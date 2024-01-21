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В Каспийске еще два человека госпитализированы с отравлением угарным газом
В Каспийске еще два человека госпитализированы с отравлением угарным газом - РИА Новости, 21.01.2024
В Каспийске еще два человека госпитализированы с отравлением угарным газом
Число госпитализированных с отравлением угарным газом в доме в дагестанском Каспийске выросло до девяти, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T23:31
2024-01-21T23:31
2024-01-21T23:31
происшествия
каспийск
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 21 янв - РИА Новости. Число госпитализированных с отравлением угарным газом в доме в дагестанском Каспийске выросло до девяти, сообщается в Telegram-канале администрации города. Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером в частном жилом доме в садовом товариществе "Заря -2" в Каспийске семь человек отправились угарным газом, они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Ребенка 2017 года рождения перевели для наблюдения в реанимацию. "Позже госпитализированы еще двое пострадавших: это женщина 1955 года рождения и ребенок. Всем пострадавшим своевременно оказана и продолжает оказываться вся необходимая медицинская помощь, проводятся консультации с республиканскими клиниками", – говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации города, пожилая женщина и ребенок доставлены в больницу из того же дома.
https://ria.ru/20240119/gibel-1922358794.html
каспийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каспийск, республика дагестан
Происшествия, Каспийск, Республика Дагестан
В Каспийске еще два человека госпитализированы с отравлением угарным газом
Число госпитализированных с отравлением угарным газом в Каспийске выросло до 9