https://ria.ru/20240121/ust-luga-1922603952.html

У порта Усть-Луга не выявили превышения концентрации опасных веществ

У порта Усть-Луга не выявили превышения концентрации опасных веществ - РИА Новости, 21.01.2024

У порта Усть-Луга не выявили превышения концентрации опасных веществ

Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) химических элементов в воздухе в населенных пунктах вблизи порта Усть-Луга, где произошел пожар на терминале... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T13:25

2024-01-21T13:25

2024-01-21T15:31

происшествия

усть-луга

ленинградская область

кингисеппский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) химических элементов в воздухе в населенных пунктах вблизи порта Усть-Луга, где произошел пожар на терминале "Новатэка", не выявлено, сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской области. "Сегодня сотрудники химико-радиометрической лаборатории аварийно-спасательной службы Ленобласти провели замеры в населенных пунктах, которые находятся вблизи порта Усть-Луга, где сегодня ночью произошел пожар. Сотрудники лаборатории провели замеры предельно допустимой концентрации химических элементов в воздухе. Превышения опасных веществ не обнаружено", - говорится в сообщении. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар произошел на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга. Пострадавших в результате пожара на терминале нет, проведена эвакуация персонала. К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. В Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности. В Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района РИА Новости сообщали, что горела одна цистерна объемом 100 кубометров.

https://ria.ru/20240121/pozhar-1922600131.html

усть-луга

ленинградская область

кингисеппский район

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Тушение пожара на терминале "Новатэка" в Усть-Луге Глава Кингисеппского района показал кадры тушения пожара на терминале "Новатэка" в Усть-Луге 2024-01-21T13:25 true PT0M18S

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Влада Копылова

происшествия, усть-луга, ленинградская область, кингисеппский район