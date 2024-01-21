https://ria.ru/20240121/ust-luga-1922603952.html
У порта Усть-Луга не выявили превышения концентрации опасных веществ
У порта Усть-Луга не выявили превышения концентрации опасных веществ - РИА Новости, 21.01.2024
У порта Усть-Луга не выявили превышения концентрации опасных веществ
Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) химических элементов в воздухе в населенных пунктах вблизи порта Усть-Луга, где произошел пожар на терминале... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T13:25
2024-01-21T13:25
2024-01-21T15:31
происшествия
усть-луга
ленинградская область
кингисеппский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) химических элементов в воздухе в населенных пунктах вблизи порта Усть-Луга, где произошел пожар на терминале "Новатэка", не выявлено, сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской области. "Сегодня сотрудники химико-радиометрической лаборатории аварийно-спасательной службы Ленобласти провели замеры в населенных пунктах, которые находятся вблизи порта Усть-Луга, где сегодня ночью произошел пожар. Сотрудники лаборатории провели замеры предельно допустимой концентрации химических элементов в воздухе. Превышения опасных веществ не обнаружено", - говорится в сообщении. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар произошел на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга. Пострадавших в результате пожара на терминале нет, проведена эвакуация персонала. К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. В Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности. В Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района РИА Новости сообщали, что горела одна цистерна объемом 100 кубометров.
https://ria.ru/20240121/pozhar-1922600131.html
усть-луга
ленинградская область
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Тушение пожара на терминале "Новатэка" в Усть-Луге
Глава Кингисеппского района показал кадры тушения пожара на терминале "Новатэка" в Усть-Луге
2024-01-21T13:25
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РИА Новости
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происшествия, усть-луга, ленинградская область, кингисеппский район
Происшествия, Усть-Луга, Ленинградская область, Кингисеппский район
У порта Усть-Луга не выявили превышения концентрации опасных веществ
У порта Усть-Луга не выявили превышения ПДК опасных веществ после пожара