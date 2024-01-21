Рейтинг@Mail.ru
Пожар в порту Усть-Луги сняли на видео - РИА Новости, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:10 21.01.2024 (обновлено: 05:11 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/pozhar-1922566189.html
Пожар в порту Усть-Луги сняли на видео
Пожар в порту Усть-Луги сняли на видео - РИА Новости, 21.01.2024
Пожар в порту Усть-Луги сняли на видео
Пожар на терминале "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области попал на видео, его опубликовал губернатор региона Александр Дрозденко в своем... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T05:10
2024-01-21T05:11
происшествия
россия
ленинградская область
усть-луга
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/07/1600279479_0:0:752:423_1920x0_80_0_0_94af16208be0abee1c290b1f966ffff9.jpg
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Пожар на терминале "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области попал на видео, его опубликовал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.Ранее Дрозденко сообщил о пожаре на терминале в Усть-Луге. С места происшествия эвакуировали персонал, пострадавших нет.В Кингисеппском районе, в котором произошло происшествие, ввели режим повышенной готовности.
https://ria.ru/20240121/bakalchuk-1922558881.html
россия
ленинградская область
усть-луга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/07/1600279479_57:0:802:559_1920x0_80_0_0_d4b24a37891a7b1dfa883e58c41e40d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ленинградская область, усть-луга
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Усть-Луга
Пожар в порту Усть-Луги сняли на видео

Пожар на терминале в порту Усть-Луга сняли на видео

© Фото : Морской порт Усть-ЛугаМорской порт Усть-Луга
Морской порт Усть-Луга - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© Фото : Морской порт Усть-Луга
Морской порт Усть-Луга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Пожар на терминале "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области попал на видео, его опубликовал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Ранее Дрозденко сообщил о пожаре на терминале в Усть-Луге. С места происшествия эвакуировали персонал, пострадавших нет.
В Кингисеппском районе, в котором произошло происшествие, ввели режим повышенной готовности.
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах
01:07
 
ПроисшествияРоссияЛенинградская областьУсть-Луга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала