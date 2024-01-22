https://ria.ru/20240122/asteroid-1922398322.html

Секретный космос. Какие угрозы несут тайные миссии коммерческих компаний

Секретный космос. Какие угрозы несут тайные миссии коммерческих компаний - РИА Новости, 22.01.2024

Секретный космос. Какие угрозы несут тайные миссии коммерческих компаний

Частная американская компания AstroForge, разрабатывающая проекты добычи полезных ископаемых на астероидах, заявила, что уже в этом году запустит аппарат к... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T08:00

2024-01-22T08:00

2024-01-22T10:52

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космос - риа наука

луна

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наса

астероиды

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Частная американская компания AstroForge, разрабатывающая проекты добычи полезных ископаемых на астероидах, заявила, что уже в этом году запустит аппарат к одному из малых космических объектов, но к какому именно — секрет. Ситуация, когда публично сообщают о планируемом полете "в неизвестном направлении", очень нестандартная. О том, почему так получилось и были ли прецеденты, — в материале РИА Новости.Просто бизнесВ начале космической эры все планируемые миссии — за исключением разве что спутников военного назначения — заранее анонсировали, а их реализацию широко обсуждали специалисты и СМИ. С приходом в космонавтику частных компаний все изменилось. Появилась конкуренция, а с ней и коммерческие секреты.Основанная в январе 2022 года AstroForge сразу объявила о стремлении стать первой в мире компанией по добыче полезных ископаемых на астероидах. До нее подобными проектами пытались заниматься две другие частные американские фирмы — Planetary Resources и Deep Space Industries (DSI). Обе перестали существовать в начале 2019-го, так и не завершив ни одного проекта. Бизнес не проявил достаточного интереса к добыче космических ресурсов — в основном из-за высокой стоимости доставки.Сейчас, благодаря новым технологическим решениям таких компаний, как SpaceX и Blue Origin, это уже не такая большая проблема. Возникшей рыночной возможностью воспользовались основатели AstroForge — Мэтт Джиалич и Хосе Акаин. Оба в космической отрасли не первый год. Первый работал в Virgin Orbit, где отвечал за авионику и полетное программное обеспечение, а также — в компании Bird, производящей электрические скутеры. Второй окончил факультет машиностроения Университета Санта-Клары в Калифорнии, проектировал робототехнику и микроспутники в НАСА, а затем в SpaceX был заместителем главного инженера на первом корабле Falcon 9 и ведущим инженером на первых четырех кораблях Dragon.Компания AstroForge считает первенство в новой отрасли своим главным конкурентным преимуществом и тщательно скрывает наработки. До недавнего времени на ее официальной странице в интернете не было ничего, кроме списка вакансий."Объявление о том, на какой астероид мы нацелены, связано с риском, что его захватит другая организация", — приводит слова Мэтта Джиалича газета The New York Times.Несколько компаний в США, Европе и Китае работают над похожими проектами, однако до сих пор ни один не переходил в практическую плоскость. В отличие от них AstroForge уже сделала первые реальные шаги. В апреле 2023-го с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX она отправила на орбиту Земли тестовую версию добычного аппарата в виде небольшого спутника-кубсата.Построенный британской аэрокосмической компанией OrbAstro, он получил название Brokkr-1. Его задача — обкатать на орбите технологию извлечения из руды металлов платиновой группы. Считается, что этими ценными элементами богаты астероиды спектрального класса М, такие как Психея — один из самых известных металлических астероидов главного пояса.Ученые считают добычу ценных металлов на астероидах весьма перспективным направлением. В то же время эксперты высказывают беспокойство по поводу того, что стремительно формирующаяся отрасль пока никак не регламентирована. В связи с этим в декабре 2023 года комитет конгресса США по природным ресурсам даже провел специальное надзорное слушание на тему "Цепочка поставок полезных ископаемых и новая космическая гонка".Неразбериха в космосеНачалом эпохи технического освоения космоса считают запуск Советским Союзом первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957-го. После этого национальные космические агентства разных стран и частные коммерческие компании отправили на орбиту Земли и за ее пределы сотни больших и малых космических аппаратов, а количество метеорологических, навигационных, военных и спутников связи уже исчисляется тысячами. В последнее время широкое развитие получили малые спутники, такие как кубсаты и покеткубы. Их выводят в космос сразу десятками — либо посредством ракет-носителей, либо с борта пилотируемых и автоматических грузовых космических кораблей и орбитальных станций.Формально учет отправленных аппаратов регламентирует международная Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство (от 1975 года). Она предусматривает обязательную передачу информации о всех запусках Генеральному секретарю ООН. Специальное управление по вопросам космического пространства (UNOOSA) ведет реестр "космических объектов", под которыми понимаются любые "технические устройства, предназначенные для выполнения целевых задач в космосе". По состоянию на 2021 год в реестре UNOOSA зарегистрировано около 12 000 таких объектов.Конвенция не устанавливает каких-либо определенных требований относительно времени представления информации и ее содержания. Она не распространяется на суборбитальные полеты. Также в ней, в отличие от международного воздушного или морского права, не оговаривается особая процедура регистрации космических объектов военного назначения. На сегодняшний день из 72 участников конвенцию подписали 22 страны и четыре международных организации, в том числе Европейское космическое агентство. При этом искусственные спутники Земли за время освоения космического пространства запускали более 70 стран, не считая коммерческих компаний. Понятно, что ситуацию с учетом действующих и вышедших из строя космических аппаратов на орбите Земли и за ее пределами нельзя назвать иначе как неразберихой."Полезная" нагрузкаЕще меньше определенности с грузом, который находится на борту отправляемых объектов. Владельцы космических аппаратов в официальных документах сообщают обычно только о научных приборах и техническом оборудовании. О том, сколько всего неучтенного вывозится за пределы Земли, можно судить хотя бы по тому мусору, который оставили после себя на Луне американские астронавты.Помимо молотка и пера сокола, которые использовал в гравитационном эксперименте астронавт "Аполлона-15" Дэвид Скотт, это около сотни мешков с продуктами жизнедеятельности космонавтов, 12 пар сапог, несколько фото- и телекамер, грабли, лопаты, изоляционные одеяла, влажные салфетки и пустые упаковки из-под космической еды.Командир корабля "Аполлон-14" Алан Шепард захватил с собой на Луну пару мячей для гольфа, спрятав в скафандре. Астронавт "Аполлона-16" Чарльз Дьюк тайно провез памятную медаль, выпущенную в честь 25-летия ВВС США и семейную фотографию с надписью "Это семья астронавта Дьюка с планеты Земля. Высадился на Луне в апреле 1972 года". Об этом стало известно после того, как сам Дьюк опубликовал снимок завернутой в полиэтилен фотографии, лежащей на лунной поверхности, который он сделал своим "Хассельбладом".Космическое кладбищеЕще один объект земного происхождения, "украшающий" лунный ландшафт, — урна с прахом планетарного геолога Юджина Шумейкера, который участвовал в программе "Аполлон", но не смог совершить полет из-за проблем со здоровьем. Унцию праха ученого в вакуумной упаковке отправили на Луну на борту автоматической межпланетной станции НАСА Lunar Prospector в 1998-м.Индейцы племени навахо, которые считают Луну священной, осудили этот акт и высказали протест. НАСА ответило официальными извинениями. Тем не менее идея стала популярной и сейчас несколько коммерческих компаний предлагают услуги похорон в космосе.На борту американского посадочного модуля Peregrine, который недавно так и не смог совершить посадку на Луну, тоже находились человеческие останки. И, скорее всего, не только прах писателя-фантаста Артура Кларка и три волоса президентов Джорджа Вашингтона, Джона Кеннеди и Дуайта Эйзенхауэра, о которых заявили официально, но и урны, отправленные по частным контрактам. Есть информация, что компании по космическим захоронениям Elysium Space и Celestis заплатили владельцу модуля, фирме Astrobotic, деньги за их перевозку.Когда все это выяснилось, в США начались массовые протесты, инициированные индейцами навахо. Это говорит о том, что люди все больше воспринимают космос как зону своей ответственности и хотят понимать, что и зачем туда отправляют. Кстати, оказалось, что на Peregrine, помимо прочего, находилась металлическая пластина с флагом и картой Украины, которую разместила украинско-британская компания Spacebit.Биологическая угрозаУченые опасаются, что, помимо юридических рисков, неразбериха с отправкой космических грузов может иметь и другие негативные последствия — например, заражение космических тел земным биоматериалом.Подобное уже происходило в 2019-м, когда при посадке на Луну разбился израильский зонд "Берешит". Это был первый полностью частный лунный проект. Создание самого аппарата финансировала компания SpaceIL с участием концерна "Авиационная промышленность Израиля", а в космос его вывела ракета Falcon 9 компании SpaceX.После крушения выяснилось, что в составе "Лунной библиотеки", размещенной на борту зонда некоммерческой организацией Arch Mission Foundation, помимо тысяч оцифрованных книг, всей английской "Википедии" и описания трюков Дэвида Копперфильда, находились образцы человеческой ДНК, а также несколько тысяч тихоходок — микроскопических животных, погруженных в состояние криптобиоза. Информацию об этом грузе хранили в секрете вплоть до момента аварии.

луна

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Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

космос - риа наука, луна, spacex, наса, астероиды