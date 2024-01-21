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Новый клип SHAMAN вошел в мировой чарт YouTube - РИА Новости, 21.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
20:37 21.01.2024 (обновлено: 20:51 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/zhivoy-1922656982.html
Новый клип SHAMAN вошел в мировой чарт YouTube
Новый клип SHAMAN вошел в мировой чарт YouTube - РИА Новости, 21.01.2024
Новый клип SHAMAN вошел в мировой чарт YouTube
Клип SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на песню "Живой" вошел в мировой чарт YouTube через несколько дней после релиза на видеохостинге, рассказали в... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T20:37
2024-01-21T20:51
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shaman (ярослав дронов)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Клип SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на песню "Живой" вошел в мировой чарт YouTube через несколько дней после релиза на видеохостинге, рассказали в пресс-службе музыканта. &quot;Родные, благодаря вашей поддержке клип сходу занял 35-ю строчку в топ-100 самых популярных музыкальных видео планеты&quot;, — говорится в релизе.Релиз новой песни и клипа состоялся в этот четверг. За несколько дней ролик набрал более двух миллионов просмотров на YouTube и 36 тысяч комментариев (в основном, положительных). Действие в ролике разворачивается во времена, напоминающие Средневековье. В нем SHAMAN появляется в образе узника, который проживает последние минуты перед казнью. По задумке он не отступил от своей веры и взглядов."Эта история могла случиться в далеком прошлом или когда-нибудь в будущем… А, быть может, происходит прямо сейчас", — пояснил SHAMAN. Исполнитель хитов "Я русский" и "Встанем" выступил автором сценария, а также создал музыку и слова к песне "Живой".
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новости шоу-бизнеса, youtube, shaman (ярослав дронов) , музыка, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, YouTube, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Музыка, Знаменитости
Новый клип SHAMAN вошел в мировой чарт YouTube

Клип SHAMAN на песню "Живой" вошел в мировой чарт YouTube

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Клип SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на песню "Живой" вошел в мировой чарт YouTube через несколько дней после релиза на видеохостинге, рассказали в пресс-службе музыканта.
© Фото : Пресс-служба исполнителяКлип SHAMAN на песню "Живой" вошел в мировой чарт YouTube
Клип SHAMAN на песню Живой вошел в мировой чарт YouTube - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© Фото : Пресс-служба исполнителя
Клип SHAMAN на песню "Живой" вошел в мировой чарт YouTube
«

"Родные, благодаря вашей поддержке клип сходу занял 35-ю строчку в топ-100 самых популярных музыкальных видео планеты", — говорится в релизе.

Релиз новой песни и клипа состоялся в этот четверг. За несколько дней ролик набрал более двух миллионов просмотров на YouTube и 36 тысяч комментариев (в основном, положительных).
Действие в ролике разворачивается во времена, напоминающие Средневековье. В нем SHAMAN появляется в образе узника, который проживает последние минуты перед казнью. По задумке он не отступил от своей веры и взглядов.
«
"Эта история могла случиться в далеком прошлом или когда-нибудь в будущем… А, быть может, происходит прямо сейчас", — пояснил SHAMAN.
Исполнитель хитов "Я русский" и "Встанем" выступил автором сценария, а также создал музыку и слова к песне "Живой".
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