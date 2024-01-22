https://ria.ru/20240122/argentina-1922701828.html

Рябков прокомментировал решение Аргентины не присоединяться к БРИКС

Рябков прокомментировал решение Аргентины не присоединяться к БРИКС - РИА Новости, 22.01.2024

Рябков прокомментировал решение Аргентины не присоединяться к БРИКС

Решение Аргентины не присоединяться к БРИКС не повлияет на планы объединения укреплять стратегическое партнерство и взаимодействие в сферах политики,... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T09:57

2024-01-22T09:57

2024-01-22T10:05

аргентина

сергей рябков

брикс

политика

хавьер милей

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Решение Аргентины не присоединяться к БРИКС не повлияет на планы объединения укреплять стратегическое партнерство и взаимодействие в сферах политики, безопасности, экономики и финансов, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Новая администрация Аргентины обозначила, что на сегодняшний день не видит страну в БРИКС. Получено соответствующее послание президента Хавьера Милея. Мы с уважением относимся к суверенному выбору властей в Буэнос-Айресе. В то же время решение Аргентины никак не повлияет на планы объединения укреплять стратегическое партнерство и развивать взаимодействие по всем трем магистральным направлениям – в сфере политики и безопасности, экономики и финансов, культурных и гуманитарных контактов", - сообщил он."Как мы уже неоднократно говорили, важнейшая задача российского председательства в текущем году – органичная интеграция новых участников во всю архитектуру сотрудничества", - пояснил Рябков."Вопроса о "замене" на другую страну на повестке дня не стоит, поскольку лидеры стран БРИКС на саммите в Йоханнесбурге адресовали приглашение в объединение конкретным государствам. Это – не футбольный матч, где на замену одному игроку на поле выпускают другого. БРИКС – самодостаточное объединение со своими традициями, процедурами и ценностями. И процесс расширения – не самоцель, а свидетельство роста международного авторитета объединения. В любом случае любые решения на этот счет будут приниматься всеми участниками консенсусом", - заявил Рябков.Он отметил, что нельзя игнорировать широкий интерес к объединению со стороны Глобального большинства."Намерение углубить взаимодействие с БРИКС в той или иной форме выразило уже порядка 30 развивающихся стран. Напомню также, что Йоханнесбургская декларация содержит поручение о доработке модальностей категории государств-партнеров и подготовки списка возможных кандидатов в нее к следующему саммиту объединения", - добавил он.Отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия приглашать президента Аргентины Хавьера Милея на сессию саммита в Казани в формате "аутрич/БРИКС+", Рябков отметил, что сейчас говорить об этом преждевременно: "список приглашенных будет сформирован позднее".БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.В конце декабря СМИ в Аргентине сообщили, что президент страны Хавьер Милей официальными письмами уведомил лидеров стран БРИКС об отказе Аргентины от присоединения к группе, выразив при этом желание встретиться с адресатами.В 2024 году в БРИКС председательствует Россия. Ожидается, что саммит объединения пройдет в октябре в Казани.

https://ria.ru/20240119/argentina-1922326681.html

https://ria.ru/20240101/fhutynbyf-1919408977.html

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

аргентина, сергей рябков, брикс, политика, хавьер милей