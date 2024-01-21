https://ria.ru/20240121/samolet-1922584387.html
Пропавший в Афганистане самолет был зарегистрирован в России
Пропавший в Афганистане самолет был зарегистрирован в России - РИА Новости, 21.01.2024
Пропавший в Афганистане самолет был зарегистрирован в России
Пропавший в Афганистане самолете Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T10:36
2024-01-21T10:36
2024-01-21T14:05
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
афганистан
бадахшан
крушение самолета falcon в афганистане
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пропавший в Афганистане самолете Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, сообщили в Росавиации.Ранее агентство Паджвак сообщало со ссылкой на местных чиновников, что индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Агентство Khaama Press рассказало, что индийский самолет отклонился от первоначального курса."Вечером в субботу, 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана) перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240121/samolet-1922584004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, афганистан, бадахшан, крушение самолета falcon в афганистане
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Афганистан, Бадахшан, Крушение самолета Falcon в Афганистане
Пропавший в Афганистане самолет был зарегистрирован в России
Росавиация: пропавший в Афганистане самолет Falcon был зарегистрирован в России