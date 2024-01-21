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ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 раз за сутки - РИА Новости, 21.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:45 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/obstrely-1922599396.html
ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 раз за сутки
ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 раз за сутки - РИА Новости, 21.01.2024
ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки выпусти по шести районам Белгородской области более 60 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T12:45
2024-01-21T12:45
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпусти по шести районам Белгородской области более 60 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале. В воскресенье губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 20 января. По шести приграничным районам было выпушено не менее 65 снарядов, использовались артиллерия, минометы, гранатометы и пулеметы. Также было зафиксировано сбрасывание трех устройств с дронов. Кроме того, семь дронов-камикадзе и один беспилотник атаковали регион. Больше всего обстрелов произошло в Белгородском районе и Шебекинском округе. "В Белгородском районе по селу Устинка выпущен 21 артиллерийский снаряд, по селу Журавлевка – 4 артиллерийских снаряда, по селу Солнцевка – один гранатометный выстрел, по МАПП "Нехотеевка" – 3 артиллерийских снаряда. В селе Щетиновка противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе, в селе Красный Хутор – с помощью одного БПЛА", - написал Гладков. Он уточнил, что в Борисовском районе из миномета, гранатомета и пулемета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка. В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущен один неустановленный боеприпас. По данным глава региона, в Грайворонском горокруге двумя дронами-камикадзе атакована окраина села Новостроевка-Вторая, повреждена линия газоснабжения. По окраине села Рождественка выпущено 5 минометных снарядов. Село Глотово атаковал украинский дрон-камикадзе. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 8 выстрелов из гранатомета АГС-17. Пострадавших нет. В одном частном жилом доме выбиты окна и посечен фасад. По селу Середа выпущено 8 минометных снарядов, по селу Муром и хутору Панков – 3 и 5 минометных снарядов соответственно. Также в Середе с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас", - заявил губернатор. Как отметил Гладков, в Краснояружском районе в селе Колотиловка при атаки дрона-камикадзе поврежден инфраструктурный объект связи. Также в Колотиловке с БПЛА сброшено 2 осколочных боеприпаса. Окраину села Вязовое обстреляли 4 минометными снарядами. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ обстреляли Белгородскую область более 60 раз за сутки

Гладков: ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области более 60 раз за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпусти по шести районам Белгородской области более 60 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
В воскресенье губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 20 января. По шести приграничным районам было выпушено не менее 65 снарядов, использовались артиллерия, минометы, гранатометы и пулеметы. Также было зафиксировано сбрасывание трех устройств с дронов. Кроме того, семь дронов-камикадзе и один беспилотник атаковали регион. Больше всего обстрелов произошло в Белгородском районе и Шебекинском округе.
"В Белгородском районе по селу Устинка выпущен 21 артиллерийский снаряд, по селу Журавлевка – 4 артиллерийских снаряда, по селу Солнцевка – один гранатометный выстрел, по МАПП "Нехотеевка" – 3 артиллерийских снаряда. В селе Щетиновка противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе, в селе Красный Хутор – с помощью одного БПЛА", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Борисовском районе из миномета, гранатомета и пулемета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка. В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущен один неустановленный боеприпас.
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По данным глава региона, в Грайворонском горокруге двумя дронами-камикадзе атакована окраина села Новостроевка-Вторая, повреждена линия газоснабжения. По окраине села Рождественка выпущено 5 минометных снарядов. Село Глотово атаковал украинский дрон-камикадзе.
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 8 выстрелов из гранатомета АГС-17. Пострадавших нет. В одном частном жилом доме выбиты окна и посечен фасад. По селу Середа выпущено 8 минометных снарядов, по селу Муром и хутору Панков – 3 и 5 минометных снарядов соответственно. Также в Середе с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас", - заявил губернатор.
Как отметил Гладков, в Краснояружском районе в селе Колотиловка при атаки дрона-камикадзе поврежден инфраструктурный объект связи. Также в Колотиловке с БПЛА сброшено 2 осколочных боеприпаса. Окраину села Вязовое обстреляли 4 минометными снарядами.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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