https://ria.ru/20240121/ukraina-1922593627.html

В ВСУ заявили, что качество подкреплений все ниже, пишут СМИ

В ВСУ заявили, что качество подкреплений все ниже, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2024

В ВСУ заявили, что качество подкреплений все ниже, пишут СМИ

Людей в украинских войсках все меньше, а качество подкреплений с каждым разом становится все ниже, пишет британская газета Times со ссылкой на командира одной... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T11:55

2024-01-21T11:55

2024-01-21T11:55

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украина

владимир зеленский

сергей лещенко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Людей в украинских войсках все меньше, а качество подкреплений с каждым разом становится все ниже, пишет британская газета Times со ссылкой на командира одной из бригад ВСУ. "Люди заканчиваются, а качество подкреплений с каждым разом становится все ниже и ниже", - заявил командир 32-й бригады ВСУ Дмитрий Берлым. Ранее советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявлял, что острый дефицит военных возник в украинских войсках, для восполнения живой силы, по его мнению, необходимо прибегнуть к ротации и подтягиванию резервов ВСУ. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.

https://ria.ru/20240121/soldat-1922563584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский, сергей лещенко, вооруженные силы украины