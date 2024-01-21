https://ria.ru/20240121/pozhar-1922563744.html

В порту Усть-Луга загорелся терминал "Новатэка"

В порту Усть-Луга загорелся терминал "Новатэка" - РИА Новости, 21.01.2024

В порту Усть-Луга загорелся терминал "Новатэка"

Терминал компании "Новатэк" загорелся в порту Усть-Луга в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T03:54

2024-01-21T03:54

2024-01-21T05:07

усть-луга

ленинградская область

происшествия

кингисеппский район

александр дрозденко

новатэк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РИА Новости. Терминал компании "Новатэк" загорелся в порту Усть-Луга в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко."Пострадавших в результате пожара на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга нет", - написал он в Telegram-канале.Сотрудников терминала, как уточнил глава региона, эвакуировали. К тушению пожара привлекли силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. В Кингисеппском районе объявили режим повышенной готовности. На место происшествия направляются сотрудники областного правительства, добавил Дрозденко.Причина пожара пока не называется.

https://ria.ru/20230818/pozhar-1890760427.html

усть-луга

ленинградская область

кингисеппский район

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усть-луга, ленинградская область, происшествия, кингисеппский район, александр дрозденко, новатэк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)