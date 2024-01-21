https://ria.ru/20240121/pozhar-1922563744.html
В порту Усть-Луга загорелся терминал "Новатэка"
В порту Усть-Луга загорелся терминал "Новатэка" - РИА Новости, 21.01.2024
В порту Усть-Луга загорелся терминал "Новатэка"
Терминал компании "Новатэк" загорелся в порту Усть-Луга в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T03:54
2024-01-21T03:54
2024-01-21T05:07
усть-луга
ленинградская область
происшествия
кингисеппский район
александр дрозденко
новатэк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/07/1600279631_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_4b14e16a322b015eaacfa1ec7d8551eb.jpg
РИА Новости. Терминал компании "Новатэк" загорелся в порту Усть-Луга в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко."Пострадавших в результате пожара на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга нет", - написал он в Telegram-канале.Сотрудников терминала, как уточнил глава региона, эвакуировали. К тушению пожара привлекли силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. В Кингисеппском районе объявили режим повышенной готовности. На место происшествия направляются сотрудники областного правительства, добавил Дрозденко.Причина пожара пока не называется.
https://ria.ru/20230818/pozhar-1890760427.html
усть-луга
ленинградская область
кингисеппский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/07/1600279631_61:0:773:534_1920x0_80_0_0_f73521ae54c4c49d1929e3af2aa10744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
усть-луга, ленинградская область, происшествия, кингисеппский район, александр дрозденко, новатэк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Усть-Луга, Ленинградская область, Происшествия, Кингисеппский район, Александр Дрозденко, Новатэк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В порту Усть-Луга загорелся терминал "Новатэка"
Губернатор Дрозденко: в порту Усть-Луга загорелся терминал компании "Новатэк"