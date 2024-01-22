https://ria.ru/20240122/aviasoobschenie-1922819282.html

Белоруссия прорабатывает авиасообщение с десятком регионов России

Белоруссия прорабатывает авиасообщение с десятком регионов России - РИА Новости, 22.01.2024

Белоруссия прорабатывает авиасообщение с десятком регионов России

Белоруссия прорабатывает прямое авиасообщение с десятком регионов России, сообщает посольство республики в Москве. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:56

2024-01-22T17:56

2024-01-22T17:56

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

москва

белавиа

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Белоруссия прорабатывает прямое авиасообщение с десятком регионов России, сообщает посольство республики в Москве. "Прямые рейсы в белорусские города прорабатываем с десятком регионов, в том числе с Архангельском", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства. Отмечается, что на этой неделе белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой собирается посетить Архангельск, где будет обсуждать в том числе этот вопрос. Ранее Крутой заявлял, что в Бресте заинтересованы в прямом сообщении с регионами РФ, и Владивосток как направление - "это вообще идеально". Сейчас прямые авиарейсы из Минска с разной периодичностью уже выполняются в ряд российских городов. Кроме Москвы и Петербурга это Екатеринбург, Казань, Калининград, Калуга, Нижний Новгород, Пермь, Самара, Сочи, Уфа, Череповец. Кроме того, авиакомпания "Белавиа" открыла прямой рейс в Москву из Гомеля.

https://ria.ru/20240122/knigi-1922761726.html

россия

белоруссия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, москва, белавиа