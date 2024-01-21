В ВСУ заявили, что качество подкреплений все ниже, пишут СМИ
Times: в ВСУ заявили, что людей все меньше, а качество подкреплений все ниже
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Людей в украинских войсках все меньше, а качество подкреплений с каждым разом становится все ниже, пишет британская газета Times со ссылкой на командира одной из бригад ВСУ.
"Люди заканчиваются, а качество подкреплений с каждым разом становится все ниже и ниже", - заявил командир 32-й бригады ВСУ Дмитрий Берлым.
Ранее советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявлял, что острый дефицит военных возник в украинских войсках, для восполнения живой силы, по его мнению, необходимо прибегнуть к ротации и подтягиванию резервов ВСУ.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.