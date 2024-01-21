https://ria.ru/20240121/samolet-1922584387.html

Пропавший в Афганистане самолет был зарегистрирован в России

Пропавший в Афганистане самолет был зарегистрирован в России - РИА Новости, 21.01.2024

Пропавший в Афганистане самолет был зарегистрирован в России

Пропавший в Афганистане самолете Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T10:36

2024-01-21T10:36

2024-01-21T14:05

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

афганистан

бадахшан

крушение самолета falcon в афганистане

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пропавший в Афганистане самолете Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, сообщили в Росавиации.Ранее агентство Паджвак сообщало со ссылкой на местных чиновников, что индийский пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. Агентство Khaama Press рассказало, что индийский самолет отклонился от первоначального курса."Вечером в субботу, 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана) перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240121/samolet-1922584004.html

россия

афганистан

бадахшан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, афганистан, бадахшан, крушение самолета falcon в афганистане