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В порту Усть-Луга загорелся терминал "Новатэка" - РИА Новости, 21.01.2024
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03:54 21.01.2024 (обновлено: 05:07 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/pozhar-1922563744.html
В порту Усть-Луга загорелся терминал "Новатэка"
В порту Усть-Луга загорелся терминал "Новатэка" - РИА Новости, 21.01.2024
В порту Усть-Луга загорелся терминал "Новатэка"
Терминал компании "Новатэк" загорелся в порту Усть-Луга в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T03:54
2024-01-21T05:07
усть-луга
ленинградская область
происшествия
кингисеппский район
александр дрозденко
новатэк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РИА Новости. Терминал компании "Новатэк" загорелся в порту Усть-Луга в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.&quot;Пострадавших в результате пожара на терминале компании &quot;Новатэк&quot; в порту Усть-Луга нет&quot;, - написал он в Telegram-канале.Сотрудников терминала, как уточнил глава региона, эвакуировали. К тушению пожара привлекли силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. В Кингисеппском районе объявили режим повышенной готовности. На место происшествия направляются сотрудники областного правительства, добавил Дрозденко.Причина пожара пока не называется.
https://ria.ru/20230818/pozhar-1890760427.html
усть-луга
ленинградская область
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усть-луга, ленинградская область, происшествия, кингисеппский район, александр дрозденко, новатэк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Усть-Луга, Ленинградская область, Происшествия, Кингисеппский район, Александр Дрозденко, Новатэк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В порту Усть-Луга загорелся терминал "Новатэка"

Губернатор Дрозденко: в порту Усть-Луга загорелся терминал компании "Новатэк"

© Фото : Морской порт Усть-ЛугаМорской порт Усть-Луга расположен в Ленинградской области
Морской порт Усть-Луга расположен в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© Фото : Морской порт Усть-Луга
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РИА Новости. Терминал компании "Новатэк" загорелся в порту Усть-Луга в Ленинградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«

"Пострадавших в результате пожара на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга нет", - написал он в Telegram-канале.

Сотрудников терминала, как уточнил глава региона, эвакуировали. К тушению пожара привлекли силы и средства МЧС и Леноблпожспаса.
В Кингисеппском районе объявили режим повышенной готовности. На место происшествия направляются сотрудники областного правительства, добавил Дрозденко.
Причина пожара пока не называется.
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Усть-ЛугаЛенинградская областьПроисшествияКингисеппский районАлександр ДрозденкоНоватэкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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