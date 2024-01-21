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"Сказали нельзя". Дипломат сообщил о наглом поступке Зеленского в Лондоне
"Сказали нельзя". Дипломат сообщил о наглом поступке Зеленского в Лондоне - РИА Новости, 22.01.2024
"Сказали нельзя". Дипломат сообщил о наглом поступке Зеленского в Лондоне
Президент Украины Владимир Зеленский сел в кресло Уинстона Черчилля во время посещения музея бывшего британского премьер-министра. Об этом рассказал бывший... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-21T21:30
2024-01-21T21:30
2024-01-22T00:35
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сел в кресло Уинстона Черчилля во время посещения музея бывшего британского премьер-министра. Об этом рассказал бывший посол республики в Лондоне Вадим Пристайко в интервью журналистке Наталье Мосейчук."Во время визита президента Зеленского в музей Черчилля служитель, который там работает, говорит, что вон кресло Черчилля стоит, в котором он сидел, принимая решения", — рассказал дипломат.По его словам, украинский лидер изъявил желание сесть в него. Сотрудник музея сообщил, что делать этого нельзя, но Зеленский проигнорировал его предупреждение и сел. Работник спросил у президента Украины, почувствовал ли он себя Черчиллем. Все посмеялись, а Зеленский стал утверждать, что действительно "почувствовал в себе что-то такое", заявил Пристайко.В России неоднократно отмечали, что нынешний украинский лидер мнит себя "великим правителем, который войдет в историю". Так, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Зеленский вообразил себя "наполеончиком" и "маленьким узурпатором". При этом за Бонапартом хотя бы стояла мощная армия, а у Зеленского и этого нет, подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20240121/traditsiya-1922658862.html
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политика, лондон, украина, россия, владимир зеленский, уинстон черчилль, вадим пристайко, совет федерации рф
Политика, Лондон, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Уинстон Черчилль, Вадим Пристайко, Совет Федерации РФ
"Сказали нельзя". Дипломат сообщил о наглом поступке Зеленского в Лондоне
Экс-посол Украины Пристайко заявил, что Зеленский сел в кресло Черчилля в музее