https://ria.ru/20240121/petitsiya-1922618742.html

Уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали 300 тысяч человек

Уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали 300 тысяч человек - РИА Новости, 21.01.2024

Уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали 300 тысяч человек

Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, за три дня подписали более 300 тысяч человек, следует из данных на... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T15:15

2024-01-21T15:15

2024-01-21T17:11

киров

ржд

гибель кота твикса

челябинская область

тихвин

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ПЕРМЬ, 21 янв - РИА Новости. Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, за три дня подписали более 300 тысяч человек, следует из данных на сайте Change.org. Петиция была создана 19 января и адресована РЖД. В документе указано, что сотрудница компании "сознательно выбросила кота на пустынной станции, где люди не смогли бы оказать ему помощь", в итоге животное погибло. На Change.org также создана петиция о возбуждении уголовного дела против проводницы РЖД. Это обращение собрало более 100 тысяч подписей. В субботу хозяин выброшенного из поезда кота сообщил о гибели животного и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве (из-за отсутствия состава преступления). Семья, с которой проживал Твикс, переехала из Челябинской области в город Тихвин Ленинградской области. Питомца в новый дом в январе вез в переноске и по билету родственник. В какой-то момент кот выбрался из переноски, отправился гулять по вагону и был высажен проводницей на стоянке в Кирове. Женщина ошибочно приняла животное за бродячее, поскольку опрос пассажиров не принес результатов. По словам хозяев, Твикс был активным, игривым, доброжелательным и любил сладкое.

https://ria.ru/20240120/pamyatnik-1922536914.html

https://ria.ru/20240121/kot-1922559110.html

киров

челябинская область

тихвин

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киров, ржд, гибель кота твикса, челябинская область, тихвин