Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ заявили, что качество подкреплений все ниже, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/ukraina-1922593627.html
В ВСУ заявили, что качество подкреплений все ниже, пишут СМИ
В ВСУ заявили, что качество подкреплений все ниже, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2024
В ВСУ заявили, что качество подкреплений все ниже, пишут СМИ
Людей в украинских войсках все меньше, а качество подкреплений с каждым разом становится все ниже, пишет британская газета Times со ссылкой на командира одной... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T11:55
2024-01-21T11:55
в мире
украина
владимир зеленский
сергей лещенко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f956aad8478c7786152491f252e24b2.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Людей в украинских войсках все меньше, а качество подкреплений с каждым разом становится все ниже, пишет британская газета Times со ссылкой на командира одной из бригад ВСУ. "Люди заканчиваются, а качество подкреплений с каждым разом становится все ниже и ниже", - заявил командир 32-й бригады ВСУ Дмитрий Берлым. Ранее советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявлял, что острый дефицит военных возник в украинских войсках, для восполнения живой силы, по его мнению, необходимо прибегнуть к ротации и подтягиванию резервов ВСУ. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.
https://ria.ru/20240121/soldat-1922563584.html
https://ria.ru/20240120/ukraina-1922536183.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8ffeb08ce65004f515d756750cc6118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, сергей лещенко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лещенко, Вооруженные силы Украины
В ВСУ заявили, что качество подкреплений все ниже, пишут СМИ

Times: в ВСУ заявили, что людей все меньше, а качество подкреплений все ниже

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Людей в украинских войсках все меньше, а качество подкреплений с каждым разом становится все ниже, пишет британская газета Times со ссылкой на командира одной из бригад ВСУ.
"Люди заканчиваются, а качество подкреплений с каждым разом становится все ниже и ниже", - заявил командир 32-й бригады ВСУ Дмитрий Берлым.
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
"Не смогли": в ВСУ заговорили о бегстве из Крынок
Вчера, 03:54
Ранее советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявлял, что острый дефицит военных возник в украинских войсках, для восполнения живой силы, по его мнению, необходимо прибегнуть к ротации и подтягиванию резервов ВСУ.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
"Разбирают на молекулы". В Киеве раскрыли, куда скоро отступят ВСУ
20 января, 19:03
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЛещенкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала