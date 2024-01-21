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Пожар на терминале "Новатэка" в Ленинградской области локализовали
Пожар на терминале "Новатэка" в Ленинградской области локализовали - РИА Новости, 21.01.2024
Пожар на терминале "Новатэка" в Ленинградской области локализовали
Пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области локализовали, сообщили РИА Новости в ЕДДС Кингисеппского района. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T09:55
2024-01-21T09:55
2024-01-21T11:00
происшествия
ленинградская область
новатэк
усть-луга
кингисеппский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв — РИА Новости. Пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области локализовали, сообщили РИА Новости в ЕДДС Кингисеппского района."Пожар локализован, но не ликвидирован. Там горит одна цистерна объемом 100 кубометров", — уточнил собеседник агентства.Сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар произошел на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга. По его словам, никто не пострадал.В Кингисеппском районе объявили режим повышенной готовности.Причина пожара пока не называется.
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ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, новатэк, усть-луга, кингисеппский район
Происшествия, Ленинградская область, Новатэк, Усть-Луга, Кингисеппский район
Пожар на терминале "Новатэка" в Ленинградской области локализовали
Пожар на терминале "Новатэка" в Ленобласти локализовали, горит одна цистерна