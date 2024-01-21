https://ria.ru/20240121/samolet-1922586710.html

На место крушения самолета в Афганистане направили группу для расследования

На место крушения самолета в Афганистане направили группу для расследования - РИА Новости, 21.01.2024

На место крушения самолета в Афганистане направили группу для расследования

На место крушения пассажирского самолета в Афганистане направлена группа для расследования, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T10:53

2024-01-21T10:53

2024-01-21T15:39

в мире

афганистан

бадахшан

россия

крушение самолета falcon в афганистане

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. На место крушения пассажирского самолета в Афганистане направлена группа для расследования, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти. "В район была направлена группа для расследования инцидента", — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на главу департамента информации и культуры провинции Бадахшан. Как отмечает телеканал со ссылкой на местных жителей, самолет потерпел крушение в воскресенье утром. Ранее агентство Паджвак сообщало со ссылкой на местных чиновников, что индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Как позже сообщила Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту было шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Росавиация находится на связи с авиавластями Афганистана и Таджикистана по пропавшему самолету, поиски судна ведутся.

https://ria.ru/20240121/samolet-1922584004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, афганистан, бадахшан, россия, крушение самолета falcon в афганистане