https://ria.ru/20240122/aviasoobschenie-1922819282.html
Белоруссия прорабатывает авиасообщение с десятком регионов России
Белоруссия прорабатывает авиасообщение с десятком регионов России - РИА Новости, 22.01.2024
Белоруссия прорабатывает авиасообщение с десятком регионов России
Белоруссия прорабатывает прямое авиасообщение с десятком регионов России, сообщает посольство республики в Москве. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:56
2024-01-22T17:56
2024-01-22T17:56
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россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Белоруссия прорабатывает прямое авиасообщение с десятком регионов России, сообщает посольство республики в Москве. "Прямые рейсы в белорусские города прорабатываем с десятком регионов, в том числе с Архангельском", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства. Отмечается, что на этой неделе белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой собирается посетить Архангельск, где будет обсуждать в том числе этот вопрос. Ранее Крутой заявлял, что в Бресте заинтересованы в прямом сообщении с регионами РФ, и Владивосток как направление - "это вообще идеально". Сейчас прямые авиарейсы из Минска с разной периодичностью уже выполняются в ряд российских городов. Кроме Москвы и Петербурга это Екатеринбург, Казань, Калининград, Калуга, Нижний Новгород, Пермь, Самара, Сочи, Уфа, Череповец. Кроме того, авиакомпания "Белавиа" открыла прямой рейс в Москву из Гомеля.
https://ria.ru/20240122/knigi-1922761726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, москва, белавиа
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Москва, Белавиа