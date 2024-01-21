https://ria.ru/20240121/zaes-1922573648.html
Киев в ситуации с ЗАЭС готов продолжить ядерный терроризм, заявил Рогов
Киев в ситуации с ЗАЭС готов продолжить ядерный терроризм, заявил Рогов - РИА Новости, 21.01.2024
Киев в ситуации с ЗАЭС готов продолжить ядерный терроризм, заявил Рогов
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что режим Владимира Зеленского готов продолжить стратегию ядерного... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T08:09
2024-01-21T08:09
2024-01-21T08:09
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что режим Владимира Зеленского готов продолжить стратегию ядерного терроризма в своем безумном желании заслужить расположение Запада, Киев сохраняет планы по захвату Запорожской АЭС. Ранее МАГАТЭ сообщило, что их эксперты обнаружили новые мины по периметру ЗАЭС в буферной зоне. В свою очередь Рогов назвал это заявление заангажированным. По его словам, эксперты МАГАТЭ за полтора года присутствия на атомной станции так и не захотели обнаружить украинские ракеты, дроны и снаряды, запускаемые украинскими боевиками по Энергодару и атомной станции, и не сделали по этому поводу никаких заявлений. "Киевские власти сохраняют планы по форсированию русла Днепра и захвату атомной станции, когда будет в этом политическая целесообразность. Режим Зеленского готов продолжить стратегию ядерного терроризма в своем безумном желании заслужить расположение западных покровителей, которым за счастье навредить России любым путем", - сказал Рогов РИА Новости. При этом, по его словам, если киевские власти и пойдут на провокацию в отношении АЭС, то для украинских военных это будет билет в один конец. "Но для Зеленского неважны жизни своих солдат, ему главное продать подороже хоть какую-то картинку своей деятельности Западу", - сказал Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20231214/drony-1915676583.html
https://ria.ru/20231228/zaes-1918611121.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, киев, владимир рогов, владимир зеленский, сергей шойгу, запорожская аэс
Безопасность, Россия, Киев, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС
Киев в ситуации с ЗАЭС готов продолжить ядерный терроризм, заявил Рогов
Рогов: Киев готов продолжить ядерный терроризм, желая расположить Запад
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что режим Владимира Зеленского готов продолжить стратегию ядерного терроризма в своем безумном желании заслужить расположение Запада, Киев сохраняет планы по захвату Запорожской АЭС.
Ранее МАГАТЭ сообщило, что их эксперты обнаружили новые мины по периметру ЗАЭС в буферной зоне. В свою очередь Рогов назвал это заявление заангажированным. По его словам, эксперты МАГАТЭ за полтора года присутствия на атомной станции так и не захотели обнаружить украинские ракеты, дроны и снаряды, запускаемые украинскими боевиками по Энергодару и атомной станции, и не сделали по этому поводу никаких заявлений.
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"Киевские власти сохраняют планы по форсированию русла Днепра и захвату атомной станции, когда будет в этом политическая целесообразность. Режим Зеленского готов продолжить стратегию ядерного терроризма в своем безумном желании заслужить расположение западных покровителей, которым за счастье навредить России любым путем", - сказал Рогов РИА Новости.
При этом, по его словам, если киевские власти и пойдут на провокацию в отношении АЭС, то для украинских военных это будет билет в один конец.
"Но для Зеленского неважны жизни своих солдат, ему главное продать подороже хоть какую-то картинку своей деятельности Западу", - сказал Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС
. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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