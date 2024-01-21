https://ria.ru/20240121/pomosch-1922577579.html

"Безумие": во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за решения по Украине

"Безумие": во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за решения по Украине - РИА Новости, 21.01.2024

"Безумие": во Франции обрушились на фон дер Ляйен из-за решения по Украине

Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам встречи со шведским и финским лидерами о возможном выделении очередных 50 миллиардов евро для... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T09:09

2024-01-21T09:09

2024-01-21T16:12

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флориан филиппо

виктор орбан

еврокомиссия

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам встречи со шведским и финским лидерами о возможном выделении очередных 50 миллиардов евро для Украины абсолютно неприемлемы, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Что за безумие! <…> Это означает, что десять миллиардов будут выделены Францией. Это эквивалент 50 новых больниц во Франции, например!" — возмутился он.Филиппо подчеркнул, что никто не наделял главу ЕК полномочиями тратить деньги французских налогоплательщиков. Кроме того, он удивился, почему ни один французский депутат Европарламента не проголосовал против очередного пакета помощи Украине."Хватит!" — резюмировал политик.В начале января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия готовит альтернативные варианты оказания финансовой помощи Киеву со стороны ЕС на случай провала переговоров по выделению таких средств из общеевропейского бюджета. По ее словам, перечисленных в конце прошлого года средств должно хватить Украине для покрытия расходов в начале 2024 года.На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. При этом премьер-министр Виктор Орбан не стал голосовать против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, но предупредил, что у Будапешта еще будет "75 возможностей" заблокировать этот процесс.Новый саммит ЕС по вопросу многолетнего финансирования Киева должен пройти 1 февраля в Брюсселе.

https://ria.ru/20240120/naemniki-1922480978.html

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в мире, украина, франция, киев, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз