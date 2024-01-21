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Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 21.01.2024
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 161 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T00:26
2024-01-21T00:26
2024-01-21T00:26
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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 161 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... 11 обстрелов на донецком направлении. Пять обстрелов на ясиноватском направлении. Двадцать семь обстрелов на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 161 различный боеприпас. Согласно информации представительства, поступила информация о гибели одного мирного жителя, ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц.
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 161 боеприпас