https://ria.ru/20240121/petitsiya-1922618742.html
Уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали 300 тысяч человек
Уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали 300 тысяч человек - РИА Новости, 21.01.2024
Уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали 300 тысяч человек
Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, за три дня подписали более 300 тысяч человек, следует из данных на... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T15:15
2024-01-21T15:15
2024-01-21T17:11
киров
ржд
гибель кота твикса
челябинская область
тихвин
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ПЕРМЬ, 21 янв - РИА Новости. Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, за три дня подписали более 300 тысяч человек, следует из данных на сайте Change.org. Петиция была создана 19 января и адресована РЖД. В документе указано, что сотрудница компании "сознательно выбросила кота на пустынной станции, где люди не смогли бы оказать ему помощь", в итоге животное погибло. На Change.org также создана петиция о возбуждении уголовного дела против проводницы РЖД. Это обращение собрало более 100 тысяч подписей. В субботу хозяин выброшенного из поезда кота сообщил о гибели животного и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве (из-за отсутствия состава преступления). Семья, с которой проживал Твикс, переехала из Челябинской области в город Тихвин Ленинградской области. Питомца в новый дом в январе вез в переноске и по билету родственник. В какой-то момент кот выбрался из переноски, отправился гулять по вагону и был высажен проводницей на стоянке в Кирове. Женщина ошибочно приняла животное за бродячее, поскольку опрос пассажиров не принес результатов. По словам хозяев, Твикс был активным, игривым, доброжелательным и любил сладкое.
https://ria.ru/20240120/pamyatnik-1922536914.html
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киров, ржд, гибель кота твикса, челябинская область, тихвин
Киров, РЖД, Гибель кота Твикса, Челябинская область, Тихвин
Уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали 300 тысяч человек
Уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали более 300 тысяч человек
ПЕРМЬ, 21 янв - РИА Новости.
Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, за три дня подписали более 300 тысяч человек, следует из данных
на сайте Change.org.
Петиция была создана 19 января и адресована РЖД. В документе указано, что сотрудница компании "сознательно выбросила кота на пустынной станции, где люди не смогли бы оказать ему помощь", в итоге животное погибло.
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На Change.org также создана петиция о возбуждении уголовного дела против проводницы РЖД. Это обращение собрало более 100 тысяч подписей.
В субботу хозяин выброшенного из поезда кота сообщил о гибели животного и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве (из-за отсутствия состава преступления).
Семья, с которой проживал Твикс, переехала из Челябинской области
в город Тихвин Ленинградской области
. Питомца в новый дом в январе вез в переноске и по билету родственник. В какой-то момент кот выбрался из переноски, отправился гулять по вагону и был высажен проводницей на стоянке в Кирове. Женщина ошибочно приняла животное за бродячее, поскольку опрос пассажиров не принес результатов.
По словам хозяев, Твикс был активным, игривым, доброжелательным и любил сладкое.
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