https://ria.ru/20240121/pozhar-1922600131.html

"Новатэк" назвал возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге

"Новатэк" назвал возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге - РИА Новости, 21.01.2024

"Новатэк" назвал возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге

Возгорание на терминале "Новатэка" в Усть-Луге, по предварительным данным, произошло из-за внешнего воздействия, сообщила компания. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T12:52

2024-01-21T12:52

2024-01-21T14:10

экономика

усть-луга

новатэк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922582532_0:240:570:561_1920x0_80_0_0_6b3a52bd81e2918648d6dce0a1908978.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Возгорание на терминале "Новатэка" в Усть-Луге, по предварительным данным, произошло из-за внешнего воздействия, сообщила компания."Сегодня ночью на производственном комплексе "Новатэк — Усть-Луга" произошло возгорание производственных объектов. По предварительной информации, возгорание стало следствием внешнего воздействия. <…> В настоящее время пожар локализован", — уточнили в пресс-службе.Технологический процесс на терминале "Новатэка" в Усть-Луге приостановили, для ликвидации последствий создали оперативный штаб.Оценку ущерба произведут позднее.Специалисты предприятия, службы оперативного реагирования и МЧС контролируют остаточное выгорание углеводородного сырья. Пострадавших нет.Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района Ленинградской области сообщили, что пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области локализовали, горит одна цистерна объемом 100 кубометров. Позже губернатор региона Александр Дрозденко добавил, что уровень пожара понижен до второго.

https://ria.ru/20240121/bakalchuk-1922558881.html

усть-луга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, усть-луга, новатэк