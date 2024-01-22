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СМИ: производители машин отказались повышать цены из-за затоваривания - РИА Новости, 22.01.2024
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20:49 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/avtomobili-1922845338.html
СМИ: производители машин отказались повышать цены из-за затоваривания
СМИ: производители машин отказались повышать цены из-за затоваривания - РИА Новости, 22.01.2024
СМИ: производители машин отказались повышать цены из-за затоваривания
Производители не стали повышать цены на автомобили в России, поскольку на рынке скопился значительный запас нераспроданных транспортных средств, пишет портал... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T20:49
2024-01-22T20:49
экономика
россия
автоваз
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Производители не стали повышать цены на автомобили в России, поскольку на рынке скопился значительный запас нераспроданных транспортных средств, пишет портал 74.ru."Запасы нереализованных автомобилей в России у некоторых марок достигли двухмесячного уровня продаж, поэтому производители отказались от январского повышения цен, а дилеры все охотнее демпингуют", — говорится в статье.По информации издания, до трети ввезенных в 2023 году китайских машин остались на складах. Похожая тенденция наблюдается и у "АвтоВАЗа". Как считает руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая, это подтолкнет дилеров идти на уступки, чтобы не "морозить" деньги в металле.Многие дилеры называют основной причиной охлаждения спроса рост ключевой ставки Банка России. По их оценкам, до 75–80 процентов китайских машин люди покупали на заемные деньги. У автосалонов Lada эта доля была примерно вдвое меньше.Как отмечается в публикации, несмотря на сложившиеся условия, предпосылок к резкому обвалу цен пока нет. Автомобили дешевеют точечно и несильно, резюмируется в материале.
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экономика, россия, автоваз, lada vesta
Экономика, Россия, АвтоВАЗ, Lada Vesta
СМИ: производители машин отказались повышать цены из-за затоваривания

74.ru: производители автомобилей отказались повышать цены из-за затоваривания

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония выпуска первого автомобиля LADA X-Cross 5
Церемония выпуска первого автомобиля LADA X-Cross 5
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Церемония выпуска первого автомобиля LADA X-Cross 5. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Производители не стали повышать цены на автомобили в России, поскольку на рынке скопился значительный запас нераспроданных транспортных средств, пишет портал 74.ru.
«
"Запасы нереализованных автомобилей в России у некоторых марок достигли двухмесячного уровня продаж, поэтому производители отказались от январского повышения цен, а дилеры все охотнее демпингуют", — говорится в статье.
По информации издания, до трети ввезенных в 2023 году китайских машин остались на складах. Похожая тенденция наблюдается и у "АвтоВАЗа". Как считает руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая, это подтолкнет дилеров идти на уступки, чтобы не "морозить" деньги в металле.
Многие дилеры называют основной причиной охлаждения спроса рост ключевой ставки Банка России. По их оценкам, до 75–80 процентов китайских машин люди покупали на заемные деньги. У автосалонов Lada эта доля была примерно вдвое меньше.
Как отмечается в публикации, несмотря на сложившиеся условия, предпосылок к резкому обвалу цен пока нет. Автомобили дешевеют точечно и несильно, резюмируется в материале.
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ЭкономикаРоссияАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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