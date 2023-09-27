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Мизулина обратилась к ГИБДД после езды 15-летнего рэпера за рулем
Мизулина обратилась к ГИБДД после езды 15-летнего рэпера за рулем - РИА Новости, 27.09.2023
Мизулина обратилась к ГИБДД после езды 15-летнего рэпера за рулем
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась в своем Telegram-канале ездой несовершеннолетнего рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) по скоростной... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T18:15
2023-09-27T18:15
2023-09-27T18:17
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась в своем Telegram-канале ездой несовершеннолетнего рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) по скоростной трассе. "Интересно, а московское ГИБДД знает о том, что 15-летний рэпер Baby Melo гоняет по городу и на скоростной трассе М-11 за рулем? Без прав, естественно", — написала Мизулина. К тексту общественный деятель также приложила два коротких ролика, на которых Меладзе едет на автомобиле, сидя за рулем. Екатерина Мизулина также напомнила, что ранее хотела привлечь музыканта к административной ответственности "за пропаганду наркотиков". Однако, как сейчас сообщила Глава Лиги безопасного интернета, этого сделать не удалось. "Слишком маленький и не подпадает под возраст ответственности. Родителям выдали предостережение, а его поставили на учет. По поводу старших наглых дружков рэпера мы уже обратились в полицию", — добавила она. Хип-хоп-исполнитель отреагировал на пост Мизулиной в ироничной форме. В своем телеграм-канале он опубликовал изображение фейкового удостоверения с надписью "разрешение на превышение скорости". Baby Melo получил известность благодаря своим агрессивным трекам с криминальным подтекстом. Но последнее время рэпер стал чаще фигурировать в информационном пространстве из-за разного рода конфликтов.
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новости шоу-бизнеса, лига безопасного интернета, гибдд мвд рф, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Лига безопасного интернета, ГИБДД МВД РФ, Знаменитости
Мизулина обратилась к ГИБДД после езды 15-летнего рэпера за рулем
Мизулину возмутила езда 15-летнего рэпера Baby Melo по скоростной трассе
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась
в своем Telegram-канале ездой несовершеннолетнего рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) по скоростной трассе.
«
"Интересно, а московское ГИБДД знает о том, что 15-летний рэпер Baby Melo гоняет по городу и на скоростной трассе М-11 за рулем? Без прав, естественно", — написала Мизулина.
К тексту общественный деятель также приложила два коротких ролика, на которых Меладзе едет на автомобиле, сидя за рулем.
Екатерина Мизулина также напомнила, что ранее хотела привлечь музыканта к административной ответственности "за пропаганду наркотиков". Однако, как сейчас сообщила Глава Лиги безопасного интернета, этого сделать не удалось.
«
"Слишком маленький и не подпадает под возраст ответственности. Родителям выдали предостережение, а его поставили на учет. По поводу старших наглых дружков рэпера мы уже обратились в полицию", — добавила она.
Хип-хоп-исполнитель отреагировал на пост Мизулиной в ироничной форме. В своем телеграм-канале он опубликовал изображение фейкового удостоверения с надписью "разрешение на превышение скорости".
Baby Melo получил известность благодаря своим агрессивным трекам с криминальным подтекстом. Но последнее время рэпер стал чаще фигурировать в информационном пространстве из-за разного рода конфликтов.
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