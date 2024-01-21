https://ria.ru/20240121/pozhar-1922612995.html

Службы продолжают тушить пожар на терминале "Новатэка" в Ленобласти

Службы продолжают тушить пожар на терминале "Новатэка" в Ленобласти - РИА Новости, 21.01.2024

Службы продолжают тушить пожар на терминале "Новатэка" в Ленобласти

Службы продолжают работы по тушению пожара на терминале "Новатэка" в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщил глава Кингисеппского района Юрий... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T14:35

2024-01-21T14:35

2024-01-21T17:28

усть-луга

кингисеппский район

александр дрозденко

ленинградская область

новатэк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Службы продолжают работы по тушению пожара на терминале "Новатэка" в порту Усть-Луга в Ленинградской области, сообщил глава Кингисеппского района Юрий Запалатский. Ранее сообщалось, что пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге локализован. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что уровень пожара понижен до второго. "Службы продолжают работать на месте", - написал Запалатский в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар произошел на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга. Пострадавших в результате пожара на терминале нет, проведена эвакуация персонала. В Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности. В Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района сообщали, что пожар на терминале "Новатэк" в Усть-Луге локализован, горит одна цистерна объемом 100 кубометров. Компания "Новатэк" позже сообщила, что технологический процесс на терминале в Усть-Луге приостановлен, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за внешнего воздействия. Комплекс "Новатэк" по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга на Балтийском море позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут) и отгружать готовую продукцию на экспорт морским транспортом.

https://ria.ru/20240121/pozhar-1922600131.html

усть-луга

кингисеппский район

ленинградская область

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Тушение пожара на терминале "Новатэка" в Усть-Луге Глава Кингисеппского района показал кадры тушения пожара на терминале "Новатэка" в Усть-Луге 2024-01-21T14:35 true PT0M18S

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усть-луга, кингисеппский район, александр дрозденко, ленинградская область, новатэк