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ВС США опровергли заявление хуситов об успешной атаке на судно в Йемене - РИА Новости, 22.01.2024
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23:23 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/ataka-1922859322.html
ВС США опровергли заявление хуситов об успешной атаке на судно в Йемене
ВС США опровергли заявление хуситов об успешной атаке на судно в Йемене - РИА Новости, 22.01.2024
ВС США опровергли заявление хуситов об успешной атаке на судно в Йемене
Заявление правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) об успешном поражении торгового судна Ocean Jazz не соответствует действительности, сообщили РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T23:23
2024-01-22T23:23
в мире
йемен
сша
иран
вооруженные силы сша
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Заявление правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) об успешном поражении торгового судна Ocean Jazz не соответствует действительности, сообщили американские военные. "Сообщения поддерживаемых Ираном террористов-хуситов о якобы успешной атаке на торговое судно Ocean Jazz заведомо ложно. Центр навигационного сопровождения поддерживает постоянный контакт с Ocean Jazz по пути его безопасного следования", - сказано в совместном заявлении Центрального командования и Пятого флота США. Военный представитель хуситов Яхья Сариа ранее заявил, что движение атаковало в Аденском заливе противокорабельными ракетами Ocean Jazz, идентифицировав его как грузовое судно ВМС США. Нападения хуситов на корабли в Красном море и вокруг него в течение последних нескольких недель замедлили торговлю между Азией и Европой и встревожили крупные державы в связи с эскалацией войны в секторе Газа. Хуситы, которые контролируют большую часть Йемена, заявляют, что их нападения совершаются в знак солидарности с палестинцами, которые подвергаются бомбежкам со стороны Израиля в секторе Газа.
https://ria.ru/20240121/ssha-1922568243.html
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в мире, йемен, сша, иран, вооруженные силы сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, США, Иран, Вооруженные силы США, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
ВС США опровергли заявление хуситов об успешной атаке на судно в Йемене

ВС США опровергли заявление хуситов об успешной атаке на судно у берегов Йемена

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Заявление правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) об успешном поражении торгового судна Ocean Jazz не соответствует действительности, сообщили американские военные.
«
"Сообщения поддерживаемых Ираном террористов-хуситов о якобы успешной атаке на торговое судно Ocean Jazz заведомо ложно. Центр навигационного сопровождения поддерживает постоянный контакт с Ocean Jazz по пути его безопасного следования", - сказано в совместном заявлении Центрального командования и Пятого флота США.
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
СМИ: США начали операцию против хуситов по идеологическим причинам
21 января, 06:40
Военный представитель хуситов Яхья Сариа ранее заявил, что движение атаковало в Аденском заливе противокорабельными ракетами Ocean Jazz, идентифицировав его как грузовое судно ВМС США.
Нападения хуситов на корабли в Красном море и вокруг него в течение последних нескольких недель замедлили торговлю между Азией и Европой и встревожили крупные державы в связи с эскалацией войны в секторе Газа.
Хуситы, которые контролируют большую часть Йемена, заявляют, что их нападения совершаются в знак солидарности с палестинцами, которые подвергаются бомбежкам со стороны Израиля в секторе Газа.
Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
ХАМАС оценил позицию хуситов в отношении палестинского народа
20 января, 18:48
 
В миреЙеменСШАИранВооруженные силы СШААнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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