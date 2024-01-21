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В РПЦ оценили требование наказать проводницу, выбросившую кота Твикса - РИА Новости, 21.01.2024
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Религия
 
16:21 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/repressii-1922626359.html
В РПЦ оценили требование наказать проводницу, выбросившую кота Твикса
В РПЦ оценили требование наказать проводницу, выбросившую кота Твикса - РИА Новости, 21.01.2024
В РПЦ оценили требование наказать проводницу, выбросившую кота Твикса
Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе считает "явным перебором" требование наказать РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T16:21
2024-01-21T16:21
религия
религия
вахтанг кипшидзе
гибель кота твикса
русская православная церковь
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе считает "явным перебором" требование наказать проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда. В субботу хозяин выброшенного из поезда кота Твикса сообщил о гибели животного и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. Созданную 19 января петицию с требованием уволить проводницу РЖД за три дня подписали более 288 тысяч человек. На сайте Change.org также создана петиция о возбуждении уголовного дела против проводницы РЖД, высадившей кота из поезда, это обращение собрало более 100 тысяч подписей. "Как бы ни было жалко кота - требования чуть ли не репрессий проводницы - это явный перебор. Аксиома в том, что животное не может быть равно человеку, поскольку именно последний имеет в себе образ и подобие Божие, единственный из живых существ. Прежде чем думать о котах, нужно думать о людях, даже тех, кто совершает неправильные поступки", - написал в Telegram-канале Вахтанг Кипшидзе. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве из-за отсутствия состава преступления. Семья, с которой проживал Твикс, переехала из Челябинской области в город Тихвин Ленинградской области. Питомца в новый дом в январе вез в переноске и по билету родственник. В какой-то момент кот выбрался из переноски, отправился гулять по вагону и был высажен проводницей на стоянке в Кирове. Женщина ошибочно приняла животное за бродячее, поскольку опрос пассажиров не принес результатов. По словам хозяев, Твикс был активным, игривым, доброжелательным и любил сладкое.
https://ria.ru/20240121/petitsiya-1922618742.html
https://ria.ru/20240121/zhivotnye-1922618972.html
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религия, вахтанг кипшидзе, гибель кота твикса, русская православная церковь
Религия, Религия, Вахтанг Кипшидзе, Гибель кота Твикса, Русская православная церковь
В РПЦ оценили требование наказать проводницу, выбросившую кота Твикса

В РПЦ назвали требование наказать проводницу, выбросившую кота, явным перебором

© Фото : соцсетиКот Твикс
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© Фото : соцсети
Кот Твикс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе считает "явным перебором" требование наказать проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда.
В субботу хозяин выброшенного из поезда кота Твикса сообщил о гибели животного и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. Созданную 19 января петицию с требованием уволить проводницу РЖД за три дня подписали более 288 тысяч человек. На сайте Change.org также создана петиция о возбуждении уголовного дела против проводницы РЖД, высадившей кота из поезда, это обращение собрало более 100 тысяч подписей.
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали 300 тысяч человек
Вчера, 15:15
"Как бы ни было жалко кота - требования чуть ли не репрессий проводницы - это явный перебор. Аксиома в том, что животное не может быть равно человеку, поскольку именно последний имеет в себе образ и подобие Божие, единственный из живых существ. Прежде чем думать о котах, нужно думать о людях, даже тех, кто совершает неправильные поступки", - написал в Telegram-канале Вахтанг Кипшидзе.
В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве из-за отсутствия состава преступления.
Семья, с которой проживал Твикс, переехала из Челябинской области в город Тихвин Ленинградской области. Питомца в новый дом в январе вез в переноске и по билету родственник. В какой-то момент кот выбрался из переноски, отправился гулять по вагону и был высажен проводницей на стоянке в Кирове. Женщина ошибочно приняла животное за бродячее, поскольку опрос пассажиров не принес результатов. По словам хозяев, Твикс был активным, игривым, доброжелательным и любил сладкое.
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Глава Союза пассажиров предложил изменить правила перевозки животных
Вчера, 15:19
 
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