Рейтинг@Mail.ru
Пасечник выразил соболезнования в связи с обстрелом Донецка - РИА Новости, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/obstrel-1922637093.html
Пасечник выразил соболезнования в связи с обстрелом Донецка
Пасечник выразил соболезнования в связи с обстрелом Донецка - РИА Новости, 21.01.2024
Пасечник выразил соболезнования в связи с обстрелом Донецка
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал удар по Донецку со стороны ВСУ терактом и выразил соболезнования жителям ДНР. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T18:01
2024-01-21T18:01
в мире
донецк
донецкая народная республика
луганская народная республика
леонид пасечник
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922593290_237:0:1043:453_1920x0_80_0_0_5c3e7892486347b2dff31b82664d2640.jpg
ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал удар по Донецку со стороны ВСУ терактом и выразил соболезнования жителям ДНР. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, число погибших, по последним данным, составляет 25 человек, еще 20 пострадали, из них двое детей. "Очередной террористический акт совершили вооруженные силы Украины, нанеся удар по Донецку", - написал Пасечник в своем Telegram-канале. Глава республики подчеркнул, что украинские войска знали, что били по мирным жителям. "Луганская Народная Республика, как никто другой, знает жгучую боль утрат от нацистских обстрелов. Убежден, что нелюди, совершившие преступление, ответят за это", - указал Пасечник. От имени всех жителей ЛНР он выразил слова соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления раненым. "При необходимости мы готовы оказать любую поддержку и помощь. Луганщина с вами!" - подчеркнул Пасечник.
https://ria.ru/20240121/postradavshie-1922633630.html
https://ria.ru/20240121/donetsk-1922630183.html
донецк
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922593290_296:0:983:515_1920x0_80_0_0_5c231aaaabbfe252b772470211f0eb66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник, денис пушилин, вооруженные силы украины
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пасечник выразил соболезнования в связи с обстрелом Донецка

Пасечник назвал удар по Донецку со стороны ВСУ терактом и выразил соболезнования

© Донецкое агентство новостейПоследствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
© Донецкое агентство новостей
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал удар по Донецку со стороны ВСУ терактом и выразил соболезнования жителям ДНР.
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, число погибших, по последним данным, составляет 25 человек, еще 20 пострадали, из них двое детей.
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Донецка
Вчера, 17:23
«
"Очередной террористический акт совершили вооруженные силы Украины, нанеся удар по Донецку", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Глава республики подчеркнул, что украинские войска знали, что били по мирным жителям.
«
"Луганская Народная Республика, как никто другой, знает жгучую боль утрат от нацистских обстрелов. Убежден, что нелюди, совершившие преступление, ответят за это", - указал Пасечник.
От имени всех жителей ЛНР он выразил слова соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления раненым. "При необходимости мы готовы оказать любую поддержку и помощь. Луганщина с вами!" - подчеркнул Пасечник.
Родственники оплакивают близкого, погибшего в результате обстрела ВСУ рынка в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Губернатор Севастополя назвал удар ВСУ по Донецку циничным убийством
Вчера, 17:02
 
В миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала