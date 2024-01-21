https://ria.ru/20240121/repressii-1922626359.html

В РПЦ оценили требование наказать проводницу, выбросившую кота Твикса

В РПЦ оценили требование наказать проводницу, выбросившую кота Твикса - РИА Новости, 21.01.2024

В РПЦ оценили требование наказать проводницу, выбросившую кота Твикса

Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе считает "явным перебором" требование наказать РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T16:21

2024-01-21T16:21

2024-01-21T16:21

религия

религия

вахтанг кипшидзе

гибель кота твикса

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922346436_0:264:1620:1175_1920x0_80_0_0_417dc0740a74f9ed3a4c4b473db3546c.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе считает "явным перебором" требование наказать проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда. В субботу хозяин выброшенного из поезда кота Твикса сообщил о гибели животного и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. Созданную 19 января петицию с требованием уволить проводницу РЖД за три дня подписали более 288 тысяч человек. На сайте Change.org также создана петиция о возбуждении уголовного дела против проводницы РЖД, высадившей кота из поезда, это обращение собрало более 100 тысяч подписей. "Как бы ни было жалко кота - требования чуть ли не репрессий проводницы - это явный перебор. Аксиома в том, что животное не может быть равно человеку, поскольку именно последний имеет в себе образ и подобие Божие, единственный из живых существ. Прежде чем думать о котах, нужно думать о людях, даже тех, кто совершает неправильные поступки", - написал в Telegram-канале Вахтанг Кипшидзе. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве из-за отсутствия состава преступления. Семья, с которой проживал Твикс, переехала из Челябинской области в город Тихвин Ленинградской области. Питомца в новый дом в январе вез в переноске и по билету родственник. В какой-то момент кот выбрался из переноски, отправился гулять по вагону и был высажен проводницей на стоянке в Кирове. Женщина ошибочно приняла животное за бродячее, поскольку опрос пассажиров не принес результатов. По словам хозяев, Твикс был активным, игривым, доброжелательным и любил сладкое.

https://ria.ru/20240121/petitsiya-1922618742.html

https://ria.ru/20240121/zhivotnye-1922618972.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, вахтанг кипшидзе, гибель кота твикса, русская православная церковь