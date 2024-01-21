В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
На Украине в Николаевской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyБетонный навес с надписью "Укрытие" в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Бетонный навес с надписью "Укрытие" в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в воскресенье тревогу объявляли в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях. Через некоторое время ее отменили.
В 22.42 (по мск) сигнал тревоги прозвучал Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской. Через минуту тревогу объявили в Днепропетровской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.