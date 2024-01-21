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Пожар на терминале "Новатэка" в Ленинградской области локализовали - РИА Новости, 21.01.2024
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09:55 21.01.2024 (обновлено: 11:00 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/pozhar-1922581220.html
Пожар на терминале "Новатэка" в Ленинградской области локализовали
Пожар на терминале "Новатэка" в Ленинградской области локализовали - РИА Новости, 21.01.2024
Пожар на терминале "Новатэка" в Ленинградской области локализовали
Пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области локализовали, сообщили РИА Новости в ЕДДС Кингисеппского района. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T09:55
2024-01-21T11:00
происшествия
ленинградская область
новатэк
усть-луга
кингисеппский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв — РИА Новости. Пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области локализовали, сообщили РИА Новости в ЕДДС Кингисеппского района."Пожар локализован, но не ликвидирован. Там горит одна цистерна объемом 100 кубометров", — уточнил собеседник агентства.Сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар произошел на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга. По его словам, никто не пострадал.В Кингисеппском районе объявили режим повышенной готовности.Причина пожара пока не называется.
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ленинградская область
усть-луга
кингисеппский район
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происшествия, ленинградская область, новатэк, усть-луга, кингисеппский район
Происшествия, Ленинградская область, Новатэк, Усть-Луга, Кингисеппский район
Пожар на терминале "Новатэка" в Ленинградской области локализовали

Пожар на терминале "Новатэка" в Ленобласти локализовали, горит одна цистерна

© Фото из соцсетейПожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области
Пожар на терминале компании Новатэк в Усть-Луге Ленинградской области
© Фото из соцсетей
Пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв — РИА Новости. Пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области локализовали, сообщили РИА Новости в ЕДДС Кингисеппского района.
"Пожар локализован, но не ликвидирован. Там горит одна цистерна объемом 100 кубометров", — уточнил собеседник агентства.
Сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар произошел на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга. По его словам, никто не пострадал.
В Кингисеппском районе объявили режим повышенной готовности.
Причина пожара пока не называется.
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ПроисшествияЛенинградская областьНоватэкУсть-ЛугаКингисеппский район
 
 
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