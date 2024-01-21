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В Каспийске семь человек попали в больницу с отравлением угарным газом - РИА Новости, 21.01.2024
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22:46 21.01.2024 (обновлено: 22:51 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/otravlenie-1922667031.html
В Каспийске семь человек попали в больницу с отравлением угарным газом
В Каспийске семь человек попали в больницу с отравлением угарным газом - РИА Новости, 21.01.2024
В Каспийске семь человек попали в больницу с отравлением угарным газом
Семь человек отравились угарным газом в частном доме в дагестанском Каспийске, все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили в воскресенье РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T22:46
2024-01-21T22:51
происшествия
каспийск
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 21 янв - РИА Новости. Семь человек отравились угарным газом в частном доме в дагестанском Каспийске, все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города."В 20.50 (мск) поступило сообщение от врача службы скорой помощи о том, что с диагнозом "отравление угарным газом" в терапевтическое и детское отделения Центральной городской больницы Каспийска госпитализированы семь человек. Состояние всех пострадавших средней степени тяжести. Один из них, ребенок 2017 года рождения, временно переведен для наблюдения в реанимацию", – говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации города, отравление произошло в доме в садовом товариществе "Заря -2"."На место выехали специалисты, установлены серьезные нарушения в установке газового оборудования в жилом доме. Решается вопрос об устранении нарушений", – сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20240120/gaz-1922511766.html
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происшествия, каспийск, республика дагестан
Происшествия, Каспийск, Республика Дагестан
В Каспийске семь человек попали в больницу с отравлением угарным газом

В Каспийске шестеро взрослых и ребенок отравились угарным газом в частном доме

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАХАЧКАЛА, 21 янв - РИА Новости. Семь человек отравились угарным газом в частном доме в дагестанском Каспийске, все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили в воскресенье в пресс-службе администрации города.
«
"В 20.50 (мск) поступило сообщение от врача службы скорой помощи о том, что с диагнозом "отравление угарным газом" в терапевтическое и детское отделения Центральной городской больницы Каспийска госпитализированы семь человек. Состояние всех пострадавших средней степени тяжести. Один из них, ребенок 2017 года рождения, временно переведен для наблюдения в реанимацию", – говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации города, отравление произошло в доме в садовом товариществе "Заря -2".
«
"На место выехали специалисты, установлены серьезные нарушения в установке газового оборудования в жилом доме. Решается вопрос об устранении нарушений", – сказала собеседница агентства.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
В Махачкале три женщины отравились угарным газом
20 января, 15:48
 
ПроисшествияКаспийскРеспублика Дагестан
 
 
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