канале 15-летний Baby Melo рассказал, что после концерта провел сутки в отделении, в "холодном помещении на кровати — по удобству как пол". Музыканта из отделения забрала мать, которая прилетела ради сына из Грузии. В сентябре прошлого года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на поведение рэпера Baby Melo. Она возмутилась опасным вождением автомобиля несовершеннолетним рэпером без прав.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

санкт-петербург, знаменитости, происшествия, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес