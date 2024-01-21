СМИ: США начали операцию против хуситов по идеологическим причинам
WP: США начали кампанию против хуситов в Йемене по идеологическим причинам
© AP PhotoБойцы-хуситы
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. США начали операцию против движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена, в основном по идеологическим причинам, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.
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"Идеология, а не экономика, является главной движущей силой решения (президента США Джо) Байдена начать нынешнюю кампанию", - говорится в материале издания.
По словам собеседников издания, Байден считает, что США должны действовать как "незаменимая нация", обладающая мощной армией и способная объединить различные страны вокруг общей цели. Источники сравнили решение Байдена начать операцию против хуситов с позицией главы американского государства по поддержке Украины, которой США выделили миллиарды долларов военной помощи.
Кроме того, собеседники издания отметили, что, по их ожиданиям, операция против хуситов в Красном море не растянется на несколько лет, однако они не могут сказать, когда военный потенциал хуситов будет в достаточной мере сокращен. "Мы не пытаемся победить хуситов. У нас нет стремления вторгаться в Йемен. Наше стремление - ослабить их возможность в будущем осуществлять подобные атаки, это подразумевает нанесение ударов по инфраструктуре, которая делает возможными такие атаки, а также по их силам более высокого уровня", - приводит издание слова одного из источников.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.