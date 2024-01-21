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В Каспийске еще два человека госпитализированы с отравлением угарным газом - РИА Новости, 21.01.2024
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23:31 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/otravlenie-1922668823.html
В Каспийске еще два человека госпитализированы с отравлением угарным газом
В Каспийске еще два человека госпитализированы с отравлением угарным газом - РИА Новости, 21.01.2024
В Каспийске еще два человека госпитализированы с отравлением угарным газом
Число госпитализированных с отравлением угарным газом в доме в дагестанском Каспийске выросло до девяти, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T23:31
2024-01-21T23:31
происшествия
каспийск
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 21 янв - РИА Новости. Число госпитализированных с отравлением угарным газом в доме в дагестанском Каспийске выросло до девяти, сообщается в Telegram-канале администрации города. Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером в частном жилом доме в садовом товариществе "Заря -2" в Каспийске семь человек отправились угарным газом, они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Ребенка 2017 года рождения перевели для наблюдения в реанимацию. "Позже госпитализированы еще двое пострадавших: это женщина 1955 года рождения и ребенок. Всем пострадавшим своевременно оказана и продолжает оказываться вся необходимая медицинская помощь, проводятся консультации с республиканскими клиниками", – говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации города, пожилая женщина и ребенок доставлены в больницу из того же дома.
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каспийск
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происшествия, каспийск, республика дагестан
Происшествия, Каспийск, Республика Дагестан
В Каспийске еще два человека госпитализированы с отравлением угарным газом

Число госпитализированных с отравлением угарным газом в Каспийске выросло до 9

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 21 янв - РИА Новости. Число госпитализированных с отравлением угарным газом в доме в дагестанском Каспийске выросло до девяти, сообщается в Telegram-канале администрации города.
Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером в частном жилом доме в садовом товариществе "Заря -2" в Каспийске семь человек отправились угарным газом, они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Ребенка 2017 года рождения перевели для наблюдения в реанимацию.
«
"Позже госпитализированы еще двое пострадавших: это женщина 1955 года рождения и ребенок. Всем пострадавшим своевременно оказана и продолжает оказываться вся необходимая медицинская помощь, проводятся консультации с республиканскими клиниками", – говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации города, пожилая женщина и ребенок доставлены в больницу из того же дома.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
В Кызыле двое детей насмерть отравились угарным газом в частном доме
19 января, 15:17
 
ПроисшествияКаспийскРеспублика Дагестан
 
 
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