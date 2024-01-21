"Новатэк" назвал возможную причину пожара на терминале в Усть-Луге
Терминал "Новатэка" в Усть-Луге остановил работу после пожара
© Фото из соцсетейПожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области
© Фото из соцсетей
Пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Возгорание на терминале "Новатэка" в Усть-Луге, по предварительным данным, произошло из-за внешнего воздействия, сообщила компания.
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"Сегодня ночью на производственном комплексе "Новатэк — Усть-Луга" произошло возгорание производственных объектов. По предварительной информации, возгорание стало следствием внешнего воздействия. <…> В настоящее время пожар локализован", — уточнили в пресс-службе.
Технологический процесс на терминале "Новатэка" в Усть-Луге приостановили, для ликвидации последствий создали оперативный штаб.
Оценку ущерба произведут позднее.
Специалисты предприятия, службы оперативного реагирования и МЧС контролируют остаточное выгорание углеводородного сырья. Пострадавших нет.
Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района Ленинградской области сообщили, что пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области локализовали, горит одна цистерна объемом 100 кубометров. Позже губернатор региона Александр Дрозденко добавил, что уровень пожара понижен до второго.