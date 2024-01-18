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"До слез": SHAMAN оказался в тюрьме в клипе на свою новую песню "Живой" - РИА Новости, 18.01.2024
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Шоубиз
 
13:34 18.01.2024 (обновлено: 13:46 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/shaman-1922064174.html
"До слез": SHAMAN оказался в тюрьме в клипе на свою новую песню "Живой"
"До слез": SHAMAN оказался в тюрьме в клипе на свою новую песню "Живой" - РИА Новости, 18.01.2024
"До слез": SHAMAN оказался в тюрьме в клипе на свою новую песню "Живой"
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) выпустил клип на свою новую песню "Живой", которую посвятил всем, кто пострадал за правду, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:34
2024-01-18T13:46
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) выпустил клип на свою новую песню "Живой", которую посвятил всем, кто пострадал за правду, сообщили в пресс-службе певца.&quot;Живой&quot; — это полноценный художественный минифильм. В нем показаны последние минуты жизни узника, приговоренного к казни. Ни позорное шествие на эшафот, ни плевки в лицо и удары камней не способны поколебать веру и волю героя&quot;, — говорится в релизе.Автором сценария, как и других своих клипов, вновь выступил сам SHAMAN. Музыку и слова песни тоже создал артист.&quot;Эта история могла случиться в далеком прошлом или когда-нибудь в будущем… А, быть может, происходит прямо сейчас&quot;, — пояснил он.Часть съемок прошла в бетонном бункере на глубине десятков метров под землей при участии более ста человек. В комментариях под видео многие зрители написали, что новая работа SHAMAN — "шедевр", который одновременно трогает и заставляет гордиться своей страной.
https://ria.ru/20240116/shaman-1921567204.html
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shaman (ярослав дронов) , youtube, технологии, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , YouTube, Технологии, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
"До слез": SHAMAN оказался в тюрьме в клипе на свою новую песню "Живой"

SHAMAN презентовал в Сети новую песню "Живой" и клип на нее

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) выпустил клип на свою новую песню "Живой", которую посвятил всем, кто пострадал за правду, сообщили в пресс-службе певца.
«

"Живой" — это полноценный художественный минифильм. В нем показаны последние минуты жизни узника, приговоренного к казни. Ни позорное шествие на эшафот, ни плевки в лицо и удары камней не способны поколебать веру и волю героя", — говорится в релизе.

Автором сценария, как и других своих клипов, вновь выступил сам SHAMAN. Музыку и слова песни тоже создал артист.
«

"Эта история могла случиться в далеком прошлом или когда-нибудь в будущем… А, быть может, происходит прямо сейчас", — пояснил он.

Часть съемок прошла в бетонном бункере на глубине десятков метров под землей при участии более ста человек.
В комментариях под видео многие зрители написали, что новая работа SHAMAN — "шедевр", который одновременно трогает и заставляет гордиться своей страной.
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ШоубизSHAMAN (Ярослав Дронов)YouTubeТехнологииЗнаменитостиШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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