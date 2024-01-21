https://ria.ru/20240121/ukraina-1922599558.html

Косачев прокомментировал планы Швейцарии провести конференцию по Украине

Косачев прокомментировал планы Швейцарии провести конференцию по Украине - РИА Новости, 21.01.2024

Косачев прокомментировал планы Швейцарии провести конференцию по Украине

На мирной конференции по украинской ситуации должны быть отражены все точки зрения на конфликт, их честный учёт, без ангажированности участников, считает... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T12:46

2024-01-21T12:46

2024-01-21T12:46

в мире

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украина

женева (город)

владимир зеленский

константин косачев

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совет федерации рф

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. На мирной конференции по украинской ситуации должны быть отражены все точки зрения на конфликт, их честный учёт, без ангажированности участников, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в 2024 году, об этом заявила президент страны Виола Амхерд в интервью газете Schweiz am Wochenende. Ранее Амхерд сообщила, что организовать мирную конференцию ее попросил Владимир Зеленский во время своего визита в Швейцарию. "Если и говорить о возможности проведения - будь то в Швейцарии или где либо еще - мирной конференции по украинской ситуации, то она, по моему убеждению, будет иметь смысл только в случае равной представленности всех точек зрения на конфликт, их честного учета на основе отсутствия ангажированности участников. Все предыдущие попытки собрать такие конференции вокруг так называемой "формулы мира" Зеленского оказались безрезультатными и провалились именно потому, что не соответствовали указанным критериям", - сказал политик РИА Новости. При этом Швейцарии и другим "миротворцам", "если уж они действительно хотели бы внести конструктивный вклад, начинать надо не с такого рода ничем не подкрепленных, во всяком случае, пока, инициатив, а с честной оценки характера и обстоятельств смены власти на Украине в 2014 году - явное несоответствие конституции и явное внешнее вмешательство, действий украинских властей в отношении собственного населения в 2014-2022 годах и поныне, иначе как этноцид я это назвать не могу, и действий НАТО, втягивавших Украину в альянс начиная с 2004 года, когда власть в стране была сформирована "третьим туром", то есть недемократическим путем и по принципу "чего изволите", а далее сорвавших реализацию минских договоренностей", отметил Косачев. По мнению сенатора, признание Западом объективных первопричин украинского кризиса и своей доли ответственности за его обострение и будет хорошим способом восстановить и утраченную репутацию, и потенциальный статус любых стран, берущихся за миссии миротворцев. Косачев также полагает, что судя по всему, "Швейцария отчаянно ищет возможность вернуть себе утраченные статус и репутацию реально нейтрального государства, на площадке которого можно проводить важнейшие международные мероприятия с разнообразным составом участников". О реальном нейтралитете Швейцарии после бездумного присоединения Женевы к антироссийской кампании Запада говорить совершенно точно не приходится, заключил вице-спикер Совфеда.

https://ria.ru/20240118/ukraina-1922051189.html

https://ria.ru/20240110/dzhonson-1920614571.html

швейцария

украина

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швейцария, украина, женева (город), владимир зеленский, константин косачев, нато, совет федерации рф