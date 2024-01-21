https://ria.ru/20240121/pozhar-1922581220.html

Пожар на терминале "Новатэка" в Ленинградской области локализовали

Пожар на терминале "Новатэка" в Ленинградской области локализовали - РИА Новости, 21.01.2024

Пожар на терминале "Новатэка" в Ленинградской области локализовали

Пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области локализовали, сообщили РИА Новости в ЕДДС Кингисеппского района. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T09:55

2024-01-21T09:55

2024-01-21T11:00

происшествия

ленинградская область

новатэк

усть-луга

кингисеппский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв — РИА Новости. Пожар на терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге Ленинградской области локализовали, сообщили РИА Новости в ЕДДС Кингисеппского района."Пожар локализован, но не ликвидирован. Там горит одна цистерна объемом 100 кубометров", — уточнил собеседник агентства.Сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар произошел на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга. По его словам, никто не пострадал.В Кингисеппском районе объявили режим повышенной готовности.Причина пожара пока не называется.

https://ria.ru/20240121/bakalchuk-1922558881.html

ленинградская область

усть-луга

кингисеппский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ленинградская область, новатэк, усть-луга, кингисеппский район