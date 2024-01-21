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Биография Родиона Нахапетова

Биография Родиона Нахапетова - РИА Новости, 21.01.2024

Биография Родиона Нахапетова

Актер, режиссер, продюсер Родион (Родина) Рафаилович Нахапетов родился 21 января 1944 года в городе Пятихатки в Днепропетровской области Украинской ССР (ныне... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T01:15

2024-01-21T01:15

2024-01-21T01:15

справки

пятихатки

украина

родион нахапетов

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Актер, режиссер, продюсер Родион (Родина) Рафаилович Нахапетов родился 21 января 1944 года в городе Пятихатки в Днепропетровской области Украинской ССР (ныне Украина).Его мать – Галина Прокопенко – в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) участвовала в подпольной антифашистской организации "Родина", в честь которой и назвала сына. Позднее имя изменили на Родион.С 1950 года Нахапетов жил с матерью в Днепропетровске (ныне Днепр). Полтора года воспитывался в детском доме, поскольку мать проходила длительное лечение от туберкулеза. Окончив школу, в 1960 году уехал в Москву и поступил на актерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), который окончил в 1965 году. В 1972 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, учился в мастерской Игоря Таланкина.В 1964 году, будучи студентом, дебютировал в кино в роли инженера Гены в фильме Василия Шукшина "Живет такой парень". Сыграл Владимира Ленина в дилогии Марка Донского "Сердце матери" (1965) и "Верность матери" (1966). Известность актеру принесли роли в фильмах "Нежность" (1966) и "Влюбленные" (1969).В 1967 году Нахапетов сыграл главную роль разведчика Всеволода Владимирова в приключенческом фильме Бориса Григорьева "Пароль не нужен". Создал яркие образы Николая Огарева в историко-биографическом фильме "Старый дом" (1969) и революционера Бенедикто в политическом детективе "Это сладкое слово – свобода!" (1972).В 1975 году сыграл оператора Потоцкого в мелодраме Никиты Михалкова "Раба любви".С 1978 года Нахапетов работал на киностудии "Мосфильм". Одной из самых удачных работ этого периода стала роль командира экипажа Александра Белоброва в военной драме Семена Арановича "Торпедоносцы" (1983). В последующие годы сыграл главные роли в фильмах "Прости нас, первая любовь" (1984), "Прыжок" (1985), "Покушение на ГОЭЛРО" (1986), "Полет птицы" (1988), "Утреннее шоссе" (1988), "Оно" (1989), "Влюбленные-2" (2004). Среди фильмов последнего десятилетия "Клянемся защищать" (2013), "Мосгаз. Дело № 3: Паук" (2015), "Старое пианино" (2022).В 1973 году на киностудии "Мосфильм" была снята дебютная работа Нахапетова в качестве режиссера "С тобой и без тебя". Также среди работ Нахапетова-режиссера мелодрама "На край света" (1975), драма по одноименной пьесе Максима Горького "Враги" (1977), телефильм по роману Бориса Васильева "Не стреляйте в белых лебедей" (1980), музыкальный фильм "О тебе" (1981), комедия "Зонтик для новобрачных" (1986). В 1988 году Родион Нахапетов уехал работать в США. В 1993 году совместно с продюсером Натальей Шляпникофф создал независимую продюсерскую компанию RGI Productions, Inc.В 1995 году снял свой первый американский фильм "Телепат" (Stir).В 2000 году выступил режиссером и продюсером одного из эпизодов российского детективного телесериала "Убойная сила" – "Миссия выполнима".В 2002 году снял российско-американский криминальный детектив "Русские в городе ангелов", в котором сыграл главную роль.В 2004 году выступил режиссером комедийного сериала "Моя большая армянская свадьба", а также триллера "Пограничный блюз" (Border Blues). В этом же году снялся в сиквеле прославившего его в начале карьеры фильма "Влюбленные".В 2007 году написал сценарий и снял психологический триллер "Заражение" (Contamination), в котором сыграл одну из главных ролей – учителя Василия Тельника.Родион Нахапетов активно занимается благотворительностью: в 1993 году совместно с Наташей Шляпникофф организовал Фонд помощи больным детям России – Nahapetov Friendship Foundation. В 1999 году опубликовал книгу воспоминаний "Влюбленный". В 2015 опубликовал книгу "Все тот же я. Москва – Голливуд".Член Гильдии писателей США.Народный артист РСФСР (1985).Награжден орденом Дружбы (2015)За свои актерские и режиссерские работы он неоднократно удостаивался престижных премий и наград. Роль в картине "Торпедоносцы" принесла Нахапетову Государственную премию СССР (1985) и Серебряную медаль имени А.П. Довженко (1984).Режиссерский дебют был удостоен премии смотра фильмов "Фемина" (Golden Femina humanities award, Бельгия).Фильм "На край света" получил Большой приз Международного кинофорума "Человек – труд – творчество" в Любляне (1976).Сценарий к музыкальному телефильму "О тебе" получил приз "Золотая нимфа", став лучшим на Международном телевизионном фестивале в Монте-Карло (1983).На кинофестивале "Золотой феникс" Нахапетов получил специальную премию Гильдии актеров кино России за продвижение российской культуры в мировой кинематограф посредством фильма "Заражение" (2008).Родион Нахапетов был женат дважды. С 1974 по 1988 год его супругой была актриса Вера Глаголева (1956-2017). От этого брака у Нахапетова две дочери – Анна и Мария. С 1991 года Нахапетов женат на Наташе Шляпникофф.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, пятихатки, украина, родион нахапетов