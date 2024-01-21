https://ria.ru/20240121/otravlenie-1922667031.html
В Каспийске семь человек попали в больницу с отравлением угарным газом
В Каспийске семь человек попали в больницу с отравлением угарным газом - РИА Новости, 21.01.2024
В Каспийске семь человек попали в больницу с отравлением угарным газом
Семь человек отравились угарным газом в частном доме в дагестанском Каспийске, все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили в воскресенье РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T22:46
2024-01-21T22:46
2024-01-21T22:51
происшествия
каспийск
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 21 янв - РИА Новости. Семь человек отравились угарным газом в частном доме в дагестанском Каспийске, все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города."В 20.50 (мск) поступило сообщение от врача службы скорой помощи о том, что с диагнозом "отравление угарным газом" в терапевтическое и детское отделения Центральной городской больницы Каспийска госпитализированы семь человек. Состояние всех пострадавших средней степени тяжести. Один из них, ребенок 2017 года рождения, временно переведен для наблюдения в реанимацию", – говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации города, отравление произошло в доме в садовом товариществе "Заря -2"."На место выехали специалисты, установлены серьезные нарушения в установке газового оборудования в жилом доме. Решается вопрос об устранении нарушений", – сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240120/gaz-1922511766.html
каспийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каспийск, республика дагестан
Происшествия, Каспийск, Республика Дагестан
В Каспийске семь человек попали в больницу с отравлением угарным газом
В Каспийске шестеро взрослых и ребенок отравились угарным газом в частном доме