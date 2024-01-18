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"До слез": SHAMAN оказался в тюрьме в клипе на свою новую песню "Живой"
"До слез": SHAMAN оказался в тюрьме в клипе на свою новую песню "Живой" - РИА Новости, 18.01.2024
"До слез": SHAMAN оказался в тюрьме в клипе на свою новую песню "Живой"
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) выпустил клип на свою новую песню "Живой", которую посвятил всем, кто пострадал за правду, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:34
2024-01-18T13:34
2024-01-18T13:46
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) выпустил клип на свою новую песню "Живой", которую посвятил всем, кто пострадал за правду, сообщили в пресс-службе певца."Живой" — это полноценный художественный минифильм. В нем показаны последние минуты жизни узника, приговоренного к казни. Ни позорное шествие на эшафот, ни плевки в лицо и удары камней не способны поколебать веру и волю героя", — говорится в релизе.Автором сценария, как и других своих клипов, вновь выступил сам SHAMAN. Музыку и слова песни тоже создал артист."Эта история могла случиться в далеком прошлом или когда-нибудь в будущем… А, быть может, происходит прямо сейчас", — пояснил он.Часть съемок прошла в бетонном бункере на глубине десятков метров под землей при участии более ста человек. В комментариях под видео многие зрители написали, что новая работа SHAMAN — "шедевр", который одновременно трогает и заставляет гордиться своей страной.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
shaman (ярослав дронов) , youtube, технологии, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , YouTube, Технологии, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
"До слез": SHAMAN оказался в тюрьме в клипе на свою новую песню "Живой"
SHAMAN презентовал в Сети новую песню "Живой" и клип на нее
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) выпустил клип на свою новую песню "Живой", которую посвятил всем, кто пострадал за правду, сообщили в пресс-службе певца.
«
"Живой" — это полноценный художественный минифильм. В нем показаны последние минуты жизни узника, приговоренного к казни. Ни позорное шествие на эшафот, ни плевки в лицо и удары камней не способны поколебать веру и волю героя", — говорится в релизе.
Автором сценария, как и других своих клипов, вновь выступил сам SHAMAN. Музыку и слова песни тоже создал артист.
«
"Эта история могла случиться в далеком прошлом или когда-нибудь в будущем… А, быть может, происходит прямо сейчас", — пояснил он.
Часть съемок прошла в бетонном бункере на глубине десятков метров под землей при участии более ста человек.
В комментариях под видео многие зрители написали, что новая работа SHAMAN — "шедевр", который одновременно трогает и заставляет гордиться своей страной.
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