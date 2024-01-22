https://ria.ru/20240122/avtomobili-1922845338.html

СМИ: производители машин отказались повышать цены из-за затоваривания

СМИ: производители машин отказались повышать цены из-за затоваривания - РИА Новости, 22.01.2024

СМИ: производители машин отказались повышать цены из-за затоваривания

Производители не стали повышать цены на автомобили в России, поскольку на рынке скопился значительный запас нераспроданных транспортных средств, пишет портал... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T20:49

2024-01-22T20:49

2024-01-22T20:49

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россия

автоваз

lada vesta

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Производители не стали повышать цены на автомобили в России, поскольку на рынке скопился значительный запас нераспроданных транспортных средств, пишет портал 74.ru."Запасы нереализованных автомобилей в России у некоторых марок достигли двухмесячного уровня продаж, поэтому производители отказались от январского повышения цен, а дилеры все охотнее демпингуют", — говорится в статье.По информации издания, до трети ввезенных в 2023 году китайских машин остались на складах. Похожая тенденция наблюдается и у "АвтоВАЗа". Как считает руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая, это подтолкнет дилеров идти на уступки, чтобы не "морозить" деньги в металле.Многие дилеры называют основной причиной охлаждения спроса рост ключевой ставки Банка России. По их оценкам, до 75–80 процентов китайских машин люди покупали на заемные деньги. У автосалонов Lada эта доля была примерно вдвое меньше.Как отмечается в публикации, несмотря на сложившиеся условия, предпосылок к резкому обвалу цен пока нет. Автомобили дешевеют точечно и несильно, резюмируется в материале.

https://ria.ru/20231227/minpromtorg-1918558753.html

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экономика, россия, автоваз, lada vesta