https://ria.ru/20230927/mizulina-1899020468.html

Мизулина обратилась к ГИБДД после езды 15-летнего рэпера за рулем

Мизулина обратилась к ГИБДД после езды 15-летнего рэпера за рулем - РИА Новости, 27.09.2023

Мизулина обратилась к ГИБДД после езды 15-летнего рэпера за рулем

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась в своем Telegram-канале ездой несовершеннолетнего рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) по скоростной... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T18:15

2023-09-27T18:15

2023-09-27T18:17

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась в своем Telegram-канале ездой несовершеннолетнего рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) по скоростной трассе. "Интересно, а московское ГИБДД знает о том, что 15-летний рэпер Baby Melo гоняет по городу и на скоростной трассе М-11 за рулем? Без прав, естественно", — написала Мизулина. К тексту общественный деятель также приложила два коротких ролика, на которых Меладзе едет на автомобиле, сидя за рулем. Екатерина Мизулина также напомнила, что ранее хотела привлечь музыканта к административной ответственности "за пропаганду наркотиков". Однако, как сейчас сообщила Глава Лиги безопасного интернета, этого сделать не удалось. "Слишком маленький и не подпадает под возраст ответственности. Родителям выдали предостережение, а его поставили на учет. По поводу старших наглых дружков рэпера мы уже обратились в полицию", — добавила она. Хип-хоп-исполнитель отреагировал на пост Мизулиной в ироничной форме. В своем телеграм-канале он опубликовал изображение фейкового удостоверения с надписью "разрешение на превышение скорости". Baby Melo получил известность благодаря своим агрессивным трекам с криминальным подтекстом. Но последнее время рэпер стал чаще фигурировать в информационном пространстве из-за разного рода конфликтов.

https://ria.ru/20230920/sud-1897495633.html

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новости шоу-бизнеса, лига безопасного интернета, гибдд мвд рф, знаменитости