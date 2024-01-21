Косачев прокомментировал планы Швейцарии провести конференцию по Украине
Косачев: на конференции по Украине должны быть отражены все точки зрения
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. На мирной конференции по украинской ситуации должны быть отражены все точки зрения на конфликт, их честный учёт, без ангажированности участников, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в 2024 году, об этом заявила президент страны Виола Амхерд в интервью газете Schweiz am Wochenende.
Ранее Амхерд сообщила, что организовать мирную конференцию ее попросил Владимир Зеленский во время своего визита в Швейцарию.
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"Если и говорить о возможности проведения - будь то в Швейцарии или где либо еще - мирной конференции по украинской ситуации, то она, по моему убеждению, будет иметь смысл только в случае равной представленности всех точек зрения на конфликт, их честного учета на основе отсутствия ангажированности участников. Все предыдущие попытки собрать такие конференции вокруг так называемой "формулы мира" Зеленского оказались безрезультатными и провалились именно потому, что не соответствовали указанным критериям", - сказал политик РИА Новости.
При этом Швейцарии и другим "миротворцам", "если уж они действительно хотели бы внести конструктивный вклад, начинать надо не с такого рода ничем не подкрепленных, во всяком случае, пока, инициатив, а с честной оценки характера и обстоятельств смены власти на Украине в 2014 году - явное несоответствие конституции и явное внешнее вмешательство, действий украинских властей в отношении собственного населения в 2014-2022 годах и поныне, иначе как этноцид я это назвать не могу, и действий НАТО, втягивавших Украину в альянс начиная с 2004 года, когда власть в стране была сформирована "третьим туром", то есть недемократическим путем и по принципу "чего изволите", а далее сорвавших реализацию минских договоренностей", отметил Косачев.
По мнению сенатора, признание Западом объективных первопричин украинского кризиса и своей доли ответственности за его обострение и будет хорошим способом восстановить и утраченную репутацию, и потенциальный статус любых стран, берущихся за миссии миротворцев.
Косачев также полагает, что судя по всему, "Швейцария отчаянно ищет возможность вернуть себе утраченные статус и репутацию реально нейтрального государства, на площадке которого можно проводить важнейшие международные мероприятия с разнообразным составом участников". О реальном нейтралитете Швейцарии после бездумного присоединения Женевы к антироссийской кампании Запада говорить совершенно точно не приходится, заключил вице-спикер Совфеда.