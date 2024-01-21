https://ria.ru/20240121/pozhar-1922566189.html
Пожар в порту Усть-Луги сняли на видео
Пожар в порту Усть-Луги сняли на видео - РИА Новости, 21.01.2024
Пожар в порту Усть-Луги сняли на видео
Пожар на терминале "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области попал на видео, его опубликовал губернатор региона Александр Дрозденко в своем... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T05:10
2024-01-21T05:10
2024-01-21T05:11
происшествия
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ленинградская область
усть-луга
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Пожар на терминале "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области попал на видео, его опубликовал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.Ранее Дрозденко сообщил о пожаре на терминале в Усть-Луге. С места происшествия эвакуировали персонал, пострадавших нет.В Кингисеппском районе, в котором произошло происшествие, ввели режим повышенной готовности.
https://ria.ru/20240121/bakalchuk-1922558881.html
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происшествия, россия, ленинградская область, усть-луга
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Усть-Луга
Пожар в порту Усть-Луги сняли на видео
Пожар на терминале в порту Усть-Луга сняли на видео