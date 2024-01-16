https://ria.ru/20240116/flag-1921538311.html
Вместе с аварийным американским модулем сгорит флаг Украины
Вместе с аварийным американским модулем сгорит флаг Украины - РИА Новости, 16.01.2024
Вместе с аварийным американским модулем сгорит флаг Украины
Лунный аппарат Peregrine, чья миссия была признана неудавшейся, несет на борту флаг Украины, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T07:04
2024-01-16T07:04
2024-01-16T07:08
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Лунный аппарат Peregrine, чья миссия была признана неудавшейся, несет на борту флаг Украины, пишет "Страна.ua".Как отмечает издание, Peregrine нес разные грузы, в частности, "флаг и карту Украины на металлической пластине", которую разместила украинско-британская компания Spacebit.В понедельник исполнительный директор компании Astrobotic Джон Торнтон сообщил, что неудавшаяся миссия Peregrine завершится 18 января. По его словам, миссия "многому научила и вселила большую уверенность в том, что следующая миссия к Луне достигнет мягкой посадки". В воскресенье в компании сообщили, что лунный аппарат движется в сторону Земли и сгорит в ее атмосфере.Предназначенный для посадки на Луну аппарат Peregrine стартовал в космос утром 8 января на ракете-носителе нового поколения Vulcan. О возникших проблемах создавшая его по контракту с НАСА компания Astrobotic сообщила примерно через восемь часов после запуска, отметив, что космический корабль не смог принять стабильную ориентацию на Солнце.Позднее специалистам удалось сориентировать солнечные антенны модуля на Солнце и зарядить его аккумулятор, но в то же время стало известно об утечке топлива, которая, по оценке Astrobotic делает невозможной его мягкую посадку на Луну.
https://ria.ru/20240112/raketa-1920852474.html
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космос, украина, наса, земля, луна
Космос, Украина, НАСА, Земля, Луна
Вместе с аварийным американским модулем сгорит флаг Украины
"Страна.ua": летящий к Земле аппарат Peregrine несет на борту флаг Украины
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Лунный аппарат Peregrine, чья миссия была признана неудавшейся, несет на борту флаг Украины, пишет "Страна.ua".
Как отмечает издание, Peregrine нес разные грузы, в частности, "флаг и карту Украины на металлической пластине", которую разместила украинско-британская компания Spacebit.
В понедельник исполнительный директор компании Astrobotic Джон Торнтон сообщил, что неудавшаяся миссия Peregrine завершится 18 января. По его словам, миссия "многому научила и вселила большую уверенность в том, что следующая миссия к Луне
достигнет мягкой посадки". В воскресенье в компании сообщили, что лунный аппарат движется в сторону Земли
и сгорит в ее атмосфере.
Предназначенный для посадки на Луну аппарат Peregrine стартовал в космос утром 8 января на ракете-носителе нового поколения Vulcan. О возникших проблемах создавшая его по контракту с НАСА
компания Astrobotic сообщила примерно через восемь часов после запуска, отметив, что космический корабль не смог принять стабильную ориентацию на Солнце.
Позднее специалистам удалось сориентировать солнечные антенны модуля на Солнце и зарядить его аккумулятор, но в то же время стало известно об утечке топлива, которая, по оценке Astrobotic делает невозможной его мягкую посадку на Луну.
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