https://ria.ru/20240121/pyanstvo-1922617540.html

В Петербурге 23 человека доставили в полицию за пьянство на концерте

В Петербурге 23 человека доставили в полицию за пьянство на концерте - РИА Новости, 21.01.2024

В Петербурге 23 человека доставили в полицию за пьянство на концерте

Более 20 молодых людей пришлось доставить в полицию за пьянство на концерте в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T15:04

2024-01-21T15:04

2024-01-21T15:04

происшествия

санкт-петербург

россия

калининский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Более 20 молодых людей пришлось доставить в полицию за пьянство на концерте в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером в УМВД России по Калининскому района поступило сообщение от граждан, что у дома 44 по Кондратьевскому проспекту молодые люди "нарушают общественный порядок, громко и нецензурно выражаются, по внешнему виду находятся в состоянии опьянения". По данным из открытых источников, по этому адресу находится концертный зал "Гигант Холл", где в субботу вечером проходил концерт рэперов. "Полиция пресекла нарушение общественного порядка в концертном зале Калининского района... Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции с указанного адреса для разбирательства в территориальный отдел были доставлены 23 молодых человека в возрасте 15-18 лет", – говорится в сообщении. На доставленных составлены административные протоколы по статьям о потреблении алкогольной продукции в запрещенных местах, появлении в общественных местах в состоянии опьянения, а также о мелком хулиганстве и нахождении в состоянии опьянения несовершеннолетних. "После составления протоколов все молодые люди были переданы их официальным представителям. Поскольку за одним из несовершеннолетних официальные представители не прибыли, он был направлен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей по... Санкт-Петербургу и Ленинградской области", – заключают в ГУМВД. По данным интернет-газеты "Фонтанка", рэпер, которому 15 лет, оказался в числе доставленных в полицию. Официальным подтверждением РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240119/napadenie-1922376288.html

https://ria.ru/20240119/debosh-1922294819.html

санкт-петербург

россия

калининский район

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происшествия, санкт-петербург, россия, калининский район