https://ria.ru/20240121/zaes-1922573648.html

Киев в ситуации с ЗАЭС готов продолжить ядерный терроризм, заявил Рогов

Киев в ситуации с ЗАЭС готов продолжить ядерный терроризм, заявил Рогов - РИА Новости, 21.01.2024

Киев в ситуации с ЗАЭС готов продолжить ядерный терроризм, заявил Рогов

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что режим Владимира Зеленского готов продолжить стратегию ядерного... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T08:09

2024-01-21T08:09

2024-01-21T08:09

безопасность

россия

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владимир рогов

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сергей шойгу

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что режим Владимира Зеленского готов продолжить стратегию ядерного терроризма в своем безумном желании заслужить расположение Запада, Киев сохраняет планы по захвату Запорожской АЭС. Ранее МАГАТЭ сообщило, что их эксперты обнаружили новые мины по периметру ЗАЭС в буферной зоне. В свою очередь Рогов назвал это заявление заангажированным. По его словам, эксперты МАГАТЭ за полтора года присутствия на атомной станции так и не захотели обнаружить украинские ракеты, дроны и снаряды, запускаемые украинскими боевиками по Энергодару и атомной станции, и не сделали по этому поводу никаких заявлений. "Киевские власти сохраняют планы по форсированию русла Днепра и захвату атомной станции, когда будет в этом политическая целесообразность. Режим Зеленского готов продолжить стратегию ядерного терроризма в своем безумном желании заслужить расположение западных покровителей, которым за счастье навредить России любым путем", - сказал Рогов РИА Новости. При этом, по его словам, если киевские власти и пойдут на провокацию в отношении АЭС, то для украинских военных это будет билет в один конец. "Но для Зеленского неважны жизни своих солдат, ему главное продать подороже хоть какую-то картинку своей деятельности Западу", - сказал Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20231214/drony-1915676583.html

https://ria.ru/20231228/zaes-1918611121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, киев, владимир рогов, владимир зеленский, сергей шойгу, запорожская аэс