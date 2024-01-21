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Пасечник выразил соболезнования в связи с обстрелом Донецка
Пасечник выразил соболезнования в связи с обстрелом Донецка - РИА Новости, 21.01.2024
Пасечник выразил соболезнования в связи с обстрелом Донецка
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал удар по Донецку со стороны ВСУ терактом и выразил соболезнования жителям ДНР. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T18:01
2024-01-21T18:01
2024-01-21T18:01
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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал удар по Донецку со стороны ВСУ терактом и выразил соболезнования жителям ДНР. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, число погибших, по последним данным, составляет 25 человек, еще 20 пострадали, из них двое детей. "Очередной террористический акт совершили вооруженные силы Украины, нанеся удар по Донецку", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Глава республики подчеркнул, что украинские войска знали, что били по мирным жителям. "Луганская Народная Республика, как никто другой, знает жгучую боль утрат от нацистских обстрелов. Убежден, что нелюди, совершившие преступление, ответят за это", - указал Пасечник. От имени всех жителей ЛНР он выразил слова соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления раненым. "При необходимости мы готовы оказать любую поддержку и помощь. Луганщина с вами!" - подчеркнул Пасечник.
https://ria.ru/20240121/postradavshie-1922633630.html
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В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пасечник выразил соболезнования в связи с обстрелом Донецка
Пасечник назвал удар по Донецку со стороны ВСУ терактом и выразил соболезнования