https://ria.ru/20250422/glagoleva-2012795184.html

Десять лет борьбы: тайная драма сильнейшей женщины отечественного кино

Десять лет борьбы: тайная драма сильнейшей женщины отечественного кино - РИА Новости, 22.04.2025

Десять лет борьбы: тайная драма сильнейшей женщины отечественного кино

Она была воплощением женственности на экране и железной леди за камерой. Вера Глаголева, покорившая миллионы сердец своими ролями хрупких, но сильных духом... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T19:22:00+03:00

2025-04-22T19:22:00+03:00

2025-04-22T19:22:00+03:00

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вера глаголева

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Она была воплощением женственности на экране и железной леди за камерой. Вера Глаголева, покорившая миллионы сердец своими ролями хрупких, но сильных духом героинь, прожила жизнь, похожую на сценарий драматического фильма. Как случилось, что признанная всей страной актриса и талантливый режиссер с мировым именем дважды столкнулась с предательством самых близких мужчин? Почему она скрывала страшную болезнь даже от друзей и коллег? И какую цену заплатила за улыбку на свадьбе любимой дочери?Девушка с луком и стреламиСудьба Веры Глаголевой могла сложиться совершенно иначе. Дочь учителей физики и химии, родившаяся в 1956 году, проявляла недюжинные способности в стрельбе из лука. К 19 годам она уже стала мастером спорта и выступала за сборную Москвы. Казалось, впереди — спортивная карьера и олимпийские высоты.Но однажды на "Мосфильме" вчерашнюю школьницу заметил оператор картины "На край света...". Юная Вера подыграла актерам на пробах настолько естественно, что режиссер Родион Нахапетов, очарованный ее талантом, предложил сыграть в фильме. Так случилось, что эта встреча изменила не только профессиональную судьбу Глаголевой, но и личную жизнь.Первая любовь и первое предательствоФильм "На край света..." принес не только профессиональный успех. Между молодой актрисой и режиссером вспыхнула любовь, которая вскоре завершилась свадьбой. В этом браке родились две дочери — Анна (1978) и Мария (1980).Нахапетов снимал жену в своих фильмах, а другие режиссеры заметили в ней особый типаж — внешне хрупкой, но внутренне сильной женщины. Всесоюзная слава пришла к ней после фильма "Выйти замуж за капитана", который принес ей звание лучшей актрисы 1986 года по опросу журнала "Советский экран".В том же 1986 году произошло то, что Вера позже назовет первым предательством. Родион Нахапетов уехал в США и не вернулся, встретив там продюсера Наталью Шляпникофф. Вера осталась одна с двумя дочерьми на руках в непростые для страны времена."Мои героини всегда были сильнее меня, — говорила Глаголева в редких интервью. — Они знали, что делать. А я просто делала, что должна".От боли к творчествуБоль от измены и развода Вера превратила в творческую энергию. В 1990 году она сняла свой первый фильм "Сломанный свет" — о судьбах актеров в разваливающемся Советском Союзе. Символично, что из-за проблем с авторскими правами картину смогли увидеть только спустя 11 лет.На кинофестивале в Одессе в 1991 году Глаголева познакомилась с бизнесменом Кириллом Шубским. Вначале она просто искала финансирование для своего фильма, но вскоре между ними завязались романтические отношения. Они поженились, и в 1993 году родилась дочь Анастасия.Казалось, судьба дала Вере второй шанс на счастье. Но история повторилась.Улыбка сквозь слезыВ середине 2000-х СМИ облетела новость: у мужа Глаголевой роман с олимпийской чемпионкой по гимнастике Светланой Хоркиной. В 2005 году от этой связи родился сын, которого Шубский признал.Вера узнала об измене, но публичных скандалов не устраивала. Она молча глотала слезы и продолжала работать. В 2007 году у нее диагностировали рак желудка."Все переживания и беды она переживала внутри себя, — вспоминала позже Инна Чурикова на церемонии прощания. — Возможно, поэтому она и ушла так рано".Несмотря на предательство, брак сохранился, хотя отношения стали более формальными. Вера ушла с головой в режиссуру.Триумф против болиПреодолевая боль — физическую и душевную — Глаголева создала свои лучшие режиссерские работы. В 2010 году вышел фильм "Одна война" о судьбах женщин, родивших детей от немецких оккупантов. Картина получила более 30 международных наград."В профессии режиссера мне нравится создавать некое полотно, которое только твое. Эти характеры, этих героев, эту музыку, это изображение. Это только твоя история", — говорила Вера.Звание Народной артистки России присвоили ей в 2011 году. А в 2014 году она сняла международный проект "Две женщины" по пьесе Тургенева, пригласив звезд мирового кино — Рэйфа Файнса, Сильви Тестю и Бренда Мосса.Никто из коллег даже не подозревал, что все эти годы она боролась со смертельной болезнью.Мать до последнего вздохаВ июле 2017 года младшая дочь Веры Анастасия вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина. На свадьбе Глаголева выглядела счастливой и улыбалась. Никто не мог предположить, что ей осталось жить всего месяц."Мама всегда говорила, что главное — не показывать свою боль, — вспоминала позже Анастасия. — Она хотела, чтобы мой день был самым счастливым, и она сделала все для этого".Событие 16 августа 2017 года стало шоком для многих: Вера Глаголева умерла в клинике в Германии."Ее смерть — это как взрыв! Абсолютный шок!" — сказала Инна Чурикова на церемонии прощания.Актриса, режиссер, боецВера Глаголева десять лет боролась с раком, не прекращая работать. Ее последний фильм "Не чужие" был завершен и выпущен уже после ее смерти."Она была настоящей женщиной, — говорила актриса Алена Бабенко. — Хрупкой снаружи и стальной внутри. Ее фильмы, как и она сама, были о внутренней силе человека перед лицом несправедливости".Удивительная черта Веры Глаголевой — ее глаза, в которых читалась особая мудрость и затаенная грусть. Этот взгляд перешел в ее режиссерские работы — глубокие, порой болезненные картины о сложных человеческих судьбах. Она умела тонко чувствовать и показывать на экране жизненные драмы других, возможно, потому что и сама знала, что такое боль и разочарование.Спустя год после ее ухода была учреждена посмертная награда имени Веры Глаголевой — "Актрисе и режиссеру, научившему нас стремлению к мечте". Лучшее определение ее жизненного пути трудно придумать.

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