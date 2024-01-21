https://ria.ru/20240121/zhivoy-1922656982.html

Новый клип SHAMAN вошел в мировой чарт YouTube

Новый клип SHAMAN вошел в мировой чарт YouTube - РИА Новости, 21.01.2024

Новый клип SHAMAN вошел в мировой чарт YouTube

Клип SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на песню "Живой" вошел в мировой чарт YouTube через несколько дней после релиза на видеохостинге, рассказали в... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T20:37

2024-01-21T20:37

2024-01-21T20:51

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Клип SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на песню "Живой" вошел в мировой чарт YouTube через несколько дней после релиза на видеохостинге, рассказали в пресс-службе музыканта. "Родные, благодаря вашей поддержке клип сходу занял 35-ю строчку в топ-100 самых популярных музыкальных видео планеты", — говорится в релизе.Релиз новой песни и клипа состоялся в этот четверг. За несколько дней ролик набрал более двух миллионов просмотров на YouTube и 36 тысяч комментариев (в основном, положительных). Действие в ролике разворачивается во времена, напоминающие Средневековье. В нем SHAMAN появляется в образе узника, который проживает последние минуты перед казнью. По задумке он не отступил от своей веры и взглядов."Эта история могла случиться в далеком прошлом или когда-нибудь в будущем… А, быть может, происходит прямо сейчас", — пояснил SHAMAN. Исполнитель хитов "Я русский" и "Встанем" выступил автором сценария, а также создал музыку и слова к песне "Живой".

https://ria.ru/20230721/shaman-1885435898.html

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новости шоу-бизнеса, youtube, shaman (ярослав дронов) , музыка, знаменитости